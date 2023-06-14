Інформацію про поранення Делімханова сприйняли з тривогою, чекаємо на інформацію, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував інформацію росЗМІ про поранення соратника Кадирова Адама Делімханова на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"З тривогою сприйняли (інформацію про його поранення. - Ред.), переживаємо за героя, чекаємо на уточнення інформації", - сказав він.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що депутат Держдуми та "права рука" глави Чечні Адам Делімханов дістав поранення на території України.
Водночас підполковник армії РФ Веневітін, що обстріляти Делімханова ЗСУ "допомогли" "пригожинці".
Топ коментарі
+44 аспм мпри
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+33 Старый зольдат
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Одні кацапські блогери пишуть що точно здох , інші що ні , треті пишуть про поранення . Точної інфи , як я зрозумів в них теж - немає . Треба зачекати , через деякий час все розвидниться .
піськова срака ще пам'ятає брудного чеченського х*я, тому і з тривогою сприйняв, а вдруг нє вєрньотся любчік?
> семьи судьи Сайди Янгулбаева и тем, кто переведёт видео на русский язык
-- з Вікіпедії москальською мовою про цього "депутана".
Теперь Кадырову будет кого на палке носить на 9 мая.
- да пятачок сдох, хоронил его
- а чего лопата в крови?
- да он из могилы вылазить пытался
Зразу випустили Венівітіна, який в усьому звинуватив головного вагіньора.
переживаємо дуже, сподіваємося на краще
а раптом неправду сказали?
коли ж за всіх вас, паскуд, гарних звісток дочекаємося, а?
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А у чому його "героїзм", скажи, Пєсков?
Відомо, що Адам Делімханов "Герой Росії". Це зрозуміло. Справжньому чеченцю без Зірки Героя сьогодні не можна. Типу галунів на народному вбранні, обовязковий атрибут, яскрава бутафорія яка не має реального сенсу.
А ось у твоєму сенсі, що ти назвав його "героєм"?
На підставі чого?
Some kind american philanthropist, please make a private investment into saving the planet from the rule of tyranny. God will give you a special place in Heaven!