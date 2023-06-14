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Новини
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Лукашенко: Україна та РФ могли домовитися в березні 2022-го про "оренду Криму"

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що делегації України та Росії в березні 2022 року обговорювали серед іншого питання оренди Криму для досягнення миру.

Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство Belta.

"Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть щодо Криму - оренда там якась тривала, щодо Донбасу, на сході... Нормальний договір. Якби це зараз - а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися", - заявив Лукашенко.

Читайте: Розміщення російської ядерної зброї на території РБ було вимогою до Росії, - Лукашенко

Він також розповів, що велику роль в організації перемовин у березні 2022 року нібито зіграв його молодший син Микола - допоміг організувати телефонну розмову із Зеленським, який за її підсумками погодився провести переговори на території Білорусі. Згодом перемовини перенесли до Стамбулу.

Лукашенко додав, що на його думку, Заходу "вірити не можна".

"Тут може бути лише одно. Якщо ми домовляємося про мирний процес, війна зупиняється, жодного руху: ані танків, ані військових. Тільки-но перекинуті, я вважаю, що ми маємо застосувати ядерну зброю. Лише так з ними можна розмовляти. З ними не можна вести діалог та вірити. Обдурять", - запевнив Лукашенко.

Читайте: "Газпром" готує евакуацію працівників з окупованого Криму, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

оренда (469) Крим (14168) Лукашенко Олександр (2655) переговори з Росією (1096)


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Топ коментарі
+25
Чебурек картопляний знову якогось лайна перебрав .
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14.06.2023 14:57
+23
Таргана московія теж "взяла в оренду". Йому подобається.
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14.06.2023 14:56
+21
совсем поехал Коленьке там годков и то у него в башке ветер
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14.06.2023 14:55
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совсем поехал Коленьке там годков и то у него в башке ветер
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14.06.2023 14:55 Відповісти
Чебурек картопляний знову якогось лайна перебрав .
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14.06.2023 14:57 Відповісти
Пошёл накуй, кондом.
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14.06.2023 14:56 Відповісти
Уже домровлялися в Будапешті в 1994 а ***** Крим заграбастав. Старе чмо
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14.06.2023 15:08 Відповісти
Беги накуй...
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14.06.2023 15:12 Відповісти
Таргана московія теж "взяла в оренду". Йому подобається.
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14.06.2023 14:56 Відповісти
Вам вимкнули інтернет, і ви не знаєте хто "танцює" бульбопюрера?
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14.06.2023 16:51 Відповісти
Питання Криму не обговорюється. Москалям та нашим зрадникам там нема чого робити.
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15.06.2023 09:33 Відповісти
"обдурять" - говорит старый усатый гандон, который врёт всегда, даже когда врать не нужно вообще)))
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14.06.2023 14:56 Відповісти
Настав час карту показати. Продовження вчорашньої лінії пу про те як його всі обманюють.
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14.06.2023 14:57 Відповісти
В пюрера пронос?
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14.06.2023 14:58 Відповісти
Ну що Лукашеску, давай домовлятись про "оренду" Білорусі Польщею або Литвою, а може й Україною!
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14.06.2023 14:59 Відповісти
Цього під"раса зя яйця підвісятьз коленькою на площі
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14.06.2023 15:00 Відповісти
Теперь придется арендовать у кацапов Минск.
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14.06.2023 15:01 Відповісти
По аналогии: вырвали ночью ворота в гараже, угнали автомобиль, всё ценное украли, гараж подожги, потом вломились в квартиру хозяина - опять всё украли, сожгли, надругались, а через год говорят:
- Та мы хотели авто арендовать, но ты ж не согласился.....
П.С.
Ку-ку картофельного мозга !
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14.06.2023 15:01 Відповісти
Этому картофельному быдлу не понять, что такое народовластие в демократической стране.
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14.06.2023 15:02 Відповісти
Зеля був згоден на все аби його затвердив Путлер гауляйтером !
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14.06.2023 15:03 Відповісти
Ця вусата гнида здала свою країну в "оренду" ***** на поталу.
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14.06.2023 15:03 Відповісти
Крим, оренда, домовились, 2022 рік, вже не можливо, вже територія рашки... що за маячня? Крим ще 2014р рашка анексувала визнавши своєю територією що там було можливо 2022 а зараз стало не можливе???
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14.06.2023 15:03 Відповісти
Ви не знаєте хто і про що домовлялися у Стамбулі?
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14.06.2023 15:36 Відповісти
Брехун! Знову картоплі об'ївся.
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14.06.2023 15:03 Відповісти
Він сказав про те, що насправді готували в ОПЗе.
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14.06.2023 15:30 Відповісти
Оказывается деменция это заразное заболевание
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14.06.2023 15:05 Відповісти
Його там ще колорадські жуки не доїли?
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14.06.2023 15:05 Відповісти
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14.06.2023 15:14 Відповісти
Це той, хто безкоштовно Білорусь ***** в оренду здав...
Разом з населенням.
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14.06.2023 15:05 Відповісти
Знову вилізло!
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14.06.2023 15:09 Відповісти
У цій статті цінне лише одне: інформація про те, що наші зе-***** воювати не хотіли.
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14.06.2023 15:11 Відповісти
цінне лише одне: зе-***** у 22 році обговорювали оренду та заглядали в *****, стоячи раком.
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14.06.2023 15:48 Відповісти
как же любит гэбня всё по конституции прям верховенство права сплошное
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14.06.2023 15:12 Відповісти
Великій орендатор Лукашенко міг би домовитися з Путіним про "оренду Бєларусі". Зараз не було суперечок
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14.06.2023 15:13 Відповісти
Тарган сдав свою дупу в аренду
фуйлу
тож має тепер статки 12 лярдов..
совьєтнік фуєв
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14.06.2023 15:15 Відповісти
Есть хоть одна причина , почему НПЗ бульбожопых в Мозыре до сих пор не разбомблено?
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14.06.2023 15:18 Відповісти
Навіть дві :
1. Бубонний шашличник
2.фсбешний дєрьмак
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14.06.2023 15:25 Відповісти
Піськов вже заявив шо то брехня ""Крым - российский регион и неотъемлимая часть Российской Федерации - Песков опроверг заявление Лукашенко"""-------ви хоч договорюйтеся дебіли
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14.06.2023 15:18 Відповісти
Про свої ********** землі *****... Резина штопана
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14.06.2023 15:20 Відповісти
Вполне допускаю, что такое могло быть. Но только с одним "маленьким" нюансом. Ратификация не состоялась не потому, что "Заходу "вірити не можна" (как говорит Лука), а потому, что украинцы этого бы не позволили. Зеля это быстро понял и включил заднюю.
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14.06.2023 15:22 Відповісти
Що там зєля своєю тупою башкою взагалі міг " бистра панять"?
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14.06.2023 15:26 Відповісти
Добре пам'ятаємо стамбульський епізод ЗеОПешного "договорняка" із росією. Деталі просто вражають. Як і склад "української" делегації, де серед інших негідників засвітився витягнутий ЗеОПою підлий дипломат Олександр Чалий. Це наш поганий дипломат Чалий, на відміну від нашого гарного дипломата Валерія Чалого.
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14.06.2023 15:28 Відповісти
Сашка в этом специалист. Он довно договорился с ****** и сдал ему в аренду свою жопу и рот со всем покорным населением своего чумного барака.
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14.06.2023 15:31 Відповісти
*****.. Дайте ему селёдки !!!
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14.06.2023 15:34 Відповісти
Що воно там ще тявкає?
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14.06.2023 15:34 Відповісти
Ну да помним помним- демилитаризация денацификация это очень созвучные слова с арендой
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14.06.2023 15:36 Відповісти
Та нехай собі ******* шо хоче цей вусатий уйобок
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14.06.2023 15:45 Відповісти
лука - є політичний злочинець - це випердок кремля , який не жилець на цьому світі

живе демон із кремля - живуть поки всі чорти .......
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14.06.2023 15:46 Відповісти
скільки можна публікувати висери дупи путіна, вони шизофреники
припиніть будь ласка
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14.06.2023 15:48 Відповісти
До усього іншого у тарганА відсутнє повністю увявлення, що можуть існувати такі суспільства ,
де влада є залежна від народної думки й де влада не може робити , що її заманеться , бо скинуть нахер ...
інколи не дочевшись виборів .
Не розуміє картопляний таргАн , що навіть якщо б якійсь арахамії з гетьманцевими з тріко вистрибували ,
як хотіли щось капітулянське підписати ... то їм би було б важко повертатися в Україну , бо вбилиби вмить !
А ні генштаб , а ні взагалом ЗСУ такі папірці б ніколи б не визнали б .
Тому Щоневтіку Фофіку аж ніяк не хочеться півторювати долю Фіті Птеродактеля (ібуковича) .
Бути улюбленцем усього цівілізованного світу набагато приємнійше , головнокомандуючим армії , якій цей світ допомогає .
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14.06.2023 15:54 Відповісти
ми людей в рабство не віддаємо. Яка оренда?
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14.06.2023 16:25 Відповісти
Брехливий картопляний лось.
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14.06.2023 16:36 Відповісти
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала
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14.06.2023 16:41 Відповісти
Andrey Smetanenko

@AndreySmetanen6

Это фото путинские пропагандисты и псевдоисторики никогда не покажут. Россия 1922 год. Жители деревни Васильевка Самарской губернии благодарят американцев из ARA за продовольственную помощь. Всего Американская администрация помощи спасла от голодной смерти в России

от 10 до 20 миллионов человек. В 1922 году она ежедневно кормила 11 млн. жителей голодающих российских губерний, поставила медикаментов на 8 млн. долларов, что помогло остановить эпидемии, снабжала Поволжье посевным зерном, обеспечив возможность получения хороших урожаев в последующие годы. И чем же отплатили Советы? Обвинили организацию в "шпионаже и желании наводнить Россию товарами, которые больше некуда девать". А теперь их внуки хотят превратить всю Америку в "радиоактивный пепел" История скреп
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14.06.2023 17:05 Відповісти
я вам щас карты пакажу владимир владимирович --- говорил в курятнике главный петух --- куры так смеялись , что три дня яйца не несли
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14.06.2023 17:36 Відповісти
лукакашенко, говно высраное чертями! уже договорились про аренду твоей дупы в гаагском трибунале...
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14.06.2023 19:03 Відповісти
Ещё 10 раз пожалеем, что не остановили всё тогда.
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14.06.2023 19:27 Відповісти
Лука привык сдавать очко в аренду и думает, что это мудрость жизни.
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14.06.2023 21:57 Відповісти
 
 