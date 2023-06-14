Інформацію про поранення Делімханова сприйняли з тривогою, чекаємо на інформацію, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував інформацію росЗМІ про поранення соратника Кадирова Адама Делімханова на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"З тривогою сприйняли (інформацію про його поранення. - Ред.), переживаємо за героя, чекаємо на уточнення інформації", - сказав він.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що депутат Держдуми та "права рука" глави Чечні Адам Делімханов дістав поранення на території України.

Водночас підполковник армії РФ Веневітін, що обстріляти Делімханова ЗСУ "допомогли" "пригожинці".