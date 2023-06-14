Пентагон не підтверджує дані про знищення 16 одиниць західної техніки в Україні

У Пентагоні наразі не мають підтверджень інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", - зазначила вона.

Представниця Пентагону додала, що у міністерстві продовжують стежити за цим.

Сінгх також зазначила, що Пентагон, виділяючи військову допомогу Україні, передбачає можливі втрати техніки. Водночас вона не може сказати, чи буде замінятися кожна одиниця знищеної техніки.

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