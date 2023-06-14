Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати, - Кулеба у розмові з Бербок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу обговорив із німецькою візаві Анналеною Бербок підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у твіттері.

Він подякував голові МЗС Німеччини за підтримку та обговорив тему Вільнюського саміту НАТО.

"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – зазначив він.

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