Протягом 13 червня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини - зафіксовано 101 вибух, - ОВА

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офійційному фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "Зноб-Новгородська громада: ворог по території громади бив з мінометів – 11 вибухів та артилерії – 6 вибухів.

Миропільська громада: відбулося скидання 1 ВОГ БпЛА. Також був мінометний обстріл – 3 вибухи.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Внаслідок обстрілу зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі.

Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Інформація уточнюється.

Внаслідок ще одного артобстрілу (8 вибухів) пошкоджено 1 приватний будинок.

Артобстріли громади продовжилися: 15 вибухів. У результаті обстрілу (11 вибухів) відбулася пожежа приватного будинку.

Хотінська громада: росіяни били з мінометів – 8 вибухів.

Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з артилерії – 1 вибух.

Білопільська громада: був мінометний обстріл (11 вибухів). Також здійснено авіаудар пуск 2-х ракет з гелікоптера (попередньо НУРС).

Есманська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи)".

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