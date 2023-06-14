В уламках російських ракет з Кривого Рогу знайдено 50 компонентів мікроелектроніки з інших країн - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери мають забезпечити такі умови, щоб російський терор став неможливим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні, говорячи про ракетний удар по Кривому Розі, внаслідок якого загинули 11 людей
"На жаль, Росія досі має можливість отримувати критичні компоненти для ракет, створених компаніями з різних країн світу. Зокрема компаніями з деяких країн-партнерів", - сказав він.
За словами президента, "якщо взяти, наприклад, одну з ракет, що вдарилися сьогодні по Кривому Розі, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, зроблено в інших країнах".
"Сьогодні пройшла зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей перелік. Розуміння, як російські терористи намагаються обдурити світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо на висновки". та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", - заявив Зеленський.
Україна, сказав він, "застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також".
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Как вы считаете, без "добра" сверху это возможно?
А пока - это просто эпизод из фильма про голобородьку.
И поскольку голобородька Богуслаеву сам разрешил двигателя продавать, то за что карать?
Вас просили: думайте!
випороти на площiпокарати з десяток таких компанiй, та подивитися як решта продовжить допомагати рашистам?
А як же "какая разница"? Як же торгівля з РФ?
Певен, що у разі, якщо б РФ напала на іншого сусіда, ЗЄ вів би себе точно, як Орбан та Іванішвілі.
але вже навчився - недарма 4 роки по 100 днів давали.
вже проекти резолюцій до ооні шле - знайшли нікчеми одне одного...
ТАк Украiна чи не торгуйе з РФ зараз?
якщо ті компоненти подвійного призначення то взагалі нереально заборонити, а військові теж обходяться на раз сірим імпортом.
Не забувайте зараз не 20 сторіччя, світ до холери глобалізований.
А наказати 10 штук, а iнша 1000 буде знати як торгувати з Рашею. 🧐 Буде наука тим хто захоче поторгувати з Рашею.
я тебе з гімном змішаю - саме в тому настрою
Ворог вбив 11 людей. 36 - постраждали, серед них 12 у лікарні, двоє у вкрай тяжкому стані.
Близько 50-ти компонентів у цій ракеті - переважно мікроелектроніка - вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені в рф. І це не єдиний тип ракет, який вони виробляють.росія користується недоліками запроваджених обмежень і обходить санкції за допомогою посередників, зокрема, третіх країн.
Україна застосувала санкції проти всіх компаній в рф, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти цих компаній.
Також мають каратися і шляхи обходу санкцій.
Факти посередництва компаній, зареєстрованих у третіх країнах, є прикладом того, що нинішніх заходів недостатньо і санкції мають посилюватися, зокрема, по відношенню до https://kr.informator.ua/2023/06/14/vorog-atakuvav-kryvyj-rig-raketoyu-vygotovlenoyu-u-2023-rotsi-shho-tse-znachyt них .
Тому нам потрібна не тільки ефективна зброя і фінансова підримка від дружніх держав, але й всебічне посилення санкцій від цих держав проти орків, щоб вони не могли отримувати чи виробляти ******* зброю, а самостійно ця архаїчна конструкція на це нездатна.
Мета зрозуміла - встановлення жорстких заходів проти кампаній, що допомагають Оркостану обходити нинішні санкції, є і недружні держави, які цим займаються, наприклад Орбанська Угорщина, що допомагає московському людожеру обходити санкції, треба працювати, аби дружні країни посилили на неї тиск. Для цього у Євросоюзу є необхідні фінансові інструменти.
Треба посилювати і публічний осуд, щоб стало звичною річчю, що будь-яка допомога московським вбивцям, це репутаційно справа для існування бізнесу і кар'єри політиків у цивілізованому світі більш ризикована, ніж дотримання санкцій.
quiet...
хоч поржали?- їбанотня зелена?
а і не зелення відводила з позицій бійців в чисто поле?
а і не зелення не ставила міни, а знімала...
Забанимо iх, чи хай мудрий народ напамьять завчайе списки компанiй довжиною по метру? 🔢
як ***** наказало....
помилок в мові - всі!
а ви зелене вимагалово включили.. - не стидоба?
- Якби ми не продавали рашистам компоненти до ракет, то втратили мільярди доларів прибутків щомісяця.
- Між життями українців і математикою треба вибирати математику і відштовхуватися від законів економіки.
діло в тому, що ви того клована вибрали і переселили в Київ - і це був не Госдеп - це були ви!
1. Дуже сильне оборонне лоббі в країнах заходу, вони дають великі гроші на виборчі компанії, оплачують лоббістів...
Хто скаже що компоненти можна любому купити так частину можна а частину як продукцію тієї ж Leica наприклад ви не купите просто так...
2. Реекспорт підсанкційних товарів йде в рашу через компанії прокладки Китай, Турцію, країни Азії... навіть той Тайвань який типу на порозі війни, поставляє чіпи в рашу через треті країни, тому виробники мають перед регуляторами захист що мов не ми і нічого не можемо зробити... Можуть тому що деякі компоненти є специфічні і їх поставки можна обмежити... Ті ж гіроскопи...
3. Ми самі поставляли в рашу багато компонентів до війни і цим постійно тикають керівництву західних країн... Всім для розвитку моторсіч не тільки двигуни до вертольотів поставляла але і до ракет тактичних комплексів.... той же двигун в Нептун...
Який вихід, робити ті ж беспілотники і ракети і відповідати на удари інакше ніяк.... Нептун можна переробити для наземних цілей і підвісити на су24 раз раша це зробила з аналогом ракетою Х35.... про таку можливість гендиректор розповідав ще в 19 році.... Скопіювати Шахед... беспілотник з дешевих компонентів, саму прошивку зробити не важко... спеціалісти такого рівня у нас є...
Якщо деякі виїхали то дати їм амністію від мобілізації та нормальну зарплату і вони готові повернутись і працювати...
бо високе воно - Лаврська колокольня плаче...