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У лавах ЗСУ викрито шпигуна, який хотів "злити" рашистам напрямки українського контрнаступу, - СБУ

На Дніпропетровщині затримали ще одного агента Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), який перебував у лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, житель Енергодару ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Він проходив військову службу в одному з гарнізонів на Дніпропетровщині.

У лавах ЗСУ викрито шпигуна, який хотів злити рашистам напрямки українського контрнаступу, - СБУ 01

"За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисник намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

"Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру.

Згодом зрадника вивели на прямий "зв’язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм", - зазначили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

СБУ (12835) шпигунство (995) військова контррозвідка (32) Дніпропетровська область (3746)


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Топ коментарі
+50
Поки Єрмака не буде заарештовано, до тих пір злив планів Генштабу ЗСУ ворогу був, є та буде!!!
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14.06.2023 14:17
+46
А за опівських шпигунів коли візьметеся?
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14.06.2023 14:15
+26
Головне не передавати йому рекомендовані листи на виїзд закордон від Єрмака через Буданова.
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14.06.2023 14:21
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А за опівських шпигунів коли візьметеся?
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14.06.2023 14:15 Відповісти
"Кроти" - здавали координати.

У лавах ЗСУ ще є зрадники та «кроти» ФСБ, які при СРСР навчалися у московських військових училищах та Академіях. На «нулі» вони інколи спілкуються по мобільнику з російськими однокашниками і передають їм координати розташування ввірених ним блокпостів для подальшого їх обстрілу та повного знищення «Градами» з боку московії.

Перед черговим обстрілом росіян, зрадники зазвичай виїжджали з розташування свого батальйону, нібито «за терміновим викликом до Штабу дивізії» і незабаром блокпост накривали снарядами та ракетами.

Поступово українські захисники почали здогадуватись, хто коригує на них вогонь. Після того, як «шалена куля» поранила комбата у «центр прийняття рішень» і його відвезли до шпиталю, обстріли українського блокпоста одразу ж припинились.
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14.06.2023 19:07 Відповісти
штірліц сраний
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14.06.2023 14:15 Відповісти
Згідно історії Штірліц був образом людини яка працювала на тих хто став жертвою агресії, тож це прізвисько не підходить, а от "фрау Марта" саме то!
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14.06.2023 14:23 Відповісти
Поки Єрмака не буде заарештовано, до тих пір злив планів Генштабу ЗСУ ворогу був, є та буде!!!
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14.06.2023 14:17 Відповісти
Там і крім Єрмака..є кому зливати..у владі та не тільки...навіть громадяни..зливають інформацію для рашистів..як ми всі переконуємся "відосіки"знімають і викладують для загального доступу.
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14.06.2023 14:47 Відповісти
Так і що, дЄрмака тепер не чіпати? Хай і надалі шкодить?
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15.06.2023 00:33 Відповісти
Головне не передавати йому рекомендовані листи на виїзд закордон від Єрмака через Буданова.
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14.06.2023 14:21 Відповісти
Імена давно відомі хто сприяв розмінуванню Каланчак та Чонгар цим дав оркам стрімко та безперешкодно захопити Південь України - є зрада чи так і має бути?
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14.06.2023 14:22 Відповісти
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14.06.2023 14:25 Відповісти
Баканів Іван, залегендували його орки та і підсунули дурнику!!

Десь там, ще гогошвілів купа вештається в «помічниках радників на громадських засадах» з доступом до РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ…
Поки Захисники боронять Україну від орків *****, тилові мародери призначені прикоритними, творять злочини для дискредитації влади під час війни : закуповують Сковороди Для Бомбосховища - по 750,000 грн
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
Співпадіння ???
Захисникам потрібні БПЛА,а їм сковороди…
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14.06.2023 14:30 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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14.06.2023 15:30 Відповісти
Це ж яку посаду мав займати виявлений шпигун, щоб зливати інформацію такого рівня? Напрямки українського контрнаступу, дату початку і основні напрямки українських контрударів, маршрути перевезення іноземного озброєння...
Може, такі зливи йдуть від іншої особи?
Звісно, без прізвищ... (на "єр" починається, на "мак" закінчується).
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14.06.2023 14:35 Відповісти
Шукайте у владі...там повно ..
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14.06.2023 14:40 Відповісти
Треба починати з ОПи,а потім у армій.
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14.06.2023 14:41 Відповісти
Продажная подстилка.
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14.06.2023 14:45 Відповісти
зрадників ненавиджу більше ніж окупантів, бо це завдяки саме цим покидькам в моїй країні зараз йде війна !
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14.06.2023 14:53 Відповісти
У#****. Допитати і ліквідувати.
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14.06.2023 14:57 Відповісти
Респект контрикам!....
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14.06.2023 14:59 Відповісти
У вас в офісі головнокомандувача сидять короти, серед керівників підрозділів СБУ ще працюють ті кого поназначав Баканов. А ви взяли якось рядового гумплена що нічо не знає..та краще ви б його використали аби зливати дезу через нього.
Де лять Баканов?
СБУ це сум.
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14.06.2023 15:01 Відповісти
"У вас в офісі головнокомандувача сидять кроти..."
Ви пропустили слово "Верховного".
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14.06.2023 17:08 Відповісти
Запевняю вас що і в офіс головнокомандувача ермак когось притулив, свою роботу він знає
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14.06.2023 17:43 Відповісти
Може бути. Хай через нього дезінформуть кого треба.
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14.06.2023 18:39 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4598259-v-senate-ssha-zablokyrovaly-prodazhu-HIMARS-dlia-venhryy В сенате США заблокировали продажу HIMARS для Венгрии
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14.06.2023 15:16 Відповісти
а ще https://ua.korrespondent.net/world/4594642-yevroparlament-sumnivaietsia-u-zdatnosti-uhorschyny-holovuvaty-v-radi-yes поставили пiд сумнiв головування Укорщини у Европi в 2024.
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16.06.2023 18:06 Відповісти
А его матку? Она же свела их...
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14.06.2023 15:37 Відповісти
а про неі навіть після звільнення навряд чи згадають, і таких там ТИСЯЧІ луГандонів, які - "ніхатят праклятиз біндєр" !!!! 😡😡😡😡
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14.06.2023 15:45 Відповісти
Видать шестерка, но захотел узнать больше, чем ему положено. На чем и залетел.
Ну а Ермака не подловишь - он ВСЕ знает, в том числе узнает и о слежке за собой...
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14.06.2023 15:55 Відповісти
в Энергодаре таких, плюнь, - в двоих попадешь. Гнилой народец
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14.06.2023 16:02 Відповісти
надо каждому военному втихаря звонить и предлагать поработать на врага. Чтоб незнали когда наши звонят, а когда реально русня. Хотя походу этого так и вычислили.
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14.06.2023 17:24 Відповісти
Просто неймовірний успіх)) Зловили рядового) який нічого не знає і знати не може.
А тих, про кого всі говорять, хто має доступ практично до будь-якої інформації, всі вже про них знають бо стільки разів палились. Там навіть сумніву не залишилось на рахунок них навіть в тих, хто дуже скепчитно сприймав критику на їх адресу спочатку. Але цього не замічають, ніяк не реагують, там все ок.
Сумно дивитись на цей цирк.
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14.06.2023 17:31 Відповісти
План по шпигунам треба виконувати
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14.06.2023 19:49 Відповісти
Чергова імітація від 95 кварталу!
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14.06.2023 17:41 Відповісти
Якщо це так - то довічного мало. Але яке ж тоді потенційне покарання для тих хто розмінував Чонгар, по суті сдав південь, і не евакуював людей з напрямків наступу русні?
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14.06.2023 18:22 Відповісти
Агент ФСБ Кулинич після початку вторгнення ще місяць сидів у кабінеті голови СБУ в якості радника. Що він там міг робити?
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14.06.2023 18:57 Відповісти
IMHO 'po zakonam vojennovo vremenji': jeslji njet vozmozhnostji jevo ispoljzovatj protjiv russnji (tjipa, kak dezinformatora) - rasstreljatj publjichno na mestje. Jeslji mozhno 'ispoljzovatj' - ispoljzovatj i potom rasstreljatj!!!
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14.06.2023 19:21 Відповісти
a she krashe - znayty ta ne palytysya, i cherez agenta slaty livu infu.
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16.06.2023 17:43 Відповісти
який хотів "злити" рашистам напрямки українського контрнаступу Джерело:

Так скільки людей у нас знає ці напрямки, цікаво, якщо якесь чмо з Енергодару хотіло їх «злити»?!
А могло?
Воно їх вчора взнало?
Або журналюги рвуть зад, або комусь в СБУ хочеться зробити чергову дірку для ордену.
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14.06.2023 21:15 Відповісти
Скоріш за все , цей покидьок був посередником , а інфу отримував
із Банкової , бо саме там знаходяться всі плани наших
військових посадовців😠
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14.06.2023 23:25 Відповісти
Зрадники сидять в фсбу, опі, вр і т.п., якщо найнебезпечніших ворожих агентів випускають на московію чи вони вільно гуляють на волі в Україні, займають найвищі посади, далі ведучи підривну діяльність проти України. Все решта лише замилювання очей.
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14.06.2023 23:50 Відповісти
Україна має багато зрадників а саме проросійських настроєних людей
Етнічні кацапи також ненавидять
Україну
Є такі що отримують достойні пенсії але ненавидять Україну через її незалежність таких людей треба знищувати
Чим менше буде кацапів жити в Україні було б добре щоб їх геть не було тоді Україні буде легше жити
Бо кацапи які навіть не були в рф
Виправдовують путлера в ненавидять ЄС
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15.06.2023 00:07 Відповісти
треба бiльше проукраiнськоi пропаганди для перепрошивки. Разом с тим, якось блокувати рос. пропаганду, бо воно iх тримайе як наркоманiв, iншим вони не ширяються. Друзi теж можуть допомогти спригнути з голки. Треба щоб було цунамi укр. пропаганди щоб вимити з башки лайно.
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16.06.2023 17:41 Відповісти
ну будь ласка, дозвольте вже показово пороти на центральнiй площi 😟 Неважко, без кровi, хоча б маленьким ремешком, не заради болю, а заради позору.
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16.06.2023 17:38 Відповісти
 
 