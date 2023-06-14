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Новини
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Голови районів Києва від "Слуги народу" закупили в укриття овочерізку і сковорідки за 1,5 млн грн

укриття

Дніпровський район Києва закупив для укриттів однієї зі шкіл через систему Prozorro дві сковорідки вартістю по 720 000 грн.

Про це повідомив представник Тимчасової контрольної комісії Леонід Ємець, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тисяч грн штука, я думав, більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для мішлінівського ресторану перебор, не те що для укриття Дніпровського району! І це чудо кулінарних технологій (без жартів) їсть 21 кіловат на годину. Тобто ще тисяч 400 грн в рік. Коротше, наша Тимчасова контрольна комісія ще не приступила до роботи (лише сьогодні має бути офіц. публікація), але ми вже офігіваєм!" - пише представник Тимчасової контрольної комісії Леонід Ємець.

Потреба такої закупівлі для шкільного укриття доволі сумнівна, відзначають у комісії.

"Сковорідка — здатна на одній площині на різних температурах готувати за запрограмованими рецептами самі вишукані делікатеси, реально потрібна в укритті 2022 року? І це ми так по верхам, просто глянули "Прозорро". Хоча є аудиторські служби, які мають це робити за гроші і на постійній основі. ПС. З нетерпінням чекаю, коли зможемо задати питання і отримати відповіді", - резюмує Ємець.

Як повідомлялось раніше, за 2022-2023 роки з бюджету Києва було виділено районам понад 1,2 млрд грн на облаштування бомбосховищ. Зараз ідуть перевірки щодо зловживання цими коштами, до яких можуть бути причетні голови РДА, що призначаються і звільняються президентом. 9 з 10 голів РДА Києва - представники партії "Слуга народу".

Читайте: Деснянська РДА просить Кличка преміювати главу адміністрації Ратнікова. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Київ (19515) РДА (197) закупівлі (3384) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+42
Просто обычные ворюги.Как ,собственно,и вся ************** партия.
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14.06.2023 11:25
+28
гурманы, *****.
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14.06.2023 11:20
+25
Ну і? Хто з зеленої мерзоти вже в СІЗО? Проти кого відкрита справа? Хто реально сяде?
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14.06.2023 11:34
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гурманы, *****.
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14.06.2023 11:20 Відповісти
Просто обычные ворюги.Как ,собственно,и вся ************** партия.
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14.06.2023 11:25 Відповісти
Це ви м'яко сказали, а от ******** конченні, ну як і всі зеленоморде бидло. Таке враження, що вони випили таблетки від безсмертя, і ****, мотузка їх не наздогоне
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14.06.2023 12:40 Відповісти
тепер комусь прийдеться з дому назад цю сковорідку нести
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14.06.2023 12:23 Відповісти
З дому? Не впевнений.,скоріш з буфету ВЦА району. Там трутнів адміністрації безкоштовно годують.
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14.06.2023 13:14 Відповісти
*** ... , ну что за народ у нас ?? Власть купила ДЛЯ НАРОДА самое лучшее !!! и опять НЕ ТАК !!!
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14.06.2023 16:09 Відповісти
Звісно що гурмани. Яєшню з яєць по 17гр.шт. Що на звичайній пательні смажити?
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14.06.2023 12:46 Відповісти
Так в чем проблема?

Кто закупал -известно.

СБУ и набу работают. Дело идет в суд.
Деньги возвращаються Государству.

» Покупатель» идет на нары.
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14.06.2023 14:52 Відповісти
у вас вийшов гарний логлайн для нового сезона "слуги народа", який знімуть у другу каденцію виконавця ролі президента.
Виборцю повинен зайти.
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14.06.2023 19:23 Відповісти
Крадії. Думають, війна все спишить
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14.06.2023 11:22 Відповісти
мітбол сковорідку для свого велюру замовив?
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14.06.2023 11:24 Відповісти
так им же к 1,2 лярду вроде еще 750 лямов выделили,чтоб так сказать закрепить результат,мне одному кажется или только таким образом ******** как раз повышение налогов для 1-2 группы ФОП???
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14.06.2023 11:25 Відповісти
І КОЖЕН мешканець Києва може сходити в те укриття та подивитися на ту сковороду?
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14.06.2023 11:26 Відповісти
якщо не буде зачинено
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14.06.2023 11:40 Відповісти
В Китае присылают чек по стоимости одного патрона родственникам проворовавшихся чиновников.
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14.06.2023 11:26 Відповісти
Чому тоді кидай в кінці першої сотні по корупції?
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14.06.2023 11:43 Відповісти
Ну так потому и в конце, что даже израсходованные патроны должны оплатить родственники "новопредставившегося" коррупционера
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14.06.2023 12:16 Відповісти
Тому,що навіть цей метод - неефективний! Найбільш ефективний - контроль за видатками,щоб не було ЯК витратити + звісно покараня,внесеня пожитево у "список" (без рішеня суду! І ніхто на роботу не візьме). Але це набагато дорожче,хоч і ефективніше для загального розвитку економіки країни.
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14.06.2023 13:22 Відповісти
Надсилати через "Нову пошту" адресною доставкою до скроні корупціонера...
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14.06.2023 12:23 Відповісти
Тих виродків,що причетні до "закупівлі"-на сковорідку і повну потужність! На електроенергію громадяни "задонатять",б'юджет не страждатиме!
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14.06.2023 11:27 Відповісти
Ну і? Хто з зеленої мерзоти вже в СІЗО? Проти кого відкрита справа? Хто реально сяде?
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14.06.2023 11:34 Відповісти
сторож
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14.06.2023 12:03 Відповісти
продавець сковорідки...
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14.06.2023 12:21 Відповісти
і не вгадали? Тоді я спробую - мерчандайзер з "Фокстроту"?
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14.06.2023 19:34 Відповісти
"Слуги" якого народу?
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14.06.2023 11:36 Відповісти
У них адін народ. Пригожини, соловьови, ротенберги, абрамовічі...
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14.06.2023 12:25 Відповісти
"Одного народу". Що не зрозуміло?!
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14.06.2023 13:23 Відповісти
А там алмазне напиленя на сковорідці -- все норм
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14.06.2023 11:37 Відповісти
вона посміхається коли бачить яйця Гезнікова.
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14.06.2023 12:47 Відповісти
Чому таке й досі можливе, де закони які дозволяють притягнути до відповідальності??
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14.06.2023 11:38 Відповісти
мабуть в ОПі.
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14.06.2023 12:48 Відповісти
Закон є,але є й Татаров,повернутий Зеленським з раши!
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14.06.2023 13:25 Відповісти
"Слуги" якого народу?
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14.06.2023 11:39 Відповісти
вот на этой сковородке зажарить всю зеленую погань. возможно даже, погани это понравится. но в пищу это не употреблять, сразу в сортир.
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14.06.2023 11:40 Відповісти
вони, зелені передасти, чи закупили грильяжниці? я грилю хочу в укритті.
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14.06.2023 11:43 Відповісти
Свинарчукикококо....ліпєцкая фабрикакококо......
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14.06.2023 11:43 Відповісти
Слюшки народа офигели вообще страх потеряли
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14.06.2023 11:44 Відповісти
"Це все Порошенко підкинув! Це його бізнес на крові!" - це була офіційна відповідь прес-служби партії Слуга Народу на висунуті звинувачення.
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14.06.2023 11:47 Відповісти
От що буває, коли нема превентивного контролю. А злочинців в кращому випадку просто звільнять і через тиждень вони матимуть роботу в іншому місці. І після цього хтось ще буде говорит, що необхідно сплачувати податки цій корупційній банді?
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14.06.2023 11:47 Відповісти
це буває, коли у одних виборців важка контузія в голову телевізором, а другі ідіоти взагалі на вибори не ходять, бо "палітєкой нє інтєрєсуюцца".
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14.06.2023 19:40 Відповісти
Краще ті, хто не цікавиться політикою на вибори не ходять - інаше вони проголосують за кого-попало.
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22.06.2023 07:12 Відповісти
так ті вісім мільйонів тому і не прйшли на вибори, щоб не проголосувати за крго попало. Зато прийшли контужені, яких виявилось на п'ять з половиною мільйонів більше ніж ідіотів.
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22.06.2023 07:27 Відповісти
Приютили уволенных из МО за покупку яиц по 17 грн штука? Или нарабатывают резюме для устройства в отдел закупок МО?
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14.06.2023 12:00 Відповісти
Страусиные
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14.06.2023 12:08 Відповісти
яйца ну очень большие
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14.06.2023 12:22 Відповісти
Но по пʼять...
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14.06.2023 12:27 Відповісти
Вот это наглость....
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14.06.2023 12:02 Відповісти
ну на такій сковорідці можна і яйця по 17 смажити🤑
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14.06.2023 12:02 Відповісти
если уместится
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14.06.2023 12:23 Відповісти
Краще б рєзнікові яйця на ній жарили.
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14.06.2023 12:32 Відповісти
Зеленського,разом з кулаками Єрмака,які їх тримають!
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14.06.2023 13:28 Відповісти
а простые люди ******** с вас *******..........................................................................................
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14.06.2023 12:02 Відповісти
Прості люди розплачуються за них. За всіх їбланів з низу до самого верху.
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14.06.2023 12:29 Відповісти
А нужно не ********, а брать вилы и идти в гости на депутатские виллы.
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14.06.2023 12:36 Відповісти
Дніпровський район Києва закупив ... дві сковорідки вартістю по 720 000 грн. Джерело:

Вот суки! Успели таки выхватить! Это же для Резникова, ну, чтобы яйца по 17грн жарить ...
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14.06.2023 12:27 Відповісти
Це вже не смішно , а огидно 😠
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14.06.2023 12:30 Відповісти
Я Худею
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14.06.2023 12:27 Відповісти
на цю сковороду засипають гривню
а воходять Зе бакси
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14.06.2023 12:28 Відповісти
При владі відверті брехуни , злодюги і найстрашніше-
вороги Украіни ,
бо свідома людина не буде так по - хамські відноситися до своїх
обовʼязків при владі , як слуги уроди !!
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14.06.2023 12:29 Відповісти
Не "слуги уроди"! А "слуги урода"!
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14.06.2023 13:30 Відповісти
Клоунські пітори геть усі мають бути стріляні.
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14.06.2023 12:31 Відповісти
Ну в що смажити яйця по 17гон. тут потрібна гарна сковорідка. Загнать у те бомбосховище і не випускати до кінця війни. Суки.
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14.06.2023 12:39 Відповісти
де 200 вагонів гуманітарки в Запоріжжі?
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14.06.2023 12:41 Відповісти
в ОПе
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14.06.2023 15:15 Відповісти
Леся Українка

@LesyaUA7Evropa

В Україні абсолютно відсутнє поняття політичної відповідальності. Буть яка гнида може десятиліттями красти на державних посадах, топить за рускій мір, жерти лайно,трахать собак, а потім просто одягне вишиванку, трішки патріотичних речей на тв, зробить заяву проти росіянських..
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14.06.2023 12:48 Відповісти
Там одне слово пропущене: "В Україні абсолютно відсутнє поняття політичної відповідальності у виборця".
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14.06.2023 19:44 Відповісти
Ось вони ,справжні мародери -професійні ,а ті що по чужим квартирам шаряться, то аматори ,тільки учаться.,
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14.06.2023 12:56 Відповісти
Ржу.
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14.06.2023 13:00 Відповісти
вінєманімаєтє! єта другоє! нужна гатовіть шашльікі!
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14.06.2023 13:00 Відповісти
Все спишуть Боневтік !
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14.06.2023 13:02 Відповісти
так сн союз негодяев
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14.06.2023 13:11 Відповісти
А що тут не так? Навіщо всі нападають на тихих, нових морд і на ні в чому не винних "риг" і "слуг"? Що не дивилися Боневтіка, що кінець епохи бідності пройшов ще у квітні 2019 року? Отож. Зараз всі заможні і є гроші і на сковородки і на інші вироби.
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14.06.2023 13:11 Відповісти
Який ЗЕ, така і ЗЕшобла у нього.
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14.06.2023 13:19 Відповісти
Зелені мародери бʼють всі рекорди!!! Зібралися зі краденими у народа сковорідками на крадених у військових авто прямо в Монако? Коли ж ще красти, як не у військовий час! Війна все спише! Де відомий борець з розбійниками та баригами?
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14.06.2023 13:20 Відповісти
Мені соромно бути одним народом із цією владою та з її електоратом.
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14.06.2023 13:21 Відповісти
За народ, даремно ви так, народу просто голови промили алігархічними ЗМІ
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14.06.2023 13:27 Відповісти
промиту легше носити - голова від важких думок не схиляється, і тепер можно ходити по світу з гордо піднятою головою з усвідомленням "я українець", щоби всі поважали і допомагали.
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14.06.2023 19:50 Відповісти
Впевнений, серед них є ті, хто вимагав відставки Кличка
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14.06.2023 13:22 Відповісти
Це ті котрі зібралися до купи і записали відосик в якому просили Кличка подати у відставку? І чому я не здивований!?
От ту всю купу треба в'язати і кидати до буцигарні...
Тварюки обкрадають бомбосховища! 😾 Це пані і панове і є ті самі - гроші на крові.
Потвори зелені!
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14.06.2023 13:26 Відповісти
нокаут валодя или это не бизнес на крови?
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14.06.2023 13:43 Відповісти
це ніякий не нокаут. Він вже четверий раундрік впевнено тримає удари, і може так статися, що доживе до чемпіонських раундів, бо має гарних тренерів у куткуОПі та підтримку глядачів залатєлємарахвона.
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14.06.2023 20:17 Відповісти
ЯКІСНІ ПОСЛУГИ !!!
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14.06.2023 14:10 Відповісти
гарний ескіз для білборда.
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14.06.2023 19:51 Відповісти
Ще б пак !
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15.06.2023 01:25 Відповісти
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14.06.2023 14:12 Відповісти
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14.06.2023 14:14 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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14.06.2023 14:51 Відповісти
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "С-ПРОФ" КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
ФАР'ЯН ІГОР ОЛЕГОВИЧ,
29.05.1986 Р.Н. 81105, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,
ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НАВАРІЯ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 3
- СТЕПАНЯК ОРЕСТ БОГДАНОВИЧ,
28.06.1986 Р.Н.,
79026, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
ЛЬВІВ, СИХІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАРМАНСЬКОГО, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 2
https://prozorro.gov.ua/edr/md5:0451b2d61e68ea4367da502ec5519dcb
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14.06.2023 14:52 Відповісти
https://opendatabot.ua/p/7UBC516 Степаняк Орест Богданович
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14.06.2023 14:54 Відповісти
але ж гарно звучить - село Наварія... Майже як Валенсія, чи Андалусія, чи навіть Каталонія... підходить будь-яке місце з цих після таких оборудок. Це ж узбережжя Балєарського моря, а не якоїсь там Щирки, по якій пливе пластикове сміття.
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14.06.2023 20:06 Відповісти
прокуратура і сбу як завжди роблять вигляд що нічого не бачать і не знають
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14.06.2023 19:42 Відповісти
 
 