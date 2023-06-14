ЗСУ успішно контрнаступають та визволяють території, як мінімум на трьох напрямках, - ISW
Українські військові продовжують вести контрнаступальні операції й просуватися відразу на кількох напрямках.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"ЗСУ просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута та на 200 метрів на південь від Бахмута. Також за останню добу українські військові просунулися на 500-1000 м біля адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території у цьому районі", - йдеться у звіті.
Аналітики зазначають, що з початку контрнаступальних операцій ЗСУ звільнили понад 100 квадратних кілометрів території. Російські джерела стверджували, що в ніч з 12 на 13 червня українські сили продовжували наземні атаки на південний захід від Орєхова та на південь від Гуляйполя на заході Запорізької області.
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- Українські війська підбили два Сонцепьока
- Ой, краще скажіть скільки Леопарді наші зіпсували
- Так, але вчора ми ще збили КА-52
- Збили б ще більше, якби б Іріс-Т не просрали
- Але все ж таки просунулися в тому і тому напрямку
- Ну а он в тому не просунулися, ну і шо?
Як же писав раніше, на Реддіті зарубіжному люди більше вболівають і більш оптимістичні ніж українці на наших сайтах
Не знаю навіщо це ти робиш , по дурості чи навмисно . ?
Але перше враження - дуже великі паузи у наших "розвідках боєм" на різних ділянках фронту. 3-5 днів.
З такими паузами оборону орків буде важко розхитати - вони встигають перекинути резерви.
Бої на Сватівському напрямку (і не тільки) показали, що ЗСУ добре дають собі раду зі спробами контратак орди, яка наступає хаотично, атакує "з коліс", не прикрита укріпленнями, не координована.
Мені здається, операція з визволення півдня України буде нагадувати херсонську текучку. І вже на фінальній стадії завершиться енергійними проривами і можливими котлами на Запоріжжі.
Терпляче і з розумінням чекаємо.
Донатимо і волонтеримо.
Віримо в Господа Бога, ЗСУ і Залужного!