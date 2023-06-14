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Новини Санкції проти Росії
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В уламках російських ракет з Кривого Рогу знайдено 50 компонентів мікроелектроніки з інших країн - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери мають забезпечити такі умови, щоб російський терор став неможливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні, говорячи про ракетний удар по Кривому Розі, внаслідок якого загинули 11 людей

"На жаль, Росія досі має можливість отримувати критичні компоненти для ракет, створених компаніями з різних країн світу. Зокрема компаніями з деяких країн-партнерів", - сказав він.

За словами президента, "якщо взяти, наприклад, одну з ракет, що вдарилися сьогодні по Кривому Розі, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, зроблено в інших країнах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 36 осіб. З них 11 загиблих, 12 – у лікарні, - ОВА

"Сьогодні пройшла зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей перелік. Розуміння, як російські терористи намагаються обдурити світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо на висновки". та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", - заявив Зеленський.

Україна, сказав він, "застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба добиватися того, щоб зараз кожна компанія, яка має будь-який стосунок до ОПК РФ, була під санкціями, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) Кривий Ріг (1358) крилаті ракети (1073) санкції (11851)


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Топ коментарі
+27
...а в збитих вертольотах двигуни з Мотор-Січі.
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14.06.2023 00:24
+21
Проти України немає санкцій, то що заважає з цих же компонентів зробити такі самі безпілотники і бити кацапню? А, забув - треба ж під час війни виділити сотні мільйонів фірмі фітнес-тренерки та мільярди на засекречені контракти "Укравтодору", ще на єдиний телемарафон, шутєйки Лєначкі Кравєц і т.п. лайно. І звісно, пан преЗЕдент забув, що українські виробники і в цьому році продавали продукцію рашистській оборонці, але то таке - головне іноземних партнерів з лайном змішувати та пилити відосики.
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14.06.2023 00:38
+19
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14.06.2023 00:29
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...а в збитих вертольотах двигуни з Мотор-Січі.
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14.06.2023 00:24 Відповісти
а ещё Украина битум рфский покупала...
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14.06.2023 00:46 Відповісти
В Лукашенка бітум купляли Трубіцин і Арахамія
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14.06.2023 01:08 Відповісти
Стоп. Их прокладки вроде были, так? А де факто - Украина.

Как вы считаете, без "добра" сверху это возможно?
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14.06.2023 01:26 Відповісти
того урода що продавав двигуни в Рашу - вже покарали. Хто ще хоче допомагати рашистам?
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14.06.2023 07:02 Відповісти
Покарали - это когда есть обвинительный приговор, который вступил в силу.

А пока - это просто эпизод из фильма про голобородьку.

И поскольку голобородька Богуслаеву сам разрешил двигателя продавать, то за что карать?

Вас просили: думайте!
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14.06.2023 11:50 Відповісти
мікроелектроніку, як і серіали можно виробляти у будь-якій країні. А потім і завезти у будь-яку країну. Так зараз влаштований глобальний світ.
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14.06.2023 00:27 Відповісти
насправді скати легше зняти ніж нове виробництво мікроелектроніки зробити
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14.06.2023 06:58 Відповісти
так і дивитись "скотів" легше, ніж виробляти чіпи. Тому народ і вибирає очільниками виробників "скотів", а не виробників чипів, бо це більшості зрозуміліше.
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14.06.2023 07:23 Відповісти
А що як випороти на площi покарати з десяток таких компанiй, та подивитися як решта продовжить допомагати рашистам?
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14.06.2023 07:00 Відповісти
компанії, які її виробляють не порушують існуючі заборони. Порушують покупці другої, чи навіть третьої купівлі цєї продукції. Втрата юридичної особи для них нічого не вартує - завтра буде зареєстрована інша.
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14.06.2023 07:29 Відповісти
чому Еритрея і досі не випускає айФони?
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14.06.2023 14:16 Відповісти
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14.06.2023 00:29 Відповісти
I де ж була в цей час Державна служба експортного контролю?
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14.06.2023 07:51 Відповісти
Цікаво, якщо я тільки напишу про те, що читав про поставки двигунів ще в листопаді 2014 року, а про ремонт двигунів для АН-124 (військово-транспортних) ще в 2017 році - це підпадає під порушення правил?
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14.06.2023 08:04 Відповісти
Так, санкції посилювати треба, але кацапи зробили немалий запас тих деталей, бо вони до великої війни готувалися, а не так як дехто...
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14.06.2023 00:30 Відповісти
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14.06.2023 00:31 Відповісти
Вова,комунальні послуги за квартиру в Криму сплатив до кінця року,у бюджет паРаші,за них купили пару чіпів для ракети,застрелься підар.
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14.06.2023 00:33 Відповісти
Леся,"строчиш" ти. ))
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14.06.2023 00:49 Відповісти
Проти України немає санкцій, то що заважає з цих же компонентів зробити такі самі безпілотники і бити кацапню? А, забув - треба ж під час війни виділити сотні мільйонів фірмі фітнес-тренерки та мільярди на засекречені контракти "Укравтодору", ще на єдиний телемарафон, шутєйки Лєначкі Кравєц і т.п. лайно. І звісно, пан преЗЕдент забув, що українські виробники і в цьому році продавали продукцію рашистській оборонці, але то таке - головне іноземних партнерів з лайном змішувати та пилити відосики.
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14.06.2023 00:38 Відповісти
Тобто наших партнерів грати не треба що до рашки підсанкційні предмети потрапляють так?
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14.06.2023 06:53 Відповісти
Збирайте Радбез ООН , везитьтуди ці компоненти і показуйте світу хто вбивае українців .
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14.06.2023 00:41 Відповісти
радбез промолчал на подрыв ГЭС, а вы за какие-то детали сейчас....
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14.06.2023 02:17 Відповісти
мовчати то промовчить, але свiт буде знати, а не хлопати очима та питати, чому така ненависть до руськоi мови.
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14.06.2023 06:54 Відповісти
Для того, щоб "Світ" знав, треба щоб провідні ЗМІ про це розповіли, але... -Є багато "але".
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14.06.2023 07:53 Відповісти
Невже це та ж людина, що чотири роки тому?

А як же "какая разница"? Як же торгівля з РФ?

Певен, що у разі, якщо б РФ напала на іншого сусіда, ЗЄ вів би себе точно, як Орбан та Іванішвілі.
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14.06.2023 00:46 Відповісти
саме та.
але вже навчився - недарма 4 роки по 100 днів давали.
вже проекти резолюцій до ооні шле - знайшли нікчеми одне одного...
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14.06.2023 04:06 Відповісти
"Як же торгівля з РФ?"

ТАк Украiна чи не торгуйе з РФ зараз?
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14.06.2023 06:52 Відповісти
Треба не санкції посилювати а зробити так щоб ті санкції які працювали.Толку з тих санкцій якщо їх обходять?Закривати дірки потрібно де вони проходять.
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14.06.2023 00:47 Відповісти
які санкції боже, та зараз в телефоні більше електроніки ніж було в ракеті яка людей на місяць висадила.
якщо ті компоненти подвійного призначення то взагалі нереально заборонити, а військові теж обходяться на раз сірим імпортом.
Не забувайте зараз не 20 сторіччя, світ до холери глобалізований.
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14.06.2023 00:54 Відповісти
Так це зрозуміло,але багато є того що зі стіралки не знімеш.Так і контрабанду ніхто не відміняв і інші речі.От хай працюють.
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14.06.2023 01:17 Відповісти
ох як неможливо зупинити Рашу? Ох як же зупинити компанii що допомагають рашистам?

А наказати 10 штук, а iнша 1000 буде знати як торгувати з Рашею. 🧐 Буде наука тим хто захоче поторгувати з Рашею.
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14.06.2023 06:50 Відповісти
Тоді повне ембарго РФ чому цього США і Європа не хочуть зробити ?
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14.06.2023 06:55 Відповісти
РФ кажете? - та вас кацапіянських так бачно, шо і не повірите
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14.06.2023 06:58 Відповісти
Ідіот чому ЄС та США не введуть повне торгове ембарго щодо кацапів ???
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14.06.2023 07:01 Відповісти
чому би вам не купувати бітум на параші і на білої параші , a будувати ракети?
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14.06.2023 07:04 Відповісти
Тобто відповідаєш питанням на питання? Доволі не конструктивно я запитався чітко чому немає повного ембарго від США і ЄС щодо РФ, яка регулярно вбиває наших цивільних чому ???
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14.06.2023 07:09 Відповісти
ще раз персональна образа?
я тебе з гімном змішаю - саме в тому настрою
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14.06.2023 07:07 Відповісти
Тобто те, що Європа і США не запроваджують повне ембарго проти країни терориста це нормально так?
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14.06.2023 07:31 Відповісти
тобто ви все що було ******** і жебракуюете...
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14.06.2023 07:35 Відповісти
Так і з ленд лізом те ж саме.
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14.06.2023 07:58 Відповісти
Вночі 13 червня, по Кривому Рогу рашисти вдарили ракетою Х-101, яка, за попередньою оцінкою, була випущена в рф у квітні 2023 року !
Ворог вбив 11 людей. 36 - постраждали, серед них 12 у лікарні, двоє у вкрай тяжкому стані.
Близько 50-ти компонентів у цій ракеті - переважно мікроелектроніка - вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені в рф. І це не єдиний тип ракет, який вони виробляють.росія користується недоліками запроваджених обмежень і обходить санкції за допомогою посередників, зокрема, третіх країн.
Україна застосувала санкції проти всіх компаній в рф, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти цих компаній.
Також мають каратися і шляхи обходу санкцій.
Факти посередництва компаній, зареєстрованих у третіх країнах, є прикладом того, що нинішніх заходів недостатньо і санкції мають посилюватися, зокрема, по відношенню до https://kr.informator.ua/2023/06/14/vorog-atakuvav-kryvyj-rig-raketoyu-vygotovlenoyu-u-2023-rotsi-shho-tse-znachyt них .
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14.06.2023 00:54 Відповісти
І нічого що штрафи в Дії проводять оплату через 3 опції, одна з яких посуті москальський Альфа банк (Сенс)
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14.06.2023 01:07 Відповісти
а не забанити обiг товарiв з Раши пiд час вiйни та просити свiт щось зробити з Рашею?
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14.06.2023 06:45 Відповісти
У Московщині царює психопат, який мріє про знищення України, цю ж мрію він подав як сенс ічнуванння свого Оркостану більшості людиноподібних, що там проживають. Відтак Україна перетворилася на фронтову державу надовго, припинення опору означає її загибель.
Тому нам потрібна не тільки ефективна зброя і фінансова підримка від дружніх держав, але й всебічне посилення санкцій від цих держав проти орків, щоб вони не могли отримувати чи виробляти ******* зброю, а самостійно ця архаїчна конструкція на це нездатна.
Мета зрозуміла - встановлення жорстких заходів проти кампаній, що допомагають Оркостану обходити нинішні санкції, є і недружні держави, які цим займаються, наприклад Орбанська Угорщина, що допомагає московському людожеру обходити санкції, треба працювати, аби дружні країни посилили на неї тиск. Для цього у Євросоюзу є необхідні фінансові інструменти.
Треба посилювати і публічний осуд, щоб стало звичною річчю, що будь-яка допомога московським вбивцям, це репутаційно справа для існування бізнесу і кар'єри політиків у цивілізованому світі більш ризикована, ніж дотримання санкцій.
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14.06.2023 04:17 Відповісти
Touch Russia 🇷🇺 = touch shit 💩
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14.06.2023 06:43 Відповісти
Так. Ми зробылі это вместе.
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14.06.2023 04:17 Відповісти
не треба за всіх - ви зробили це все разом...
quiet...
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14.06.2023 06:14 Відповісти
не нуйті - кацаупня - україням ***** на вас...
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14.06.2023 06:18 Відповісти
Цікаво, а в раші, отих війскових розвідників, шо добувають цю електроніку, хтось звинувачує у невірній закупівлі. Це тіки в Україні можуть до такого додуматись - війсково-промисловий шпіонаж прирівняти до рівня зради та баригів.
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14.06.2023 04:53 Відповісти
або здирати 20% налогу за волонтерство
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14.06.2023 06:41 Відповісти
музика буєм - з барабана спригні і теуголку зніми - не під тебе треуголка...
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14.06.2023 05:58 Відповісти
понавибирали...
хоч поржали?- їбанотня зелена?
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14.06.2023 06:12 Відповісти
і буде в зелених виправдовка - це ж не вони луплять по Україні - то кацапня!
а і не зелення відводила з позицій бійців в чисто поле?
а і не зелення не ставила міни, а знімала...
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14.06.2023 06:31 Відповісти
сукі зелені - ненавиджу!
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14.06.2023 06:33 Відповісти
а що про московськi товари що продаються в Украiнi?

Забанимо iх, чи хай мудрий народ напамьять завчайе списки компанiй довжиною по метру? 🔢
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14.06.2023 06:39 Відповісти
ви за кокошніки? - не ідуть...
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14.06.2023 06:42 Відповісти
отей синій квадратик 12-34 - це пароль, чи так по запарке? 😄
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14.06.2023 06:45 Відповісти
кацапня викручуеться як кацапня...
як ***** наказало....
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14.06.2023 06:50 Відповісти
"а що промосковськi тварі, що продаються в Українi?"
помилок в мові - всі!
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14.06.2023 06:54 Відповісти
та і на зуя нам грати в тей футбол, як буба все одно чемпіен?
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14.06.2023 07:01 Відповісти
всі надають, всі хто може і шо може,
а ви зелене вимагалово включили.. - не стидоба?
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14.06.2023 07:51 Відповісти
А асфальту і серіалу Свати в рашистських ракетах не знаходили?
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14.06.2023 07:54 Відповісти
Цікаво які б відмазки придумали виробники начинки до кацапських ракет:
- Якби ми не продавали рашистам компоненти до ракет, то втратили мільярди доларів прибутків щомісяця.
- Між життями українців і математикою треба вибирати математику і відштовхуватися від законів економіки.
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14.06.2023 08:04 Відповісти
А скільки українських мікросхем в українських ракетах?
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14.06.2023 08:07 Відповісти
ні, не в тому діло, шо бункерне пересилилося в Київ...
діло в тому, що ви того клована вибрали і переселили в Київ - і це був не Госдеп - це були ви!
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14.06.2023 08:12 Відповісти
На жаль це дуже важко.... три фактора..

1. Дуже сильне оборонне лоббі в країнах заходу, вони дають великі гроші на виборчі компанії, оплачують лоббістів...
Хто скаже що компоненти можна любому купити так частину можна а частину як продукцію тієї ж Leica наприклад ви не купите просто так...

2. Реекспорт підсанкційних товарів йде в рашу через компанії прокладки Китай, Турцію, країни Азії... навіть той Тайвань який типу на порозі війни, поставляє чіпи в рашу через треті країни, тому виробники мають перед регуляторами захист що мов не ми і нічого не можемо зробити... Можуть тому що деякі компоненти є специфічні і їх поставки можна обмежити... Ті ж гіроскопи...

3. Ми самі поставляли в рашу багато компонентів до війни і цим постійно тикають керівництву західних країн... Всім для розвитку моторсіч не тільки двигуни до вертольотів поставляла але і до ракет тактичних комплексів.... той же двигун в Нептун...

Який вихід, робити ті ж беспілотники і ракети і відповідати на удари інакше ніяк.... Нептун можна переробити для наземних цілей і підвісити на су24 раз раша це зробила з аналогом ракетою Х35.... про таку можливість гендиректор розповідав ще в 19 році.... Скопіювати Шахед... беспілотник з дешевих компонентів, саму прошивку зробити не важко... спеціалісти такого рівня у нас є...

Якщо деякі виїхали то дати їм амністію від мобілізації та нормальну зарплату і вони готові повернутись і працювати...
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14.06.2023 08:13 Відповісти
кацапи белиє - ви не обмінні.. - тобто ранених нема....
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14.06.2023 08:21 Відповісти
Соберите уже нашу,украинскую ракету,доступ до компонентов есть,мозги есть,сборку можно и в Польше организовать,все промаркируйте mabe in Ukraine и шандарахните по московии.
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14.06.2023 08:24 Відповісти
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14.06.2023 08:45 Відповісти
любіть бубу - цепу йому удлінняйте,
бо високе воно - Лаврська колокольня плаче...
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14.06.2023 08:55 Відповісти
найпоганіше, що могло статися з Україною, ви вже зробили - буба + *****!
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14.06.2023 09:18 Відповісти
вже не знаю як за мілліард дерев, але по три зелених зашмогнені-воровайки штукі на кожної гілкі каштана всіх киян вставить...- буба - буде зірка!
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14.06.2023 09:58 Відповісти
Наш сивочолий гетьман цього б не дозволив
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14.06.2023 10:20 Відповісти
 
 