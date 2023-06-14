В уламках російських ракет з Кривого Рогу знайдено 50 компонентів мікроелектроніки з інших країн - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери мають забезпечити такі умови, щоб російський терор став неможливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні, говорячи про ракетний удар по Кривому Розі, внаслідок якого загинули 11 людей

"На жаль, Росія досі має можливість отримувати критичні компоненти для ракет, створених компаніями з різних країн світу. Зокрема компаніями з деяких країн-партнерів", - сказав він.

За словами президента, "якщо взяти, наприклад, одну з ракет, що вдарилися сьогодні по Кривому Розі, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, зроблено в інших країнах".

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"Сьогодні пройшла зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей перелік. Розуміння, як російські терористи намагаються обдурити світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо на висновки". та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", - заявив Зеленський.

Україна, сказав він, "застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також".

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