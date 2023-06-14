ЗСУ за минулу добу на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили 37 окупантів, - Череватий
На Лиманському та Куп’янському напрямках ворог намагався безуспішно атакувати позиції ЗСУ.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
На Лиманському та Куп’янському напрямках було відбито ворожі атаки.На цій ділянці фронту відбулися 4 бойових зіткнення.
Ліквідовано 37 окупантів, ще 67 зазнали поранень.
428 разів росіяни завдавали ударів артилерією та здійснили десять авіаційних нальотів.
Знищені 4 ворожі дрони-камікадзе "Ланцет" та бліндаж окупантів.
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