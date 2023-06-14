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ЗСУ за минулу добу на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили 37 окупантів, - Череватий

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На Лиманському та Куп’янському напрямках ворог намагався безуспішно атакувати позиції ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

На Лиманському та Куп’янському напрямках було відбито ворожі атаки.На цій ділянці фронту відбулися 4 бойових зіткнення.

Ліквідовано 37 окупантів, ще 67 зазнали поранень.

428 разів росіяни завдавали ударів артилерією та здійснили десять авіаційних нальотів.

Знищені 4 ворожі дрони-камікадзе "Ланцет" та бліндаж окупантів.

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