Обстріляти соратника Кадирова Делімханова ЗСУ допомогли "пригожинці", - підполковник армії РФ Веневітін

Соратника Кадирова Адама Делімханова обстріляли з артилерії ЗСУ, а "допомогли" їм у цьому люди ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це у Telegram повідомив підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін, передає Цензор.НЕТ.

"Як я й стверджував раніше, у спробі дискредитувати мене, пригожинці проговорилися про факти державної зради. Вони й раніше співпрацювали з розвідкою супротивника, організовуючи зливи розташування наших підрозділів. І це сталося знову.

За наявною у мене інформацією, тепер вони помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства Пригожина, що є постачальником харчування для армії ще з 2006 року. Адам Делімханов, права рука президента Чечні, перебуває у тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу з боку укронацистів. Працювали українські спецслужби, які "ведуть" пріоритетні цілі. Працювали прицільно та дуже інтенсивно. На жаль, втрати суттєві. Для евакуації було викликано 12 бортів, які на щастя спрацювали оперативно. Пораненим надається, наскільки знаю, вся необхідна допомога. Можливо, хоч цей інцидент змусить нарешті почати вживати всіх необхідних заходів щодо особисто Пригожина та інших "бізнесменів" з командного складу групи Вагнер, які завжди використовували Росію виключно для особистого збагачення, не гребуючи навіть прямою співпрацею з ворогом!" - зазначив окупант.

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомили, що депутат Держдуми та "права рука" глави Чечні Адам Делімханов дістав поранення на території України.