Вода розмиває кургани на Херсонщині, просимо мешканців повідомляти про знайдені артефакти у краєзнавчий музей, - ОВА
Підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції призвів до розмивання курганів у Херсонській області.
Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
У зв'язку з цим влада області просить жителів повідомляти музейників за телефоном (066) 355-14-07, якщо артефакти з таких курганів винесе на берег.
"Історичні артефакти, які перебували в недосліджених курганах Херсонщини, через підрив Каховської ГЕС російськими військовими наразі вимиваються із землі і потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря. Якщо ви помітили такі об'єкти - прохання негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Поэтому скажу просто:"А срок за просранное не хотите?"
В 41-ому висадили в повітря ДніпроГЕС.
Гонорар за ідею направити на донати для ЗСУ.
Інформаційний шум стосовно курганів та української історичної спадщини на території затопленої колись Каховським водосховищем, що пішов останнім часом, за всіма ознаками - є звичайною "операцією прикриття".
Мета "операції" аж ніяк не захист духовної, культурної та історичної спадщини Українського народу. Але її цілковите пограбування та знищення.
Для цього "влада" вже, заздалегіть оголошує про нібито "руйнацію курганів" та "необхідну операцію порятунку артефактів" нібито від звичайних "шукачів". А проплачені "боти" розносять в тому числі "наративи" про "недоцільність" відбудови Каховського водосховища та про те "яку культурну спадщину ми ж там "втратили".
Навпаки, захищена водами Каховського водосховища, ця спадщина була надійно захищена і від різної "зеленої" наволочі й мародерів, котрі поставила собі за мету, разом із росіянами (та іншими зацікавленими сторонами) - цілковите знищення України і Українців (фізичне, культурне, історичне - будь-яке).
Ну а інформаційне "прикриття" ніби то про "захист курганів та історичної спадщини" робиться тим же таки Мінкультом лише для того, аби забезпечити собі безкарне пограбування та знищення - тої самої спадщини Українців. Щоб, коли, під охороною автоматників, прадавні кургани почнуть зносити бульдозерами (ніби для "порятунку") - їм ніхто не заважав. От заради цього весь цей "шум" про "руйнацію" "продавніх могил", "про копачів", котрі "розтягують артефакти" і так далі. Щоб було на кого "списати".
І просто подивіться, для прикладу, як ця "пліснява" знищувала курган №6068 на Дніпропетровщині. Дозвіл на знищення котрого, нібито для "порятунку", між іншим, надав - Інститут Археології.
https://www.youtube.com/watch?v=02LkxF6IYdo РЕКВІЄМ ПО УКРАЇНСЬКІЙ АРХЕОЛОГІЇ знищення Белюхової могили
https://www.youtube.com/watch?v=02FivedUaAI Українська АНЕНЕРБЕ або скільки заробили на кургані 6068
- це лише пара відео "на тему". Їх, звичайно - набагато, набато більше.