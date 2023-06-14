У лавах ЗСУ викрито шпигуна, який хотів "злити" рашистам напрямки українського контрнаступу, - СБУ
На Дніпропетровщині затримали ще одного агента Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), який перебував у лавах ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, житель Енергодару ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Він проходив військову службу в одному з гарнізонів на Дніпропетровщині.
"За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.
Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень", - йдеться в повідомленні.
Також зловмисник намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.
"Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру.
Згодом зрадника вивели на прямий "зв’язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм", - зазначили в СБУ.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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У лавах ЗСУ ще є зрадники та «кроти» ФСБ, які при СРСР навчалися у московських військових училищах та Академіях. На «нулі» вони інколи спілкуються по мобільнику з російськими однокашниками і передають їм координати розташування ввірених ним блокпостів для подальшого їх обстрілу та повного знищення «Градами» з боку московії.
Перед черговим обстрілом росіян, зрадники зазвичай виїжджали з розташування свого батальйону, нібито «за терміновим викликом до Штабу дивізії» і незабаром блокпост накривали снарядами та ракетами.
Поступово українські захисники почали здогадуватись, хто коригує на них вогонь. Після того, як «шалена куля» поранила комбата у «центр прийняття рішень» і його відвезли до шпиталю, обстріли українського блокпоста одразу ж припинились.
Десь там, ще гогошвілів купа вештається в «помічниках радників на громадських засадах» з доступом до РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ…
Поки Захисники боронять Україну від орків *****, тилові мародери призначені прикоритними, творять злочини для дискредитації влади під час війни : закуповують Сковороди Для Бомбосховища - по 750,000 грн
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
Співпадіння ???
Захисникам потрібні БПЛА,а їм сковороди…
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Може, такі зливи йдуть від іншої особи?
Звісно, без прізвищ... (на "єр" починається, на "мак" закінчується).
Де лять Баканов?
СБУ це сум.
Ви пропустили слово "Верховного".
Ну а Ермака не подловишь - он ВСЕ знает, в том числе узнает и о слежке за собой...
А тих, про кого всі говорять, хто має доступ практично до будь-якої інформації, всі вже про них знають бо стільки разів палились. Там навіть сумніву не залишилось на рахунок них навіть в тих, хто дуже скепчитно сприймав критику на їх адресу спочатку. Але цього не замічають, ніяк не реагують, там все ок.
Сумно дивитись на цей цирк.
Так скільки людей у нас знає ці напрямки, цікаво, якщо якесь чмо з Енергодару хотіло їх «злити»?!
А могло?
Воно їх вчора взнало?
Або журналюги рвуть зад, або комусь в СБУ хочеться зробити чергову дірку для ордену.
із Банкової , бо саме там знаходяться всі плани наших
військових посадовців😠
Етнічні кацапи також ненавидять
Україну
Є такі що отримують достойні пенсії але ненавидять Україну через її незалежність таких людей треба знищувати
Чим менше буде кацапів жити в Україні було б добре щоб їх геть не було тоді Україні буде легше жити
Бо кацапи які навіть не були в рф
Виправдовують путлера в ненавидять ЄС