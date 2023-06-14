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Окупанти зупинили автоматичну передачу Україні інформації про радіаційний стан на Запорізькій АЕС

заес,аес,запорізька

Російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного маніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіоційної безпеки. Тому зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі - на папірці, телефоном - знімає показники з цих датчиків і передає їх у штабквартиру МАГАТЕ у Відні", – сказав Коріков.

За його словами, пізніше саме з Відня ці дані вводять у відповідну систему, звідки вони стають доступними для країн - членів МАГАТЕ, зокрема України. Коріков наголосив, що так, бар'єр за бар'єром, руйнуються принципи безпеки на станції. Виправити ж ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.

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Автор: 

МАГАТЕ (714) ДІЯРУ (76) Запорізька АЕС (1408)


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Топ коментарі
+3
НУ ШО магате ЗАСАЛО ІХАТИ НА заеС ТО ВАМ РУСНЯВІ ЗРОБЛЯТЬ ВИБУХ ШО У вАС СРАКИ ПІПОДГОРАЮТЬ іМРОТЕНТИ
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14.06.2023 16:35
+3
До заяв. Має бути не "не поїдемо, бо нам безпеку не гарантує не названа сторона конфлікту", а "алярм, найбільшу АЕС у Європі захопили якісь (тут епітет) і нам Чорнобиль за щастя видасться, якщо (коли) вони там щось зроблять". Якось так.
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14.06.2023 17:08
+3
Почнуть чухати ріпу після вибуху ЗАЕС і то тільки після вибуху всіх реакторів, як після руйнування Каховської ГЕС: "НадА пасмАтрєть, а кто ето сделал?, щоб зробити висновки, а потім прийняти рішення."
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14.06.2023 18:54
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НУ ШО магате ЗАСАЛО ІХАТИ НА заеС ТО ВАМ РУСНЯВІ ЗРОБЛЯТЬ ВИБУХ ШО У вАС СРАКИ ПІПОДГОРАЮТЬ іМРОТЕНТИ
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14.06.2023 16:35 Відповісти
А до чого тут МАГАТЕ
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14.06.2023 16:42 Відповісти
До заяв. Має бути не "не поїдемо, бо нам безпеку не гарантує не названа сторона конфлікту", а "алярм, найбільшу АЕС у Європі захопили якісь (тут епітет) і нам Чорнобиль за щастя видасться, якщо (коли) вони там щось зроблять". Якось так.
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14.06.2023 17:08 Відповісти
Абсолютно всі зацікавлені країни отримують інформацію по ЗАЕС від своїх розвідок і України, і мабудь в останню чергу від Магате. Навіщо очікувати від, по суті,моніторингової опганізації деблокування ЗАЕС?
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14.06.2023 20:25 Відповісти
Какая разніца? (c) боневтік
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14.06.2023 16:44 Відповісти
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406865902/ Постановление Правительства РФ от 30 мая 2023 г. N 873
Пункт 7 а: снять всю защиту со всех важных объектов на захваченных территориях до 1 сентября 2023 г.
Пункт 10: до 1 января 2028 г. запрет на проведение расследований всех аварий и терактов!
Я не понимаю почему такому важному документу для привлечени России к ответственности на Цензоре Бутусова уделется столь мало внимания!
Смысл документа доходит до ылиты?
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14.06.2023 18:23 Відповісти
Почнуть чухати ріпу після вибуху ЗАЕС і то тільки після вибуху всіх реакторів, як після руйнування Каховської ГЕС: "НадА пасмАтрєть, а кто ето сделал?, щоб зробити висновки, а потім прийняти рішення."
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14.06.2023 18:54 Відповісти
МАГАТЕ колись наважиться накласти санкції на мацковію?
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14.06.2023 21:46 Відповісти
Тепер всі країни будуть моніторити ситуацію довкола ЗАЕС з потроєною увагою.
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14.06.2023 21:52 Відповісти
Калію йодид-125 таблетки по 125 мг.
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14.06.2023 22:39 Відповісти
 
 