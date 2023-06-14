Пентагон не підтверджує дані про знищення 16 одиниць західної техніки в Україні
У Пентагоні наразі не мають підтверджень інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.
Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", - зазначила вона.
Представниця Пентагону додала, що у міністерстві продовжують стежити за цим.
Сінгх також зазначила, що Пентагон, виділяючи військову допомогу Україні, передбачає можливі втрати техніки. Водночас вона не може сказати, чи буде замінятися кожна одиниця знищеної техніки.
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Тому що в тому числі від нього залежать постачання "Бредлі" та іншої техніки.
Але більша зараз проблема це FPV дрони з комулятивним зарядом, наш військовий Сергій Флеш на фейсбуці каже що потрібно терміново купольну реб на всю техніку....
В коментах пишуть що досить ефективно і від ланцетів в тому числі допомагає сітка рабиця наварена як тимчасове рішення....