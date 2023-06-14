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Новини Агресія Росії проти України
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Глава МАГАТЕ Гроссі відклав свій візит на ЗАЕС із міркувань безпеки, - Reuters

гроссі

Голова Міжнародного агентства з ядерної безпеки Рафаель Гроссі відклав свою поїздку на окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на українського високопосадовця, інформує Цензор.НЕТ.

Очікувалося, що Гроссі відвідає ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладений на "кілька годин".

"Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати", – сказав посадовець.

Чиновник не повідомив, коли саме Гроссі прибуде на АЕС.

Автор: 

МАГАТЕ (714) Запорізька АЕС (1408) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+12
"Ой, да здєсь стрєляют!" (с) ОБСЄ
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14.06.2023 12:51
+8
Сцикотно? Так як що здохнеш ООН виявить велику озабоченность. Чи тебе це не заспокоює?
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14.06.2023 12:55
+5
ОбОСРАЛСЯ ГОВОРИТЕ ПРЯМО МАГАТЕ ООН КРАСНЫЙ КРЕСТ СЕРУНЫ ПРОСТО ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАСПИЛУ БАБЛА А ДО ДЕЛА ПРОСТО ПУСТЫШКИ
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14.06.2023 13:00
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"Ой, да здєсь стрєляют!" (с) ОБСЄ
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14.06.2023 12:51 Відповісти
За таку зарплатню можна і ризикнути.
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14.06.2023 12:53 Відповісти
"Посадовець" так і сказав - "безапасна путєшествавать"? Саме "путєшествавать"?
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14.06.2023 12:54 Відповісти
Сцикотно? Так як що здохнеш ООН виявить велику озабоченность. Чи тебе це не заспокоює?
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14.06.2023 12:55 Відповісти
Україна теж буде дууууууууже стурбована
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14.06.2023 14:17 Відповісти
Окупанти перешкоджають переведенню ЗАЕС-5 у безпечний режим "холодного" зупину

Російські окупанти перешкоджають переведенню енергоблока №5 ВП «ЗАЕС» у стан «холодний зупин»Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан «холодний зупин», як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року. Про це йшлося під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась 13 червня 2023 року.
Як наголосив у ході наради в.о. Голови Держатомрегулювання - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, протиправні дії фейкової експлуатуючої організації та російських військових окупантів, які перешкоджають переведенню енергоблока №5 ВП «ЗАЕС» у стан «холодний зупин», є грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії.
«Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у «холодний зупин». Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем. І відбувається це після вчинення підриву ними Каховської ГЕС, що призвело, фактично, до зникнення Каховського водосховища та загострення питання водозабезпечення ЗАЕС», - зазначив Олег Коріков.
Фахівці МАГАТЕ також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xMcixJfXAezm3kFKMzKxtpZ3AVYtmZWpv6Xgcp9wGwe3ZrjNazQ7oPucwPr3f92Jl&id=100064837892613 Державна інспекція ядерного регулювання України
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14.06.2023 13:00 Відповісти
чому зе і кулєба не скликають ООН? чи потім буде як з Чонгаром та каховською гес, а саме пр@*****?
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14.06.2023 13:35 Відповісти
..а толку з цього "оон"??"небендзєй" там 80%...срати вони на все хотіли..
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14.06.2023 13:58 Відповісти
ОбОСРАЛСЯ ГОВОРИТЕ ПРЯМО МАГАТЕ ООН КРАСНЫЙ КРЕСТ СЕРУНЫ ПРОСТО ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАСПИЛУ БАБЛА А ДО ДЕЛА ПРОСТО ПУСТЫШКИ
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14.06.2023 13:00 Відповісти
Чого -- іхав би -- а потім НАТО иого б визволяло .
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14.06.2023 13:05 Відповісти
''Очко жим-жим''
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14.06.2023 13:11 Відповісти
Гроссі подумав, що може у кацапів потрапити в заложники.
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14.06.2023 13:18 Відповісти
Нікчемне, обісцяне чмо, яке не здатно керувати навіть вуличним сортіром. Мабуть, по блату пристроїли на тепленьку синекуру з зарплатою в вісім знаків до коми на рік. Я пропоную партії слуга наріда терміново звернути свою увагу на цінного кадра, в команду високодосвічених спеціалістів артії вписався б просто ідеально.
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14.06.2023 13:19 Відповісти
Якої безпеки? Особистої чи світової?
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14.06.2023 13:35 Відповісти
Ви всі нє так понялі- з міркувань нашої безпеки, не своєї ж канєшна, це він про нас всьо думає і робить.
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14.06.2023 13:38 Відповісти
Може пора въ*бать рашатом или деньжат еще хоца?
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14.06.2023 13:56 Відповісти
"Ага! Злякався, ******* сцикун!" (с) (Л.Подерв'янський)
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14.06.2023 14:18 Відповісти
Ще одне таке саме як 00н, а потім скажуть що нема видимих причин лиха..
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14.06.2023 14:36 Відповісти
ще одне х*йло, смердить кацапщиною від цього гроссі
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14.06.2023 15:50 Відповісти
Гроссі те саме прокацапське лайно. А потім ой а шо сталось, не всьо так адназначна, а може то Україна підірвала ЗАЕС. Фу лайнюки смердючі як ви вже достали всіх. Нахрена вас на тих посадах тримають. Ваша посада черпати лайно в сральниках. Сліпі і глухі вилупки які не можуть вийняти член пуйля зі свого рота.
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14.06.2023 17:28 Відповісти
Не поїде, поки не отримає хабаря в рублях. Такий рефлекс.
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14.06.2023 17:36 Відповісти
Ну,приїхав би він на АЕС,пожурив би кацапів,і що далі?Самотушки прогнав би звідти кацапів?Ні,МАГАТЕ не є мілітарною організацією,чого лити тони гівна на цивільного?Що ви від нього та МАГАТЕ хочете?Щоб він рішав наші проблеми?
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14.06.2023 17:38 Відповісти
 
 