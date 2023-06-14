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Новини Війна
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Пентагон не підтверджує дані про знищення 16 одиниць західної техніки в Україні

пентагон

У Пентагоні наразі не мають підтверджень інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", - зазначила вона.

Представниця Пентагону додала, що у міністерстві продовжують стежити за цим.

Сінгх також зазначила, що Пентагон, виділяючи військову допомогу Україні, передбачає можливі втрати техніки. Водночас вона не може сказати, чи буде замінятися кожна одиниця знищеної техніки.

Читайте: Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд, - Bloomberg

Автор: 

Пентагон (1429) техніка (1826)


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Пистять кацапи,як завжди,),
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14.06.2023 09:27 Відповісти
просто у Пентагоні гівнотєлєгу не дивляться.
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14.06.2023 09:28 Відповісти
Кремлівська пропаганда показує фотки для підняття рускава духу, а шо це за дух всім відомо.
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14.06.2023 09:29 Відповісти
Не важливо, що показує русня, важливо те, що бачить Пентагон.
Тому що в тому числі від нього залежать постачання "Бредлі" та іншої техніки.
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14.06.2023 09:32 Відповісти
Нема віри Пентагону. Віримо путіну, шойгє, канашенкову. І зеленському. Цей вабщє ніколи не піздить
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14.06.2023 09:35 Відповісти
Даваите ще -- зброі багато не буває .
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14.06.2023 09:44 Відповісти
навіть якщо втратили то що??? БМП американські то що "Дункани МасЛауди" "безсмертні"??? Звичайна коробка що знищується гранатометом, скільки кацапських БТР і БМП знищено? більше 6 тис, Це природньо втрата наступальної техніки піхоти, бо задача цієї техніки лише доставити особовий склад до точки А і прикрити вогнем по можливості. Там вже як повезе...
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14.06.2023 09:45 Відповісти
Це війна техніка втрачається оборона у орків підготовлена в декілька ешелонів.....Є як мінімум 2 відео з підбитою нашою технікою 2 леопарди і 7 бредлі .... техніка залишена тому що орки біля неї знімають...

Але більша зараз проблема це FPV дрони з комулятивним зарядом, наш військовий Сергій Флеш на фейсбуці каже що потрібно терміново купольну реб на всю техніку....

В коментах пишуть що досить ефективно і від ланцетів в тому числі допомагає сітка рабиця наварена як тимчасове рішення....
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14.06.2023 10:09 Відповісти
 
 