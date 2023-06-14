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Вода розмиває кургани на Херсонщині, просимо мешканців повідомляти про знайдені артефакти у краєзнавчий музей, - ОВА

херсонщина,олешки

Підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції призвів до розмивання курганів у Херсонській області.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У зв'язку з цим влада області просить жителів повідомляти музейників за телефоном (066) 355-14-07, якщо артефакти з таких курганів винесе на берег.

"Історичні артефакти, які перебували в недосліджених курганах Херсонщини, через підрив Каховської ГЕС російськими військовими наразі вимиваються із землі і потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря. Якщо ви помітили такі об'єкти - прохання негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Копачі розкрадають археологічну спадщину після підриву ГЕС, - Міністерство культури

Автор: 

археолог (81) історія (1071) Херсонська область (5773)


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Топ коментарі
+17
Поэтому министр культуры не озаботился эвакуацией экспонатов до 24,02,22?
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14.06.2023 20:55
+12
Яка відповідальність ЗеЙоббіка та Ко за здачу півдня та розграбункі руzмразотою культурної спадщини України?
Продажі його офшорів та маєтків у Італії та Виргінстких островів буде замало
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14.06.2023 20:54
+9
Дебіли не розуміють, що ті артефакти - це не шарове бабло на забухати, а це наша історична спадщина. Те що ми можемо показувати світу, і саме головне залишимо у музеях для наших нащадків.
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14.06.2023 20:49
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Дебіли не розуміють, що ті артефакти - це не шарове бабло на забухати, а це наша історична спадщина. Те що ми можемо показувати світу, і саме головне залишимо у музеях для наших нащадків.
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14.06.2023 20:49 Відповісти
Поэтому министр культуры не озаботился эвакуацией экспонатов до 24,02,22?
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14.06.2023 20:55 Відповісти
Може й озаботілся, і тепер вони десь в надійному місці а гроші на рахунках в якомусь офшорі.
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14.06.2023 20:57 Відповісти
та неспособные они к пониманию ценности
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14.06.2023 21:03 Відповісти
Зато способниє продать і "прібарахлітца, штоб внукам хватіло"
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14.06.2023 21:52 Відповісти
Ага, наарахамит.
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14.06.2023 22:01 Відповісти
Как показывает практика эти ценности попав чиновникам случайно появляются на аукционах за кордоном а расхитителями объявят как всегда обычных любителей поисковиков.
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14.06.2023 21:15 Відповісти
Реклама для чорних археологів.
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14.06.2023 22:55 Відповісти
а якщо не на "забухати" а поїсти
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15.06.2023 09:00 Відповісти
Яка відповідальність ЗеЙоббіка та Ко за здачу півдня та розграбункі руzмразотою культурної спадщини України?
Продажі його офшорів та маєтків у Італії та Виргінстких островів буде замало
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14.06.2023 20:54 Відповісти
Дерьмаковську "гвардію наступу" тітуханів туди відправляйте, якщо вам не вистачає мусорів та інших ..... які нікуя не роблять, а тільки з воєнкомами бігають як цуцики.
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14.06.2023 20:55 Відповісти
Херсонский музей в свое время не спрятал все ценное , а отдал на разграбление оркам. А те все вывезли в Крым.
Поэтому скажу просто:"А срок за просранное не хотите?"
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14.06.2023 20:59 Відповісти
Опудало, ти спершу розбирися в тємі, а потім пиши свої висери. Директор музею особисто дзвонила сотні раз виродку ткаченко щодо евакуації, а той їй казав "падаждать". І куди ти сховаєш стільки майна?
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14.06.2023 21:14 Відповісти
Просто цікаво. Як ці кургани уціліли в 41-му? Тоді ж також підривали дамбу каховського водосховища
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14.06.2023 21:05 Відповісти
Ви чули дзвін та не знали де він.
В 41-ому висадили в повітря ДніпроГЕС.
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14.06.2023 21:26 Відповісти
Підривали Дніпрогес. Це різні обєкти.
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14.06.2023 22:01 Відповісти
Каховську ГЕС збудували в 50-х роках.
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14.06.2023 22:28 Відповісти
А то что тысячи курганов распахали агромагнаты это значит нормально?
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14.06.2023 21:13 Відповісти
Бери більше! Змійові Вали навіть частково порозривали!
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14.06.2023 21:43 Відповісти
Та крім агромагнатів ,під дахом чиновників з відповідною технікою скільки знищили.Не думаю що любителів металопошуку багато знайдеться лазити в місцях де бойові дії були
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14.06.2023 21:57 Відповісти
Будем надеятся на сознательных людей. Хотя в вопросе, что я нашел, сознательности уже не будет. Сознательность, это потом как-нибудь, при случае.
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14.06.2023 21:26 Відповісти
Ага, очередь стоит взвешивать золотые тиары.
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14.06.2023 21:44 Відповісти
Очень плохая примета рушить курганы или раскапывать. Очень плохая. Кацапам так аукнется , что мало не покажется.
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14.06.2023 21:46 Відповісти
Ех, якби ж це було правдою, а не легендою... Поки Україні "ауківаєтца", до кривавої юшкі...
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14.06.2023 21:55 Відповісти
Основа для українського фільму "Мумія" вже є. Думаю, гарне було б кіно, де мумія чи мумії допомагають ЗСУ нищити кацапів.
Гонорар за ідею направити на донати для ЗСУ.
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14.06.2023 22:14 Відповісти
Підозрюю що мешканці будуть повідомляти про свої знахідки у краєзнавчій ломбард
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14.06.2023 22:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ImYLrDvY6cA Яка РІЗНИЦЯ, під водою вулиця чи ні, якщо вона добре освітлена і заасфальтована?
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15.06.2023 03:57 Відповісти
Кургани, і продавні похованні - вони не руйнуються так просто. Вони руйнуються тільки зумисно - тільки, якщо їх планомірно руйнують, силами важкої будівельної техніки. І Щоб ви розуміли, основне, головне поховання в кургані, поховальна камера - традиційно робилося нижче рівня землі. Курган вже насипали зверху і потім могли до нього, пізніше, робити різні "підхоронення" і так далі. Навіть повінь спричинена руйнацією греблі не може так просто "розмити" те, що було заховане нижче рівня землі під величним, у тисячі тон землі, шаром.

Інформаційний шум стосовно курганів та української історичної спадщини на території затопленої колись Каховським водосховищем, що пішов останнім часом, за всіма ознаками - є звичайною "операцією прикриття".
Мета "операції" аж ніяк не захист духовної, культурної та історичної спадщини Українського народу. Але її цілковите пограбування та знищення.
Для цього "влада" вже, заздалегіть оголошує про нібито "руйнацію курганів" та "необхідну операцію порятунку артефактів" нібито від звичайних "шукачів". А проплачені "боти" розносять в тому числі "наративи" про "недоцільність" відбудови Каховського водосховища та про те "яку культурну спадщину ми ж там "втратили".
Навпаки, захищена водами Каховського водосховища, ця спадщина була надійно захищена і від різної "зеленої" наволочі й мародерів, котрі поставила собі за мету, разом із росіянами (та іншими зацікавленими сторонами) - цілковите знищення України і Українців (фізичне, культурне, історичне - будь-яке).
Ну а інформаційне "прикриття" ніби то про "захист курганів та історичної спадщини" робиться тим же таки Мінкультом лише для того, аби забезпечити собі безкарне пограбування та знищення - тої самої спадщини Українців. Щоб, коли, під охороною автоматників, прадавні кургани почнуть зносити бульдозерами (ніби для "порятунку") - їм ніхто не заважав. От заради цього весь цей "шум" про "руйнацію" "продавніх могил", "про копачів", котрі "розтягують артефакти" і так далі. Щоб було на кого "списати".

І просто подивіться, для прикладу, як ця "пліснява" знищувала курган №6068 на Дніпропетровщині. Дозвіл на знищення котрого, нібито для "порятунку", між іншим, надав - Інститут Археології.
https://www.youtube.com/watch?v=02LkxF6IYdo РЕКВІЄМ ПО УКРАЇНСЬКІЙ АРХЕОЛОГІЇ знищення Белюхової могили
https://www.youtube.com/watch?v=02FivedUaAI Українська АНЕНЕРБЕ або скільки заробили на кургані 6068

- це лише пара відео "на тему". Їх, звичайно - набагато, набато більше.
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15.06.2023 06:58 Відповісти
Для того что бы "министр"' культуры, ватноголовые Дебил ткаченко сдал их как скифское золото в Мелитополе...
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15.06.2023 07:34 Відповісти
Хоч на їжу собі хтось назбирає
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15.06.2023 09:03 Відповісти
 
 