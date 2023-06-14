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Через затоплення після підриву ГЕС в окупованій Голій Пристані та громаді загинуло шестеро людей

гола,пристань

У тимчасово окупованій Голопристанській громаді Херсонської області загинуло шість мешканців через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голопристанську міську військову адміністрацію.

"Підтвердилися факти ще двох загиблих від цієї катастрофи. За наявною та підтвердженою інформацією кількість загиблих від затоплення в нашій громаді складає 6 осіб. Співчуття близьким та рідним", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок середи у Голій Пристані рівень води в районі східної частини залишається значний, що позбавляє доступу до домоволодінь. Рівень води в деяких частинах складає до 1 м.

Водночас у більшій частині міста є сполучення та доступ до інших районів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованих Олешках відомо про перших загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, - мер Рищук

Також було відновлено електропостачання в непідтоплених районах міста.

До того ж, населення почало повертатись для ліквідації наслідків підтоплення.

Автор: 

жертви (1800) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5773)


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14.06.2023 14:46 Відповісти
Тримайтесь у Гопрі, скоро ми повернемося!
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14.06.2023 15:33 Відповісти
 
 