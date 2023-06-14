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Новини Війна
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ЗСУ успішно контрнаступають та визволяють території, як мінімум на трьох напрямках, - ISW

війна,зсу

Українські військові продовжують вести контрнаступальні операції й просуватися відразу на кількох напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута та на 200 метрів на південь від Бахмута. Також за останню добу українські військові просунулися на 500-1000 м біля адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території у цьому районі", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що з початку контрнаступальних операцій ЗСУ звільнили понад 100 квадратних кілометрів території. Російські джерела стверджували, що в ніч з 12 на 13 червня українські сили продовжували наземні атаки на південний захід від Орєхова та на південь від Гуляйполя на заході Запорізької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони за добу просунулися на бердянському напрямку від 500 метрів до 1 кілометра, - представник Генштабу Ковальов

Автор: 

бойові дії (3847) ISW (653) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+11
Боже, бережи наших Героїв!
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14.06.2023 06:36
+6
Будемо дивитись.
Але перше враження - дуже великі паузи у наших "розвідках боєм" на різних ділянках фронту. 3-5 днів.
З такими паузами оборону орків буде важко розхитати - вони встигають перекинути резерви.
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14.06.2023 07:57
+4
З Богом, рідненькі
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14.06.2023 08:52
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Боже, бережи наших Героїв!
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14.06.2023 06:36 Відповісти
13.06 і 14.06 по карті Діпстейт в районі Нескучне,Благодатне,Макарівка показано що зі сторони Урожайне,Старомайорське червона і сіра зона зі строни рашистів збільшилась
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14.06.2023 06:42 Відповісти
Ну все, хана? Не роздувайте зраду, там ідуть запеклі бої, лінія бойових дій постійно міняється. Діпстейт взагалі дуже консервативний і не враховує москальські мапи, де в них ще більші втрати. Але в нас такий народ, що постійно скиглить і намагається до чогось докопатися "Ой ви все брешете, там на двісті метрів сіра рисочка здвинулась через уточнення фронту"
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14.06.2023 06:54 Відповісти
а я хіба написав про зраду чи про хана? я переповів те що на мапі. Так ,там ведуться наступальні бої ..на тій же мапі є також і просування наших військ в деяких інших районах
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14.06.2023 07:00 Відповісти
Ну то й до чого ці коменти в контексті даної новини? Як ще інше трактувати подібне, чого зараз дуже багато, коли на будь-якуб навіть гарну новину з'являється безліч коментарів, де намагаються все спростувати?
- Українські війська підбили два Сонцепьока
- Ой, краще скажіть скільки Леопарді наші зіпсували
- Так, але вчора ми ще збили КА-52
- Збили б ще більше, якби б Іріс-Т не просрали
- Але все ж таки просунулися в тому і тому напрямку
- Ну а он в тому не просунулися, ну і шо?

Як же писав раніше, на Реддіті зарубіжному люди більше вболівають і більш оптимістичні ніж українці на наших сайтах
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14.06.2023 07:09 Відповісти
наші люди теж думають,що перемога то раз-два і звільнимо території...згадайте як оптимістично розповідають,про ось ось звільнимо Крим ..ось ось купатись будем..ось ось донеччину звільнимо до кордонів 91 року..хіба не було цього?
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14.06.2023 07:20 Відповісти
почався контрнаступ рашистів?
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14.06.2023 06:56 Відповісти
поки нам надавали зброю і ЗСУ готувались,рашисти робили укріпрайони і готували мінні поля.,це всім відомо.....і багато хто з наших та зарубіжних аналітиків константує ,що раптовості не буде ,як це було в харківській обл...і "жесту добрай волі" на херсонщині. Тільки переломом рашистів ,ЗСУ зможуть відвоювати землю, буде така тяганина туди сюди..також відмічають ,що при інтенсивній атаці ЗСУ рашисти можуть посипатись і втікати,будем на це надіятись.
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14.06.2023 07:09 Відповісти
якось дуже довго і розлого. Не зрозумів, так почався контрнаступ рашистів із сторони Урожайного і Старомайорського, чи ні?
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14.06.2023 07:13 Відповісти
Та вони кожен день намагаються контратакувати, нічого нового
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14.06.2023 07:10 Відповісти
це для вас нічого нового, а у декого панічні напади зранку.
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14.06.2023 07:17 Відповісти
я веду до того,що -легкої перемоги не буває,і окупанти не такі дурні,як ми їх малюємо.
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14.06.2023 07:22 Відповісти
глибока думка. Не підозрював що зміни сірих зон на мапі діпстейт можуть так активувати процес мислення.
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14.06.2023 07:37 Відповісти
За 7 месяцев можно было изучить каждый метр запорожской области....сделать выводы.Но у меня такое ощущение шо наши все эти минные поля и укрепления заметили только когда наступать начали.
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14.06.2023 08:01 Відповісти
Те що легкої перемоги не буває , це всі й без тебе знають , а от своїм постійним нагадуванням про це , ти просто накручуєш людей і розганяєш паніку .
Не знаю навіщо це ти робиш , по дурості чи навмисно . ?
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14.06.2023 08:26 Відповісти
Будемо дивитись.
Але перше враження - дуже великі паузи у наших "розвідках боєм" на різних ділянках фронту. 3-5 днів.
З такими паузами оборону орків буде важко розхитати - вони встигають перекинути резерви.
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14.06.2023 07:57 Відповісти
Нема що більше дивитись, коли кидають леопард 2 на мінні поля ( їх у нас було 17)
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14.06.2023 08:04 Відповісти
больше сотни ,если не две никто обычной биомассе не скажет что и сколько реально дали,о каких 17 идет речь?
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14.06.2023 08:12 Відповісти
не заважайте дивитись тєлєграм.
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14.06.2023 08:29 Відповісти
Можливо в цьому і є один зі стратегічних задумів Генштабу ЗСУ -- розшарпати і розтягнути резерви? )

Бої на Сватівському напрямку (і не тільки) показали, що ЗСУ добре дають собі раду зі спробами контратак орди, яка наступає хаотично, атакує "з коліс", не прикрита укріпленнями, не координована.

Мені здається, операція з визволення півдня України буде нагадувати херсонську текучку. І вже на фінальній стадії завершиться енергійними проривами і можливими котлами на Запоріжжі.

Терпляче і з розумінням чекаємо.
Донатимо і волонтеримо.
Віримо в Господа Бога, ЗСУ і Залужного!
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14.06.2023 09:55 Відповісти
З Богом, рідненькі
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14.06.2023 08:52 Відповісти
ЗСУ має проблему с інженерною розвідкою місцевості,інакше як пояснити попадання бт техніки на нерозвіданні мінні поля орків.
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14.06.2023 13:00 Відповісти
 
 