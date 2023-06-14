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Ядерна зброя РФ у Білорусі - порушення Договору про нерозповсюдження та Будапештського меморандуму, - представник Литви в ООН Паулаускас

паулаускас

Розмістивши ядерну зброю в Білорусі, Росія та Білорусь порушили міжнародний Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Більше того, такі дії є порушенням Росією положень Будапештського меморандуму щодо самої Білорусі. Радбез ООН повинен залишатися зосередженим на цьому питанні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Guildhall заявив представник Литовської Республіки в Організації Об'єднаних Націй Рітіс Паулаускас.

"25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи, що визначають порядок розміщення російської "нестратегічної ядерної зброї" у спеціальному сховищі на території Білорусі. Розміщення будь якого виду ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Зокрема, грубо порушивши Будапештський меморандум 1994 року про гарантії безпеки Україні, Росія також порушила аналогічний Меморандум про гарантії безпеки щодо Білорусі. Будапештський меморандум зобов'язав Білорусь ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Він також зобов'язав Росію поважати без'ядерний статус Білорусі", - заявив представник Литви.

"Розміщуючи російську ядерну зброю, Білорусь все глибше інтегрується у військові замисли Росії. Путін і Лукашенко продовжують ескалацію. Їхня ядерна риторика та дії небезпечні та безвідповідальні. Рада Безпеки та інші відповідні міжнародні органи повинні залишатися зосередженими на цьому питанні. Ми продовжуємо консультації з нашими стратегічними партнерами", - підсумував Рітіс Паулаускас.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Володимира Путіна "повернути Мінську ядерну зброю" і що готовий застосувати її "без вагань у разі агресії проти Білорусі", що свідчить про фактичну передачу ядерної зброї в оперативне управління Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7935) Литва (2405) росія (65282) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+26
Радбез ООН ? ..********...стримайте мене від матюків
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14.06.2023 16:18
+23
ООН бесполезная организация эта война показала никчемность и пустоту всех международных организаций красный крест магатэ осбб и прочая шалупень распилка бабла и ноль виполонений своих обязаностей
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14.06.2023 16:23
+12
Литва то є наші Великі Друзі !!! Спасибі їм за УСЕ
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14.06.2023 16:23
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Радбез ООН ? ..********...стримайте мене від матюків
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14.06.2023 16:18 Відповісти
Не стримуйтеся , хоч нерви збережете ! Те сране оон пора саме рознести на атоми !
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14.06.2023 16:23 Відповісти
пане дякую за підримку.!
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14.06.2023 16:32 Відповісти
ООН бесполезная организация эта война показала никчемность и пустоту всех международных организаций красный крест магатэ осбб и прочая шалупень распилка бабла и ноль виполонений своих обязаностей
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14.06.2023 16:23 Відповісти
То то же, тот же Иран продолжает военные и ядерные разработки при этом плюёт на ООН
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14.06.2023 16:30 Відповісти
ОСББ на этом фоне, кстати, иногда эффективны, так как решают вопросы жильцов ))
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14.06.2023 16:33 Відповісти
Литва то є наші Великі Друзі !!! Спасибі їм за УСЕ
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14.06.2023 16:23 Відповісти
а на шо сподівались? меморандум то фількіна грамота, ЄС і США продовжує вести бізнес русомразями, не здивуюсь якщо рашисти ядерну зброю щє Ірану передадуть
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14.06.2023 16:23 Відповісти
Як я вже неодноразово зазначав США треба розмістити ТЯЗ в Україні та Тайвані, це остудить Китай, і він в свою чергу підкрутить бейці кацапами! Ну звісно ж без передачі управлінням ТЯЗ виключно в рамках міжнародного права! 🤔😉🤗
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14.06.2023 16:24 Відповісти
руz та белоруські окупанти засунули цей меморандум цівілізованому світу в дупу
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14.06.2023 16:26 Відповісти
Колись американці зняли фантастичний боєвик "День незалежності"(перший фільм) - так ось фантастично там виглядають не інопланетяни а те що країни світу домовилися про одночасний напад на інопланетян ( а як же обговорення, а як же занепокоєння 20 порядку - а саме головне а що про це подумають інопланетяни?).
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14.06.2023 16:26 Відповісти
Після найбільшого можливого порушення Будапештського меморандуму з боку Московії (т.з. "роССії") який відбувся у 2014 році та став ще масштабнішим у 2019-му нагадувати про цей документ вже не має сенсу, хоча як приклад того що його порушено вже й з боку Білорусі, яка зобов'язалась ніколи не мати ядерну зброю, можливо не зайве. А от стосовно "нерозповсюдження" Москва, як і Пекін, порушили ще поділившись відповідними технологіями з КНДР та Іраном. Якби світ був рішучішим то винен був збудитись з цього приводу ще тоді, але як і з агресивністю Кремля все проспали!!!
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14.06.2023 16:26 Відповісти
яка несподівана заява
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14.06.2023 16:27 Відповісти
Радбез ООН повинен залишатися зосередженим на цьому питанні.-(рашистський член радбезу зосередився на розміщення ядерної зброї в Білорусії, щодає повне право Україні просити розмістити ядерну зброю в американських і англійських гарантів безпеки України згідно будапештського ,накуй нікому не потрібного папірця ,котрим із за низької якості паперу ,на котрому він написаний, навіть в "МЖ" не можливо використати...

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14.06.2023 16:31 Відповісти
Благодаря своему усатому идолу, белорусы стали жертвой непредвиденных обстоятельств.
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14.06.2023 16:32 Відповісти
Процветайте дальше. Калоши продаются?
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14.06.2023 16:47 Відповісти
А що "У усатого идола со времен СССР" виробляється із ******** речей виключно з білоруських матеріалів за білоруськими технологіями? Я щось не чув про білоруські телефони, білоруські компьютери та інші високотехнологічні речі.
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14.06.2023 16:56 Відповісти
Капець, світ виявився беззубим проти пітерського гопніка. Дограються до ядерного апокаліпсису з безкінечними "стурбованостями" деградантів в ООН.
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14.06.2023 16:34 Відповісти
Пора полку Калиновскому домой, думаю многие их поддержат. Белорусы о радиации знают не по наслышке
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14.06.2023 16:36 Відповісти
Привет открытой 3 мировой! Наглость и безнаказанность диктаторов на фоне импотенции лидеров демократических стран закономерно ведёт к новой мировой войне
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14.06.2023 16:36 Відповісти
А у нас на Вулиці Чоловіків (Herrenstraße) розвішані великі веселкові прапори і аркуші А3 з текстом "SPD: МИ ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ!" і з великим переліком пунктів, зокрема про те, що даний партійний функціонер буде всіляко захищати права тих, хто хоче змінити стать, що добиватиметься лгбт-квот на всіх підприємствах, і таке подібне.

Це те, що реально хвилює тут люд.....
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14.06.2023 16:54 Відповісти
ну это пока кацапы на вас не напали. Потом все изменится
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14.06.2023 21:55 Відповісти
ООН варто прокинутися та випити таблетку від склерозу: Будапештський мемрандум перестав існувати з моменту вторгнення рф до українського Криму.
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14.06.2023 16:38 Відповісти
будь-яка організація має сенс тоді, коли в неї є необхідні й достатні силові ресурси для впровадження рішень і контролю за їхнім виконанням. ООН таких не має. Мають США.
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14.06.2023 16:43 Відповісти
Пуйло давно підтерся тими меморандумами.
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14.06.2023 16:49 Відповісти
Будапештський меморандум ))))))
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14.06.2023 16:50 Відповісти
Меморандум закончился когда на Украинскую землю стал вонючий кацапский лапоть...
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14.06.2023 17:08 Відповісти
Вообщем в мире царит хаос и беспредел все из за россии. Только уничтожение раши может воссановить дисбаланс на земле
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14.06.2023 18:13 Відповісти
раССосія - має бути зруйновано й разподілено серед іньших коренних народів, землю яких анексувала фашистська *********.
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14.06.2023 18:48 Відповісти
Из-за проделок Орбана США заблокировали передачу HIMARS Венгрии.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/14/hungary-sweden-nato-james-risch-himars/
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14.06.2023 19:07 Відповісти
Русские не соблюдали не соблюдают и впредь не собираются соблюдать ими самим подписанны договора . И если кто то нарушит ,то они первые ... как резанные свиньи поднимут визг . А кто самий большой распротронитель ядерного оружия ... это страна советов ,а приемница кремлевская опг . Они и Китай научили , и Северную Корею научили , и Пакистан ,и в Иран проталкивают технологий ядерных разработак. И только теперь мировые странны прозрели ,ни вчера или позавчера невидели что "выращивают " обезяну с гранатой в лапах.
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14.06.2023 19:26 Відповісти
Підтертися можете тим меморандумом тепер. Світ навіть санкції не може нормально накласти! Якщо (уйла так боїться, то почали б з яблорусі
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14.06.2023 20:41 Відповісти
и против ирана они бессильны или может, так хотят....
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14.06.2023 21:56 Відповісти
будапештский меморандум это та бумажка, что путин подтЁр свой зад?
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14.06.2023 21:08 Відповісти
Стоило подумать Украине об операции захвата ядерных зарядов на территории наРФии и Беларусии.
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14.06.2023 21:18 Відповісти
Чергове підтвердження цілковитої імпотентності Заходу, починаючи з "гегемону".

Ось так можна відкрито харкати в тупі пики "велиеих демократів", а вони боягузливо і запопадливо втиратимуться далі.

І всі мантри сектантів про санкції, якими захід задушить рашку, бо ніби-то він цінує життя людей (ха-ха-ха) - така сама пустопорожня маячня, як і тріщання "світочів демократії" про "захист демократичних цінностей".

Прикро бачити, як західна цивілізація, яка стільки досягла, гине від рук ліваків-глобалістів.
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15.06.2023 01:44 Відповісти
 
 