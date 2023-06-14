УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4915 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 261 29

Ми ще не знаємо, чи буде контрнаступ ЗСУ поворотним у війні, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це досі початкові дні (контранаступу. - Ред.) і ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні", - зазначив він.

Генсек НАТО додав, що українські війська просуваються вперед і звільняють більше окупованих територій. За словами Столтенберга, прогрес України на полі бою зміцнить переговорну позицію Києва.

"Що більше цілей Україна досягне, то більше президент Путін розумітиме, що він не може перемогти і повинен вести переговори про справедливий мир", - додав він.

За його словами, прогрес України демонструє, що підтримка НАТО робить реальну різницю на полі бою.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) контрнаступ (435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Даля Грибаускайте
Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".
‼️‼️‼️Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?
Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі.
Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?

показати весь коментар
14.06.2023 15:56
+12
НАТО тягне кота за хвоста , а ***** вже ЯЗ у біларусь завозить .( а в втрутилось НАТО би раніше - ***** би не биковав)
Біларусь теж як і Україна відмовилась від ЯЗ. Тоді ДЕ УКРАЇНСЬКА ЯЗ. ?
показати весь коментар
14.06.2023 16:07
+11
Все впирається в ЯЗ. Інакше в москвабаді вже б давно "Абрамси" їздили замість таксі.
показати весь коментар
14.06.2023 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По іншому бути не може..
показати весь коментар
14.06.2023 15:53 Відповісти
Шо за мова - чи це иого після Баидена так ковбасить .
показати весь коментар
14.06.2023 15:55 Відповісти
Даля Грибаускайте
Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".
‼️‼️‼️Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?
Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі.
Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?

показати весь коментар
14.06.2023 15:56 Відповісти
Все впирається в ЯЗ. Інакше в москвабаді вже б давно "Абрамси" їздили замість таксі.
показати весь коментар
14.06.2023 15:58 Відповісти
Дії Кремля про переміщенню частини ЯЗ до Білорусі винні спонукати захід до більш рішучих дій, бо затримка у остаточному вирішенні питання по Московії (т.з. "роССії") може призвести до ще більшого розповсюдження ядерної зброї по світу, наприклад передачі її ще комусь з "друзів" )(уйла (він же путін), наприклад до Таджикистану, або Ірану який і так на порозі власної її розробки, якоїсь Африканської країни...!!!
показати весь коментар
14.06.2023 16:06 Відповісти
НАТО тягне кота за хвоста , а ***** вже ЯЗ у біларусь завозить .( а в втрутилось НАТО би раніше - ***** би не биковав)
Біларусь теж як і Україна відмовилась від ЯЗ. Тоді ДЕ УКРАЇНСЬКА ЯЗ. ?
показати весь коментар
14.06.2023 16:07 Відповісти
пані підтримую ваші дописи
показати весь коментар
14.06.2023 16:15 Відповісти
В Москве, там,куда вывезли.
показати весь коментар
14.06.2023 18:41 Відповісти
Так, я знаю . Українців кацапня як завжди обдурила.
показати весь коментар
14.06.2023 19:41 Відповісти
А як можливо знати вдалось тобі щось чи ні до того як ти це зробиш?! Тож тримаємо кулаки за ЗСУ та бажаємо їм повної перемоги й досягнення усіх встановлених цілей!!!
показати весь коментар
14.06.2023 15:58 Відповісти
Поворотным моментом будет появление F-35 и B-2 над Москвой.
показати весь коментар
14.06.2023 16:00 Відповісти
А что значит "войска не дают" ? Я бы тоже не хотел, чтобы граждане, налогоплательщики моей страны шли умирать за страну, президент которой проигнорировал самый большой саммит НАТО и если народ этой самой страны как в случае с биболярочкой - то хочет в НАТО, то не хочет в НАТО. Воевать за нас никто не будет. И так низкй поклон - сколько ребят наших обучили за границей
показати весь коментар
14.06.2023 16:16 Відповісти
А "хотєл би" ,щоб керівник твоєї країни облизував протягом 2 десятків років фашиста,а потім плямкав ротом,дивлячись на те,як той виродок знищує сусідську країну?Кожен президент ,прем'єр- міністр ЄС,США повинен усвідомити свою відповідальність за годування цицькою цього недофюрера.А що ж ви хотіли?
показати весь коментар
14.06.2023 16:35 Відповісти
Я как раз ничего не хочу, в том числе от союзников, которые и так помогают и просто подчеркнул: никто за нас воевать не будет. Союзники тоже могут упрекнуть, мол, ваша "Мотор-Січ" во время войны продала фашисту 180 двигателей для их боевых вертолетов
показати весь коментар
14.06.2023 16:45 Відповісти
тут все могут друг друга упрекнуть. мы должны отвечать за себя, а "союзники" - за себя
показати весь коментар
14.06.2023 21:59 Відповісти
Так союзников упрекнуть не в чем. Это из дело, давать или нет. Я бы спросил: где ваша техника и подготовка к войне. Ставить Западных партнёров "на правилку" и типа привлекать к ответу за базар - так там такое не проканывает - меньше гуманитарку тырить надо и продавать
показати весь коментар
15.06.2023 01:12 Відповісти
я посмотрю как союзники засуетятся, если раша выйдет на границу с польшей (не дай Бог). Там же и посмотрим, где их техника и подготовка к войне.
И не далее как в той же польше украли вооружение, которое шло в Украину. Так что хватит свою страну г*ом поливать
показати весь коментар
16.06.2023 00:15 Відповісти
Шото риторика началась неуверенная.
показати весь коментар
14.06.2023 16:04 Відповісти
Столтенбергу скільки залишилось бути на посаді?
показати весь коментар
14.06.2023 16:11 Відповісти
І не треба знати - кому треба той знає.
показати весь коментар
14.06.2023 16:12 Відповісти
Воювали і в Іраку..і в Сирії і в Афганістані---а в Україні обісрались... Нато?
показати весь коментар
14.06.2023 16:13 Відповісти
Сравнили кучки бармалеев и регулярную армию

И мы у вас не воюем!
показати весь коментар
14.06.2023 20:30 Відповісти
Олег Пономарь

https://www.patreon.com/posts/ot-sovetskogo-84557203?utm_medium=post_notification_email&utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTpkM2IzYzhkYS1jNDE2LTQ0ZWUtOGY3Ni05ZTViOTZmYmIwMmIiLCJwb3N0X2lkIjo4NDU1NzIwMywicGF0cm9uX2lkIjo2NDYwNzIyM30.hSKBWbcngqq_BpsOdTLPxB7sW6Kg_pK7q0l8-V9wsU0 От советского Информбюро.

https://www.patreon.com/posts/ot-sovetskogo-84557203?utm_medium=post_notification_email&utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTpkM2IzYzhkYS1jNDE2LTQ0ZWUtOGY3Ni05ZTViOTZmYmIwMmIiLCJwb3N0X2lkIjo4NDU1NzIwMywicGF0cm9uX2lkIjo2NDYwNzIyM30.hSKBWbcngqq_BpsOdTLPxB7sW6Kg_pK7q0l8-V9wsU0


https://youtu.be/gimm1V9lVjU

Начиная с генерала пару дней назад, новости пошли кучненько.

Но это НЕ случайность и не черные лебеди. Это видимые последствия нового этапа войны.
показати весь коментар
14.06.2023 16:21 Відповісти
два
показати весь коментар
14.06.2023 18:38 Відповісти
ты не ля ля ,а снаряды вовремя подноси
показати весь коментар
14.06.2023 18:40 Відповісти
Ми ще не знаємо, чи буде контрнаступ ЗСУ поворотним у війні, - Столтенберг Джерело:
показати весь коментар
14.06.2023 19:20 Відповісти
цензор, блін, чому пишете путін з великої ?????
показати весь коментар
14.06.2023 21:00 Відповісти
 
 