Окупанти протягом доби випустили по території Херсонщини понад 300 снарядів, одна людина загинула, - ОВА
13 червня ворог не припиняв обстрілювати територію Херсонської області з мінометів, артилерії, ПТРК та БПЛА.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 304 снаряди з мінометів, артилерії, ПТРК та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 17 снарядів", йдеться в повідомленні
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі та церкви смт Білозерка.
"Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - додав Прокудін.
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Скільки часу ще росіяни вбиватимуть українців безкарно, і кому все це потрібно? Адже Захід зміг би легко припинити цю бійню, просто обстріляли б із Фінляндії їхній гнилий Пітер, у чому проблема?!