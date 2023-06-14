Лукашенко: Україна та РФ могли домовитися в березні 2022-го про "оренду Криму"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що делегації України та Росії в березні 2022 року обговорювали серед іншого питання оренди Криму для досягнення миру.

Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство Belta.

"Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть щодо Криму - оренда там якась тривала, щодо Донбасу, на сході... Нормальний договір. Якби це зараз - а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися", - заявив Лукашенко.

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Він також розповів, що велику роль в організації перемовин у березні 2022 року нібито зіграв його молодший син Микола - допоміг організувати телефонну розмову із Зеленським, який за її підсумками погодився провести переговори на території Білорусі. Згодом перемовини перенесли до Стамбулу.

Лукашенко додав, що на його думку, Заходу "вірити не можна".

"Тут може бути лише одно. Якщо ми домовляємося про мирний процес, війна зупиняється, жодного руху: ані танків, ані військових. Тільки-но перекинуті, я вважаю, що ми маємо застосувати ядерну зброю. Лише так з ними можна розмовляти. З ними не можна вести діалог та вірити. Обдурять", - запевнив Лукашенко.

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