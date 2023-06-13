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Мінфін США (118) Єллен Джанет (73) заморожені активи (472)

США вивчають можливість використання заморожених російських активів РФ для відбудови України

санкції

Сполучені Штати розглядають варіанти, як можна використовувати російські активи для відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен прокоментувала ініціативу, що наразі перебуває на етапі розробки, спрямовану на надання адміністрації президента США Джо Байдена повноважень для конфіскації російських активів. Далі вони мають передаватися в міжнародний цільовий фонд для відновлення України.

"Ми працюємо над цим питанням із союзниками і партнерами в G7. Наразі більшість активів РФ знаходяться не в Сполучених Штатах", - зазначила Єллен.

За її словами, вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки країни здійснювали після ретельних консультацій для вироблення спільного підходу.

"Ми беремо участь у цих обговореннях. Ми працюємо над тим, щоб точніше визначити, де саме розташовані ці активи", - розповіла міністр.

Також читайте: ЄС наближається до погодження схеми використання російських активів для відновлення України, - CNBC
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Топ коментарі
+6
Тільки під контролем незалежних іноземних представників. В іншому випадку все буде покрите бітумом/асфальтом.
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13.06.2023 22:51
+3
Гроші укр держ службовцям давати не можна, ніяк, розкрадуть.
Тільки адмінам з країн заходу, або віїсковим комендантам теж з заходу.
Взагалі Україну треба передати до законодавства Великобританії на 10-20 років, а цю судову-олігархічну-прокурорську шоблу на вихід.
Зелени потвори готуються до розпилу, зась!!!
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13.06.2023 22:57
+2
извините меня конечно за мой французский,но какая бл@ть реч может идти о каких либо широкомасштабных стройках во время тяжёлой кровопролитной затяжной войны....**** ...это какойто идиотизм *****...Я когдато далеко в своей жизни заканчивал экономический факультет совейского универа,но даже при таком скудном образовании я поHимаю что невозможно одной рукой месить раствор ,а другой отстреливатся от грабителей
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13.06.2023 23:05
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Тільки під контролем незалежних іноземних представників. В іншому випадку все буде покрите бітумом/асфальтом.
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13.06.2023 22:51 Відповісти
Щоб починати відбудову треба спочатку закінчити війну. Звільнити усі оккуповані территорії. А доки це шкурі невбитого ведмедя.
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13.06.2023 23:00 Відповісти
Гроші укр держ службовцям давати не можна, ніяк, розкрадуть.
Тільки адмінам з країн заходу, або віїсковим комендантам теж з заходу.
Взагалі Україну треба передати до законодавства Великобританії на 10-20 років, а цю судову-олігархічну-прокурорську шоблу на вихід.
Зелени потвори готуються до розпилу, зась!!!
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13.06.2023 22:57 Відповісти
НЕ буде ніякої відбудови України - все вкрадуть, посадатять 2-3 охоронців
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13.06.2023 22:59 Відповісти
извините меня конечно за мой французский,но какая бл@ть реч может идти о каких либо широкомасштабных стройках во время тяжёлой кровопролитной затяжной войны....**** ...это какойто идиотизм *****...Я когдато далеко в своей жизни заканчивал экономический факультет совейского универа,но даже при таком скудном образовании я поHимаю что невозможно одной рукой месить раствор ,а другой отстреливатся от грабителей
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13.06.2023 23:05 Відповісти
пуштун масі найем з тобою не згоден)
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13.06.2023 23:57 Відповісти
Ты о чем вообще бредишь.

Ну, разрушено огромное количества жилья и инфраструктуры в Киеве, Хмельницке, Львове и так далее.
Людям негде жить, негде работать, негде учиться, негде получить лечение, негде попить воды. Денег на это естественно у Украины сейчас нет.

Ты предлагаешь им подержаться немного, подождать окончания войны? Это сколько? В Израиле например больше 40 лет идут обстрелы и разрушения, про всякие там африканские и другие страны, вообще молчу.

Да, так и делать - разбили 100 жилых домов, кучу электроподстанций, разрушили часть инфраструктуры в Киеве, например, брать их сейчас и отстраивать заново, а не ждать - а вдруг снова стрельнут, зря потраченные усилия.
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14.06.2023 02:07 Відповісти
ага. тільки стрельнуть не "вдруг", а цілеспрямовано та стовідсотково.
під час війни затівати якусь масштабну відбудову - цілковите безглуздя.
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14.06.2023 08:37 Відповісти
скільки ще років будуть вивчати
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13.06.2023 23:18 Відповісти
Відбудову вже рік як вивчають зелені покидьки. США хай краще вивчать можливість аренди човна класа Ohio із балістичними ракетами. Арештованих активів має вистачити десь на тиждень, також на компенсацію за недостачу ракет при поверненні човна
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14.06.2023 00:11 Відповісти
drone building factory please 🤞
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14.06.2023 06:26 Відповісти
Що тут вивчати треба передавати.
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14.06.2023 06:56 Відповісти
США вже 1.5 роки розглядають, як варіанти, припущення, щодо гіпотетичної можливості, в перспективі, оцінити віддалену, теоретичну можлтвість, розпочати консультативні наради, щодо початку ймовірних перегововір, про початок переговорів, щодо початку консультативних переговорів, про переговори.... Срані бюрократи!
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14.06.2023 07:17 Відповісти
блд, яка відбудова?! відбудовують не під час війни, а краю цієї війни не видно.
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14.06.2023 08:31 Відповісти
 
 