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Новини Україна-НАТО
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Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати, - Кулеба у розмові з Бербок

кулеба,бербок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу обговорив із німецькою візаві Анналеною Бербок підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у твіттері.

Він подякував голові МЗС Німеччини за підтримку та обговорив тему Вільнюського саміту НАТО.

"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – зазначив він.

Також читайте: Точну дату вступу України до НАТО наразі назвати неможливо, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6457) членство в НАТО (1723) Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+15
А точніше, що зеленський без єрмака!
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14.06.2023 20:35
+11
Розкажіть краще про зашквар ДНЯ на сьогодні. Ні, ну це клініка.. шок громадян від новини, що 900 тисяч гривень (майже мільйон!) київські слуги народу витрачають на закупівлю 306 барабанів в укриття. За задумом слуг народу, діти в укриттях повинні щодуху гамселити в барабани з натуральної шкіри, перекрикуючи звуки вибухів зовні...
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14.06.2023 20:45
+10
От скільки пояснювали, що поки війна не проголосують країни за приєднання України. І взагалі тільки 22 країни члени НАТО підтримують вступ України. НІ! Зельоним потрібна провокація! Щоб обвинуватити НАТО в небажанні заявити про вступ України, і почати якісь позаблокові договори. Як вимагає Кацапія.
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14.06.2023 20:36
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А точніше, що зеленський без єрмака!
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14.06.2023 20:35 Відповісти
А Зеленський без Єрмака-це хто?
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14.06.2023 21:05 Відповісти
А мені звідки знати?
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14.06.2023 21:09 Відповісти
Це знову Беня !
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14.06.2023 21:35 Відповісти
От скільки пояснювали, що поки війна не проголосують країни за приєднання України. І взагалі тільки 22 країни члени НАТО підтримують вступ України. НІ! Зельоним потрібна провокація! Щоб обвинуватити НАТО в небажанні заявити про вступ України, і почати якісь позаблокові договори. Як вимагає Кацапія.
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14.06.2023 20:36 Відповісти
Пропозиції, пане, які ?
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14.06.2023 20:38 Відповісти
Питання до Зельоних? Бо їм вже пояснили. Реформи. Як Армії, так і загальні. І звільнення території і закінчення війни. Було б щось не зрозуміле, як би всі члени НАТО проголосували за негайний вступ у війну з ядерною державою, та послали сюди війська. Чи для вас це поза свідомістю?
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14.06.2023 20:42 Відповісти
Віслюку треба піар. Позитивний піар. Ось і задрочують Захід своїми квартальними хотєлками.
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14.06.2023 20:53 Відповісти
да да да вот завтра хлоп пальчиком - и закончили войну, победили россию. А послезавтра еще щелк - и реформы, ну почти как в венгрии. А потом послепослезавтра бац - и нас сразу радостно приняли. Где вы хомячки беретесь в таком количестве? не хватает мозгов понять, чтоб не берут нас совсем не потому?!
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14.06.2023 21:42 Відповісти
Ти б, школота, хоч правильно розставляв причини і наслідки. Перед тим, щоб висміювати реформи в Угорщині, ти б хоч ситуацією володів. Угорщина перша країна "соцтабору" яка успішно провела реформи. Їм повезло. До влади прийшли не Кравчуки-Кучми, а реальні реформатори. Вони провели країну через реформи. Опозиція грала на незадоволення людей переходом на ринкову економіку. Обливала їх брудом. І виграла на хайпі наступі вибори. От прямо як у нас після старту реформ. І прийшла на популізмі у владу теперішня політсила. Під копірку як нас. Такі ж казнокради і популісти. Тільки, що до війни не довели. Бо сусідів дикунів, як у нас, не мають. І про моменальну перемогу, це ти мабуть на Тупомарафоні імені Зеленскаго надивився. Бо ніхто ніде більш таку дурницю не скаже.
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14.06.2023 22:12 Відповісти
больше капс лока школота, а то твою дурь плохо видно
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14.06.2023 22:26 Відповісти
Коли нема що сказати по суті? Звичайна практика тролів, та кацапів. Придратись до чогось, і перейти на особистість. Таких не годую. Спеціально жирним.
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14.06.2023 23:05 Відповісти
А ви впевнені, що у разі звільнення всіх територій припиниться війна і настане мир?
А якщо ніт? Якщо росіян виженуть в рф, а вони продовжать пускати ракети і шахеди роками як хамас по Ізраілю? Україна віддала ядерну зброю і має право вимагати від гарантів більш рішучіх дій. Погроза з боку НАТО вступити у війну на боці України це реальний варіант швидкого припинення війни хоч і ризикований.
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14.06.2023 22:30 Відповісти
Навпаки. Я абсолютно впевнений, що нічого не зміниться. Наша влада оголосить перемогу. А для Кацапії це не абсолютний програш. Програш у одній битві. Але не в стратегії. Але коли Україна оголосить звільнення кордонів, то тут вже інакша ситуація. Ми вільні. На нашій території нема чужих військ. Хоча я навіть не уявляю, що Кацапія мовчки дозволить нам відбити Крим. Тому ситуація сильно непевна. Пуйло піде на все. От що я побоююсь.
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14.06.2023 23:03 Відповісти
"Україна без перспектив членства - що танк без гармати" (кулеба)
Так Україна вже має навеличнішого фахівця з членства (піаніно)
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14.06.2023 20:38 Відповісти
Сенс від цих метафор, коли "мудрий нарід" шашликів дуже хотів 4 роки тому. Досі розжовуємо їх
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14.06.2023 20:39 Відповісти
створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства - це наче надання танка без гармати ..
============
то наче освітяни без барабанів,наче рєзніков без яєць по 17 грн. наче ЗЕ без травневих шашликів та асфальтованих доріг, наче зе-депутати без краденої гуманітарки....
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14.06.2023 20:39 Відповісти
Країнам НАТО і партнерам на справді вигідно тримати Україну як буферну зону між мордором і китаєм як окрему теріторію за яку не потрібно їм воювати...але Україна довго не протягне якщо х*йло буде калібрами і проти корабельними оніксами х*ярити по містам. Перспектив в стабільному житті та економіці в такому випадку практично не існує.
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14.06.2023 20:39 Відповісти
Без Томагавків нам не покращити стосунки з кацапами.
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14.06.2023 20:59 Відповісти
ну европу, сша и нато это устраивает
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14.06.2023 21:43 Відповісти
Ну в общем зеленый внешнеполитический курс не поменялся. Хамство и невыполнимые требования. Точно так же действует путлер. Что же за джокера зеленого выбрали избиратели в 2019 году?
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14.06.2023 20:41 Відповісти
У 23 році нам НАТО не світить. Треба щось простіше. Двосторонні договори. З членами НАТО.
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14.06.2023 20:41 Відповісти
Юзік, Жека, Сивохо та Безупла требують продовження банкету!
Зробимо Сомалі у ЕС разом!
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14.06.2023 20:41 Відповісти
Розкажіть краще про зашквар ДНЯ на сьогодні. Ні, ну це клініка.. шок громадян від новини, що 900 тисяч гривень (майже мільйон!) київські слуги народу витрачають на закупівлю 306 барабанів в укриття. За задумом слуг народу, діти в укриттях повинні щодуху гамселити в барабани з натуральної шкіри, перекрикуючи звуки вибухів зовні...
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14.06.2023 20:45 Відповісти
Барабани то круто але ще були сковороди та овочерізки Ну дуже потрібні речі у бомбосховищах
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14.06.2023 20:52 Відповісти
Звичайно! Ну не ставити ж там автономне освітлення чи водо і повітряпостачання ! Біотуалети і сублімовані продукти теж в бомбосховищах непотрібні. А сковорідками можна в барабани лупити.
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14.06.2023 20:59 Відповісти
Погуглив ціни на барабани....Нормальна ринкова ціна за барабани біля 3 000 грн. Так що не переплатили краще нехай би 500 штук брали , бо діток багато, щоб не билися за барабани і на всіх вистачало І крім барабанів ще й дудки якісь купити треба.Не всі дітки захочуть лупити в барабани-дехто й дудіти захоче.
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14.06.2023 20:56 Відповісти
Вони навіть на згарищі власної країни далі будуть заробляти, мутити й петляти, продаючи попіл із потрійною маржею.
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14.06.2023 21:07 Відповісти
Навпаки: гармата без танка. Нерухома. Під постійним прицілом. Але стріляє по кацапні.
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14.06.2023 20:45 Відповісти
Ніхто не подарує нам то членство при правлінні зрадників-мародерів Віслюка і "маладих рєґіонаф". Так само навряд чи повернуться емігранти в країну, яку згубив піськограй і агентура ФСБ. Думай. Те.
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14.06.2023 20:52 Відповісти
Членом треба було меньше грати на роялі!

Всі ваші потуги "до НАТО" - не що інше як тупий піар - дим у вічі суспільству!
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14.06.2023 20:59 Відповісти
Що за 4 роки ваша влада, пане кулебо, зробила, для того, щоб Україна отримала членство в НАТО?
ЯКБИ, Володимир Олександрович, в 2019 році поїхав на саміт з заявкою про вступ України до ал'янсу, або, хоча б, дав можливість подати її Муженку, і три роки старанно виконував всі рекомендації, то, ймовірно, не було б повномаштабного вторгнення і Володими Олександрович залишився б в історії, як президент, який захистив Україну від споконвічного ворога.
Але, "Історія не знає умовного способу".
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14.06.2023 21:02 Відповісти
Просять про вступ в НАТО, а самі роблять усе можливе, аби Україну туди не взяли. В НАТО не потрібні корупціонери, які під час війни грабують власні збройні сили та і без того збідніле населення (частина якого взагалі втратила усе).
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14.06.2023 21:10 Відповісти
От не понимают Кулеба с Зеленским, шо ради Украины НАТО не объявит войну Венгрии и Греции с Турцией. Но щеки в видосиках гневно порас ширять нужно, шоб тем 73-м % навешать лапши на уши!
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14.06.2023 21:46 Відповісти
А можна більш витонченіші метафори? Ти ж не з скумбрією8 спілкуєшся ..
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14.06.2023 22:28 Відповісти
 
 