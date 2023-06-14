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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти протягом доби випустили по території Херсонщини понад 300 снарядів, одна людина загинула, - ОВА

херсонщина

13 червня ворог не припиняв обстрілювати територію Херсонської області з мінометів, артилерії, ПТРК та БПЛА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 304 снаряди з мінометів, артилерії, ПТРК та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 17 снарядів", йдеться в повідомленні

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі та церкви смт Білозерка.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - додав Прокудін.

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Автор: 

обстріл (28580) Херсон (3375) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5773)


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Скільки часу ще росіяни вбиватимуть українців безкарно, і кому все це потрібно? Адже Захід зміг би легко припинити цю бійню, просто обстріляли б із Фінляндії їхній гнилий Пітер, у чому проблема?!
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14.06.2023 07:58 Відповісти
 
 