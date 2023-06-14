У лавах ЗСУ викрито шпигуна, який хотів "злити" рашистам напрямки українського контрнаступу, - СБУ

На Дніпропетровщині затримали ще одного агента Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), який перебував у лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, житель Енергодару ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Він проходив військову службу в одному з гарнізонів на Дніпропетровщині.

"За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.



Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисник намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

"Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру.



Згодом зрадника вивели на прямий "зв’язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм", - зазначили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.