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Інформацію про поранення Делімханова сприйняли з тривогою, чекаємо на інформацію, - Пєсков

делімханов

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував інформацію росЗМІ про поранення соратника Кадирова Адама Делімханова на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"З тривогою сприйняли (інформацію про його поранення. - Ред.), переживаємо за героя, чекаємо на уточнення інформації", - сказав він.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що депутат Держдуми та "права рука" глави Чечні Адам Делімханов дістав поранення на території України.

Водночас підполковник армії РФ Веневітін, що обстріляти Делімханова ЗСУ "допомогли" "пригожинці".

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Пєсков Дмитро (1638) Делімханов Адам (3)


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Топ коментарі
+44
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14.06.2023 15:27
+33
Радоваться надо, а не тревожиться, или грустить, что этот ****** не сдох
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14.06.2023 15:22
+33
Шо там переживать ? Залужный сказал - В морг, значит - в морг !
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14.06.2023 15:28
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Радоваться надо, а не тревожиться, или грустить, что этот ****** не сдох
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14.06.2023 15:22 Відповісти
Так "тривожились" , що порвали три баяна .
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14.06.2023 15:27 Відповісти
" С тревогой .." - что живой ??
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14.06.2023 17:43 Відповісти
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14.06.2023 15:30 Відповісти
А это уже "асса" или ещё "гойда" ?
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14.06.2023 15:33 Відповісти
шота ему мешает...
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14.06.2023 15:34 Відповісти
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14.06.2023 15:47 Відповісти
Всё вместе
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14.06.2023 15:34 Відповісти
Хватит плясать ПАДЛА, давай на фронт, тебя уже давно Кобзон ждет.
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14.06.2023 15:38 Відповісти
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14.06.2023 15:41 Відповісти
Гірській гамадріл лапами маха.
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14.06.2023 15:39 Відповісти
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14.06.2023 15:40 Відповісти
Та там хрін розбереш , здох той ослойоб чи ні . ! Кацапи й самі толком не знають .
Одні кацапські блогери пишуть що точно здох , інші що ні , треті пишуть про поранення . Точної інфи , як я зрозумів в них теж - немає . Треба зачекати , через деякий час все розвидниться .
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14.06.2023 15:35 Відповісти
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14.06.2023 15:38 Відповісти
Еще пишут шо 12 вертушек прилетали забирать "200" и "300".
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14.06.2023 16:10 Відповісти
Не радуйтесь. Абдристович скажет что это "расчеловечивание".
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14.06.2023 15:40 Відповісти
Та нам глибоко наплювати на те, що скаже це чучало.
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15.06.2023 02:13 Відповісти
ЗДОХ ****** и ХЕР С НИМ
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14.06.2023 18:21 Відповісти
пск-пнх,разом з дєлімхановим.
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14.06.2023 15:25 Відповісти
Їм тривожно бо вони незнають что случілось. Що прилетіло. І звідки.
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14.06.2023 15:27 Відповісти
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14.06.2023 15:27 Відповісти
хай повісить на палку та ходе вулицями міста типу "дєди воєвалі".. ))
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14.06.2023 15:30 Відповісти
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14.06.2023 15:49 Відповісти
Шо там переживать ? Залужный сказал - В морг, значит - в морг !
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14.06.2023 15:28 Відповісти
)))))))))))))
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14.06.2023 15:31 Відповісти
"...переживаємо за героя, чекаємо на уточнення інформації", - сказав він.......". Отакі герої на росії, вбивці та покидьки кацапське фсьо.
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14.06.2023 15:28 Відповісти
яка "країна", такі і "херої" - ослойоби, вбивці, кати і гвалтівники.
піськова срака ще пам'ятає брудного чеченського х*я, тому і з тривогою сприйняв, а вдруг нє вєрньотся любчік?
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14.06.2023 15:32 Відповісти
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14.06.2023 15:36 Відповісти
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14.06.2023 15:48 Відповісти
> 1 февраля 2022 года в прямом эфире в Instagram пообещал отрезать головы членам
> семьи судьи Сайди Янгулбаева и тем, кто переведёт видео на русский язык

-- з Вікіпедії москальською мовою про цього "депутана".
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14.06.2023 15:46 Відповісти
Все логічно, а які ще можуть бути херої у орків?
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14.06.2023 15:48 Відповісти
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14.06.2023 15:33 Відповісти
Колись за тебе теж сприймемо з тривогою, Діма
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14.06.2023 15:34 Відповісти
Еще на одного ОВЦЕТРАХА меньше.
Теперь Кадырову будет кого на палке носить на 9 мая.
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14.06.2023 15:36 Відповісти
Яка тривога?! тільки радість
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14.06.2023 15:37 Відповісти
Нє трєвожься, піська. Овцей@б нє больно умрьот)
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14.06.2023 15:38 Відповісти
- Винни, ты чего с лопатой из леса идёшь?
- да пятачок сдох, хоронил его
- а чего лопата в крови?
- да он из могилы вылазить пытался
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14.06.2023 15:38 Відповісти
Делімханова артою Шойгу накрив, щоб списати на Пригожина.
Зразу випустили Венівітіна, який в усьому звинуватив головного вагіньора.
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14.06.2023 15:39 Відповісти
ми також чекаємо.
переживаємо дуже, сподіваємося на краще
а раптом неправду сказали?
коли ж за всіх вас, паскуд, гарних звісток дочекаємося, а?
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14.06.2023 15:39 Відповісти
А визитку Пригожина рядом нашли?
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14.06.2023 15:41 Відповісти
Это тот гомадрил, что в черной пижаме бегал по Мариуполю?
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14.06.2023 15:44 Відповісти
...переживаємо за героя,
____________________________________________________________________________
А у чому його "героїзм", скажи, Пєсков?
Відомо, що Адам Делімханов "Герой Росії". Це зрозуміло. Справжньому чеченцю без Зірки Героя сьогодні не можна. Типу галунів на народному вбранні, обовязковий атрибут, яскрава бутафорія яка не має реального сенсу.
А ось у твоєму сенсі, що ти назвав його "героєм"?
На підставі чого?
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14.06.2023 15:44 Відповісти
Со, не дысыс? А как дысал!
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14.06.2023 15:47 Відповісти
dear USA. Please find some cryptocurrency to hire an expensive sniper to kill this Kadyrov. It will mean a lot. He is a symbol of how Russia can use its enslaved nations. Prigozhyn, Kadyrov, TV propacondoms. Killing them would demoralize Russia.

Some kind american philanthropist, please make a private investment into saving the planet from the rule of tyranny. God will give you a special place in Heaven!
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14.06.2023 15:49 Відповісти
Будемо надіятись,що цей чурбан ввже з кабздоном в одному казані співає- нє расстанусь с камсамолом,буду вєчно маладим.
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14.06.2023 15:54 Відповісти
Таке життя. У вас- тривога. У нас- надія.
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14.06.2023 15:55 Відповісти
Кадирці приготуватися разом з Плєшивим.... Кобзон зачекався.
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14.06.2023 15:56 Відповісти
чтоб он подох вместе с тобой,********!
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14.06.2023 16:02 Відповісти
пока Писюк тревожится , его уже черви доедают
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14.06.2023 16:07 Відповісти
Тоже тревожно на душе. Может жыв, сцобака?
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14.06.2023 16:12 Відповісти
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14.06.2023 16:16 Відповісти
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14.06.2023 16:24 Відповісти
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14.06.2023 16:29 Відповісти
Буданов, Залужный: "Нахер он нужный!"
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14.06.2023 17:42 Відповісти
Какой рабочий рот у этого козо@ба. годы тренировок не прошли даром
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14.06.2023 19:59 Відповісти
Кстати, "Википедия" объявила о смерти Адама Делимханова. Дата смерти 14 июня 2023 года. Украина
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14.06.2023 16:34 Відповісти
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14.06.2023 16:38 Відповісти
Tam budet 500 pogypsix i ranenix pri udare Himarsami pod Kremenoj
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14.06.2023 17:07 Відповісти
Правая рука Кадырова? Ну, что ж... Пусть теперь учится левой рукой...🖕
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14.06.2023 17:47 Відповісти
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14.06.2023 20:00 Відповісти
Я припускаю, що саме ґебня путіна і зробила замах на "делімханова". Щоб підбадьорити "кадирова". Або показати, що може статися з ним самим.
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14.06.2023 19:40 Відповісти
 
 