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У Пентагоні назвали пріоритети чергового "Рамштайну" – посилення ППО та можливостей України

резніков,рамштайн

Головними темами засідання Контактної групи з питань оборони України, запланованого на четвер, будуть посилення ППО та інших можливостей ЗСУ як у короткостроковій перспективі, так і в майбутньому.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону за результатами розмови міністрів оборони США й Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Обговорення зосереджуватимуться "на зміцненні протиповітряної оборони України й інших пріоритетних можливостей у найближчій перспективі, а також на проведенні навчань і підтримці з метою посилення міці України в довгостроковій перспективі".

Крім того, повідомляється, що глава Пентагону надав українському колезі оновлену інформацію про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів. Резніков, зі свого боку, ознайомив Ллойда Остіна з динамікою на лінії фронту в Україні.

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ППО (3205) Пентагон (1429) США (22925)


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Велика подяка США і країнам НАТО за підтримку України. Але як не соромно мародеру резнікову їздити і представляти Україну, коли в твоєму відомстві під час війни крадуть 9 мільярдів гривень, за які мали купити снаряди і твоє міністрерство закуповує яйця по ціні курки. І після цього ти їдеш і просиш. Ні стида ні сорому.
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14.06.2023 23:10 Відповісти
Україні не треба ППО, Україні потрібні барабани! дайте нам барабанів!
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14.06.2023 23:25 Відповісти
Настоящее ПВО это и самолёты в том числе. И все это знают. Очередное гнусное лицемерие. С рамштайном вместе взятым.
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15.06.2023 07:31 Відповісти
 
 