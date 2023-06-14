Окупанти зупинили автоматичну передачу Україні інформації про радіаційний стан на Запорізькій АЕС
Російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).
Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного маніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіоційної безпеки. Тому зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі - на папірці, телефоном - знімає показники з цих датчиків і передає їх у штабквартиру МАГАТЕ у Відні", – сказав Коріков.
За його словами, пізніше саме з Відня ці дані вводять у відповідну систему, звідки вони стають доступними для країн - членів МАГАТЕ, зокрема України. Коріков наголосив, що так, бар'єр за бар'єром, руйнуються принципи безпеки на станції. Виправити ж ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пункт 7 а: снять всю защиту со всех важных объектов на захваченных территориях до 1 сентября 2023 г.
Пункт 10: до 1 января 2028 г. запрет на проведение расследований всех аварий и терактов!
Я не понимаю почему такому важному документу для привлечени России к ответственности на Цензоре Бутусова уделется столь мало внимания!
Смысл документа доходит до ылиты?