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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Самонавіювання та самопереконання, - у Генштабі прокоментували слова Путіна про втрату ЗСУ 160 танків

штаб,генштаб,генеральний

У Генштабі ЗСУ останні заяви Путіна про втрати України назвали "самопереконанням".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок увечері.

Зокрема, він прокоментував заяву керівництва РФ, що за час контрнаступу ЗСУ втратили нібито 160 танків і 360 бронемашин, а втрати українських військ за останній тиждень нібито вдесятеро вищі за втрати Росії.

"Це самонавіювання, самопереконання. Ми ж знаємо, що насправді з Путіним його радники спілкуються мовою тек та звітів. Потрібно було подавати переможні реляції, не повідомляти йому, що фактично українці мають успіх, проводять активні наступальні дії. Тому намагаються свої поразки. на фронті пояснювати тим, що вони нібито потужно воюють, знищують українську техніку та малюють якісь неймовірні цифри", - сказав представник Генштабу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна займає історичні території Росії, - Путін

Автор: 

Генштаб ЗС (6605) путін володимир (23846) втрати (4403)


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Топ коментарі
+16
Владимир Владимирович, военные явно скромничают - они уничтожили не 160, а 160000 танков, среди которых 50% леопардов, 40% гепардов, и еще 30% пантер (черных).
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14.06.2023 00:03
+12
і кому цікаві марення путіна про втрати ЗСУ7 ***** це тут?
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14.06.2023 00:04
+12
Навіщо взагалі реагувати на хворобливу маячню обіссяної,ботосної мразоти?
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14.06.2023 00:12
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Владимир Владимирович, военные явно скромничают - они уничтожили не 160, а 160000 танков, среди которых 50% леопардов, 40% гепардов, и еще 30% пантер (черных).
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14.06.2023 00:03 Відповісти
і кому цікаві марення путіна про втрати ЗСУ7 ***** це тут?
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14.06.2023 00:04 Відповісти
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14.06.2023 00:12 Відповісти
Є відео цього бою. Це 79 бригада - https://www.youtube.com/watch?v=wE2Z8HazI4Y https://www.youtube.com/watch?v=wE2Z8HazI4Y

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14.06.2023 04:57 Відповісти
Навіщо взагалі реагувати на хворобливу маячню обіссяної,ботосної мразоти?
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14.06.2023 00:12 Відповісти
ORYX выкатил 2 отчета по результатам контрнаступа ЗСУ на русского фашиста. Результат: почти 1 к 1, что ФЕНОМЕНАЛЬНО для наступающей стороны.И да, 1 леопард, а не 100500. Но тупя ватная глубинная ******** ваня, будет смотреть первый канал, где этому вблдку постояно, ПОСТОЯННО ВРУТ

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14.06.2023 00:20 Відповісти
По артиллерии (ствольной и самоходной): Пердяшня-хуяшня - 14 ед. Украина - 4 ед. В контрбатарейке Украина, как и раньше, на голову выше и уничтожает в несколько раз больше пердяшистских орудий.
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14.06.2023 00:24 Відповісти
Cоюзники уже готовят замену выбытой техники, главное экипажи, вы же посмотрите на разницу в уничтоженной или подбитой технике, в ВСРФ это такни, БМП, БМД их там большинство, а у украинской стороны это броневики и немного тяжелой техники.
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14.06.2023 00:26 Відповісти
Нова рубрика "Влажниє сни владімєра путіна"....? Так то бункерний дід просто вссявся
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14.06.2023 00:21 Відповісти
,,Чим би дитя не тішилось , аби не плакало "-
це про притирка ху@ ла , у якого деменція прогресує з кожною хаилиною !!😠
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14.06.2023 00:25 Відповісти
Та всё, пыня может уже отчитываться о полной демилитаризации и возвращать своих недобитков, чтобы защищать свой бункер от пригожина )
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14.06.2023 00:29 Відповісти
якось неприємно дивно , що генштаб коментує йбанутого виродка , педофіла і кончену мразь расіі путіна.
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14.06.2023 00:40 Відповісти
путин три раза ликвидоровал Залужного, сжег 25 Абрамсов и сбил тринадцать F-16. И это все до завтрака
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14.06.2023 00:41 Відповісти
Шойгу, Герасимов суки!!! Где свежее мясо?!
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14.06.2023 00:42 Відповісти
Очередная федеральная помойка покормила тупрылого глубинного ваню гвном. За его же счет. Эта помойка финансируется из бюджета 20 млрд рублей в год. А результат - одним фейки и вранье. Вот последнее. Жри гвноед ватный.



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14.06.2023 00:59 Відповісти
Самое смешное что все эти "репортёры руденки" и сами мысленно говорят "жри говноед ватный" вбрасывая подобное. Главное-гонорар))
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14.06.2023 01:06 Відповісти
После джона дира аля танк это вообще почти эталонный фейк для биомусора кацапского
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14.06.2023 03:28 Відповісти
нашо відповідати кацапні взагалі, нетримання зеленого язику?
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14.06.2023 04:25 Відповісти
Можете не сумніватися - цей придурок справді вірить у те, що говорить.
Просто він говорить те, у що хоче вірити, у те, як має бути на його переконання.
24 лютого десь о 12 дня він говорив, що ЗСУ не чинять спротив, а російська армія воює лише зі жменькою націоналістів
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14.06.2023 04:50 Відповісти
всім *****, шо кацапня бреше - Генштабу чомусь ні...
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14.06.2023 05:10 Відповісти
Армия Венка на подходе.
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14.06.2023 07:10 Відповісти
Бункер (2004)? Да, классное кино
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14.06.2023 07:27 Відповісти
А ще те саме ***** сьогодні *********, що московія за весь час "сво" втратила, увага.... 54 танки
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14.06.2023 05:02 Відповісти
Втрати звичайно є. Ну, недаремно і німці і американці, практично в один голос заявили про відкриття рембаз своєї війскової техніки. Можливо і стіки підбили - вони ж, наприклад на Запорізькому напрямку рік готоувались - фортифікацію, зброю - в часності птрк їх дуже далеко дістають. Тай арти у них більше. Це все відомо було і раніше. Інша справа, як користуються війскові тею технікою. А війна, є війною - без втрат не бува.
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14.06.2023 05:05 Відповісти
а шо прохрипіла ставка?
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14.06.2023 05:13 Відповісти
ставка більше ніж жіття.
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14.06.2023 05:18 Відповісти
дайте i нам ще разів 15 по 100 днів - мо і ми навчимoся...
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14.06.2023 05:26 Відповісти
Беріть вище - вік живи, вік вчись.
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14.06.2023 05:29 Відповісти
квітень 19го показав - ми все прогуляли і не дослухалилася до батьків.
війна повним ходом, окупований Крим і чястина Донбасу,
Україна вибирає клована - який перше шо робить?
удлінняє цеп - високий клован бо...
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14.06.2023 05:39 Відповісти
Навіщо йому правда, він її придумає....
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14.06.2023 06:20 Відповісти
Тю. Так згідно руснявим звітам вони вже четверту тисячу танків України знищують. +160 чи -160 вже значення не має.
Я б вже якщо брехав, то з розмахом. УСІ танки було знищено! Навіть ті які ще не передали. Навіть ті, які ще на стадії створення.
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14.06.2023 06:59 Відповісти
 
 