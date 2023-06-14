Лукашенко: Україна та РФ могли домовитися в березні 2022-го про "оренду Криму"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що делегації України та Росії в березні 2022 року обговорювали серед іншого питання оренди Криму для досягнення миру.
Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство Belta.
"Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть щодо Криму - оренда там якась тривала, щодо Донбасу, на сході... Нормальний договір. Якби це зараз - а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися", - заявив Лукашенко.
Він також розповів, що велику роль в організації перемовин у березні 2022 року нібито зіграв його молодший син Микола - допоміг організувати телефонну розмову із Зеленським, який за її підсумками погодився провести переговори на території Білорусі. Згодом перемовини перенесли до Стамбулу.
Лукашенко додав, що на його думку, Заходу "вірити не можна".
"Тут може бути лише одно. Якщо ми домовляємося про мирний процес, війна зупиняється, жодного руху: ані танків, ані військових. Тільки-но перекинуті, я вважаю, що ми маємо застосувати ядерну зброю. Лише так з ними можна розмовляти. З ними не можна вести діалог та вірити. Обдурять", - запевнив Лукашенко.
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- Та мы хотели авто арендовать, но ты ж не согласился.....
П.С.
Ку-ку картофельного мозга !
Разом з населенням.
фуйлу
тож має тепер статки 12 лярдов..
совьєтнік фуєв
1. Бубонний шашличник
2.фсбешний дєрьмак
живе демон із кремля - живуть поки всі чорти .......
припиніть будь ласка
де влада є залежна від народної думки й де влада не може робити , що її заманеться , бо скинуть нахер ...
інколи не дочевшись виборів .
Не розуміє картопляний таргАн , що навіть якщо б якійсь арахамії з гетьманцевими з тріко вистрибували ,
як хотіли щось капітулянське підписати ... то їм би було б важко повертатися в Україну , бо вбилиби вмить !
А ні генштаб , а ні взагалом ЗСУ такі папірці б ніколи б не визнали б .
Тому Щоневтіку Фофіку аж ніяк не хочеться півторювати долю Фіті Птеродактеля (ібуковича) .
Бути улюбленцем усього цівілізованного світу набагато приємнійше , головнокомандуючим армії , якій цей світ допомогає .
@AndreySmetanen6
Это фото путинские пропагандисты и псевдоисторики никогда не покажут. Россия 1922 год. Жители деревни Васильевка Самарской губернии благодарят американцев из ARA за продовольственную помощь. Всего Американская администрация помощи спасла от голодной смерти в России
от 10 до 20 миллионов человек. В 1922 году она ежедневно кормила 11 млн. жителей голодающих российских губерний, поставила медикаментов на 8 млн. долларов, что помогло остановить эпидемии, снабжала Поволжье посевным зерном, обеспечив возможность получения хороших урожаев в последующие годы. И чем же отплатили Советы? Обвинили организацию в "шпионаже и желании наводнить Россию товарами, которые больше некуда девать". А теперь их внуки хотят превратить всю Америку в "радиоактивный пепел" История скреп