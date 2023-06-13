США вивчають можливість використання заморожених російських активів РФ для відбудови України
Сполучені Штати розглядають варіанти, як можна використовувати російські активи для відновлення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен прокоментувала ініціативу, що наразі перебуває на етапі розробки, спрямовану на надання адміністрації президента США Джо Байдена повноважень для конфіскації російських активів. Далі вони мають передаватися в міжнародний цільовий фонд для відновлення України.
"Ми працюємо над цим питанням із союзниками і партнерами в G7. Наразі більшість активів РФ знаходяться не в Сполучених Штатах", - зазначила Єллен.
За її словами, вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки країни здійснювали після ретельних консультацій для вироблення спільного підходу.
"Ми беремо участь у цих обговореннях. Ми працюємо над тим, щоб точніше визначити, де саме розташовані ці активи", - розповіла міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки адмінам з країн заходу, або віїсковим комендантам теж з заходу.
Взагалі Україну треба передати до законодавства Великобританії на 10-20 років, а цю судову-олігархічну-прокурорську шоблу на вихід.
Зелени потвори готуються до розпилу, зась!!!
Ну, разрушено огромное количества жилья и инфраструктуры в Киеве, Хмельницке, Львове и так далее.
Людям негде жить, негде работать, негде учиться, негде получить лечение, негде попить воды. Денег на это естественно у Украины сейчас нет.
Ты предлагаешь им подержаться немного, подождать окончания войны? Это сколько? В Израиле например больше 40 лет идут обстрелы и разрушения, про всякие там африканские и другие страны, вообще молчу.
Да, так и делать - разбили 100 жилых домов, кучу электроподстанций, разрушили часть инфраструктуры в Киеве, например, брать их сейчас и отстраивать заново, а не ждать - а вдруг снова стрельнут, зря потраченные усилия.
під час війни затівати якусь масштабну відбудову - цілковите безглуздя.