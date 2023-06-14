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Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати, - Кулеба у розмові з Бербок
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу обговорив із німецькою візаві Анналеною Бербок підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у твіттері.
Він подякував голові МЗС Німеччини за підтримку та обговорив тему Вільнюського саміту НАТО.
"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – зазначив він.
Топ коментарі
+15 Oleksandr Pohribnyi #550970
показати весь коментар14.06.2023 20:35
+11 Володимир Солтис
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+10 CrossFirenko
показати весь коментар14.06.2023 20:36
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А якщо ніт? Якщо росіян виженуть в рф, а вони продовжать пускати ракети і шахеди роками як хамас по Ізраілю? Україна віддала ядерну зброю і має право вимагати від гарантів більш рішучіх дій. Погроза з боку НАТО вступити у війну на боці України це реальний варіант швидкого припинення війни хоч і ризикований.
Так Україна вже має навеличнішого фахівця з членства (піаніно)
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то наче освітяни без барабанів,наче рєзніков без яєць по 17 грн. наче ЗЕ без травневих шашликів та асфальтованих доріг, наче зе-депутати без краденої гуманітарки....
Зробимо Сомалі у ЕС разом!
Всі ваші потуги "до НАТО" - не що інше як тупий піар - дим у вічі суспільству!
ЯКБИ, Володимир Олександрович, в 2019 році поїхав на саміт з заявкою про вступ України до ал'янсу, або, хоча б, дав можливість подати її Муженку, і три роки старанно виконував всі рекомендації, то, ймовірно, не було б повномаштабного вторгнення і Володими Олександрович залишився б в історії, як президент, який захистив Україну від споконвічного ворога.
Але, "Історія не знає умовного способу".