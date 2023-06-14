ЗСУ успішно контрнаступають та визволяють території, як мінімум на трьох напрямках, - ISW

Українські військові продовжують вести контрнаступальні операції й просуватися відразу на кількох напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута та на 200 метрів на південь від Бахмута. Також за останню добу українські військові просунулися на 500-1000 м біля адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території у цьому районі", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що з початку контрнаступальних операцій ЗСУ звільнили понад 100 квадратних кілометрів території. Російські джерела стверджували, що в ніч з 12 на 13 червня українські сили продовжували наземні атаки на південний захід від Орєхова та на південь від Гуляйполя на заході Запорізької області.

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