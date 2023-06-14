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Новини Агресія Росії проти України
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На Таврійському напрямку за минулу добу ворог втратив майже 4 роти вбитими та пораненими, - Тарнавський

зсу

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника. 9 танків, 9 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 гаубиці 2С19 "Мста-С", 4 самохідні артилерійські установки 2С3"Акація", самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", РСЗВ "Ураган", 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель", РЕБ "Поле-2", БпЛА "Shahed-136", 2 бронеавтомобілі "Тигр", - йдеться в повідомленні.

Також було знищено 6 складів з боєприпасами ворога.

Автор: 

бойові дії (3847) ЗСУ (7562) Тарнавський Олександр (277)


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Слава Захисникам України-Героям Слава!
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14.06.2023 13:10 Відповісти
Слава ЗСУ!💛💙
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14.06.2023 13:11 Відповісти
Як би зараз стали в нагоді F16. Все було б напорядок легше.
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14.06.2023 13:36 Відповісти
А куда подевалась ежедневная статистика кацапских потерь??Уже несколько дней тишина.Сколько мы там за сутки мальчиков в трусиках распяли??
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14.06.2023 13:59 Відповісти
СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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14.06.2023 14:05 Відповісти
 
 