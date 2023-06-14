Ми ще не знаємо, чи буде контрнаступ ЗСУ поворотним у війні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це досі початкові дні (контранаступу. - Ред.) і ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні", - зазначив він.

Генсек НАТО додав, що українські війська просуваються вперед і звільняють більше окупованих територій. За словами Столтенберга, прогрес України на полі бою зміцнить переговорну позицію Києва.

"Що більше цілей Україна досягне, то більше президент Путін розумітиме, що він не може перемогти і повинен вести переговори про справедливий мир", - додав він.

За його словами, прогрес України демонструє, що підтримка НАТО робить реальну різницю на полі бою.