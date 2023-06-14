Окупанти зупинили автоматичну передачу Україні інформації про радіаційний стан на Запорізькій АЕС

Російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного маніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіоційної безпеки. Тому зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі - на папірці, телефоном - знімає показники з цих датчиків і передає їх у штабквартиру МАГАТЕ у Відні", – сказав Коріков.

За його словами, пізніше саме з Відня ці дані вводять у відповідну систему, звідки вони стають доступними для країн - членів МАГАТЕ, зокрема України. Коріков наголосив, що так, бар'єр за бар'єром, руйнуються принципи безпеки на станції. Виправити ж ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.

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