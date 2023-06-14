У Пентагоні назвали пріоритети чергового "Рамштайну" – посилення ППО та можливостей України
Головними темами засідання Контактної групи з питань оборони України, запланованого на четвер, будуть посилення ППО та інших можливостей ЗСУ як у короткостроковій перспективі, так і в майбутньому.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону за результатами розмови міністрів оборони США й Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Обговорення зосереджуватимуться "на зміцненні протиповітряної оборони України й інших пріоритетних можливостей у найближчій перспективі, а також на проведенні навчань і підтримці з метою посилення міці України в довгостроковій перспективі".
Крім того, повідомляється, що глава Пентагону надав українському колезі оновлену інформацію про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів. Резніков, зі свого боку, ознайомив Ллойда Остіна з динамікою на лінії фронту в Україні.
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