ЗСУ за минулу добу на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили 37 окупантів, - Череватий

На Лиманському та Куп’янському напрямках ворог намагався безуспішно атакувати позиції ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

На Лиманському та Куп’янському напрямках було відбито ворожі атаки.На цій ділянці фронту відбулися 4 бойових зіткнення.

Ліквідовано 37 окупантів, ще 67 зазнали поранень.

428 разів росіяни завдавали ударів артилерією та здійснили десять авіаційних нальотів.

Знищені 4 ворожі дрони-камікадзе "Ланцет" та бліндаж окупантів.