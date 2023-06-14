Глава МАГАТЕ Гроссі відклав свій візит на ЗАЕС із міркувань безпеки, - Reuters

Голова Міжнародного агентства з ядерної безпеки Рафаель Гроссі відклав свою поїздку на окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на українського високопосадовця, інформує Цензор.НЕТ.

Очікувалося, що Гроссі відвідає ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладений на "кілька годин".

"Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати", – сказав посадовець.

Чиновник не повідомив, коли саме Гроссі прибуде на АЕС.