Голови районів Києва від "Слуги народу" закупили в укриття овочерізку і сковорідки за 1,5 млн грн

Дніпровський район Києва закупив для укриттів однієї зі шкіл через систему Prozorro дві сковорідки вартістю по 720 000 грн.

Про це повідомив представник Тимчасової контрольної комісії Леонід Ємець, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тисяч грн штука, я думав, більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для мішлінівського ресторану перебор, не те що для укриття Дніпровського району! І це чудо кулінарних технологій (без жартів) їсть 21 кіловат на годину. Тобто ще тисяч 400 грн в рік. Коротше, наша Тимчасова контрольна комісія ще не приступила до роботи (лише сьогодні має бути офіц. публікація), але ми вже офігіваєм!" - пише представник Тимчасової контрольної комісії Леонід Ємець.

Потреба такої закупівлі для шкільного укриття доволі сумнівна, відзначають у комісії.

"Сковорідка — здатна на одній площині на різних температурах готувати за запрограмованими рецептами самі вишукані делікатеси, реально потрібна в укритті 2022 року? І це ми так по верхам, просто глянули "Прозорро". Хоча є аудиторські служби, які мають це робити за гроші і на постійній основі. ПС. З нетерпінням чекаю, коли зможемо задати питання і отримати відповіді", - резюмує Ємець.

Як повідомлялось раніше, за 2022-2023 роки з бюджету Києва було виділено районам понад 1,2 млрд грн на облаштування бомбосховищ. Зараз ідуть перевірки щодо зловживання цими коштами, до яких можуть бути причетні голови РДА, що призначаються і звільняються президентом. 9 з 10 голів РДА Києва - представники партії "Слуга народу".

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