Через затоплення після підриву ГЕС в окупованій Голій Пристані та громаді загинуло шестеро людей
У тимчасово окупованій Голопристанській громаді Херсонської області загинуло шість мешканців через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голопристанську міську військову адміністрацію.
"Підтвердилися факти ще двох загиблих від цієї катастрофи. За наявною та підтвердженою інформацією кількість загиблих від затоплення в нашій громаді складає 6 осіб. Співчуття близьким та рідним", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на ранок середи у Голій Пристані рівень води в районі східної частини залишається значний, що позбавляє доступу до домоволодінь. Рівень води в деяких частинах складає до 1 м.
Водночас у більшій частині міста є сполучення та доступ до інших районів.
Також було відновлено електропостачання в непідтоплених районах міста.
До того ж, населення почало повертатись для ліквідації наслідків підтоплення.
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