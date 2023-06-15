Зеленський обговорив з Дудою ситуацію на фронті та вступ України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів годинну розмову із польським колегою Анджеєм Дудою. Обговорили ситуація на полі бою, поставки зброї та снарядів для українських захисників та вступ України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Володимир Зеленський у твіттері.

Лідери держав обговорили потреби українських військових для захисту від російських загарбників. Також, йшлося про подальшу спільну роботу для вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Президент розповів, що Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО, і що ми спільно з поляками напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі.

"Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо і можемо їх знешкодити. Дякую Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО", - зазначив Зеленський.

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