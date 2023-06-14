Глава МАГАТЕ Гроссі відклав свій візит на ЗАЕС із міркувань безпеки, - Reuters
Голова Міжнародного агентства з ядерної безпеки Рафаель Гроссі відклав свою поїздку на окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на українського високопосадовця, інформує Цензор.НЕТ.
Очікувалося, що Гроссі відвідає ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладений на "кілька годин".
"Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати", – сказав посадовець.
Чиновник не повідомив, коли саме Гроссі прибуде на АЕС.
Топ коментарі
+12 Деніс Войцеховський
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+8 Алексей Королевский #552373
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+5 Власов Сергей #321358
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Російські окупанти перешкоджають переведенню енергоблока №5 ВП «ЗАЕС» у стан «холодний зупин»Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан «холодний зупин», як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року. Про це йшлося під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась 13 червня 2023 року.
Як наголосив у ході наради в.о. Голови Держатомрегулювання - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, протиправні дії фейкової експлуатуючої організації та російських військових окупантів, які перешкоджають переведенню енергоблока №5 ВП «ЗАЕС» у стан «холодний зупин», є грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії.
«Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у «холодний зупин». Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем. І відбувається це після вчинення підриву ними Каховської ГЕС, що призвело, фактично, до зникнення Каховського водосховища та загострення питання водозабезпечення ЗАЕС», - зазначив Олег Коріков.
Фахівці МАГАТЕ також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води.
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