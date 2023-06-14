На півдні, в умовах надзвичайно жорстоких боїв, є рух вперед, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 14 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент заявив: "Наші воїни, наші герої! Я дякую вам усім, хто зараз у бою, хто захищає і просуває вперед наші позиції.

Бахмутський напрямок, а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ, – на різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!

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Підрозділи ОСУВ "Таврія" – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух уперед. Дякую, вам воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла!

Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ"...

Дякую всім вам! Дякую за міцність! І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям".

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