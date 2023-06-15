Сили ППО знищили 20 "шахедів", 1 крилату ракету та 1 "Орлан", - Повітряні сили
Уночі в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться в повідомленні.
З північного та південного напрямків ворог атакував територію України іранськими "шахедами".
"Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".
Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку", - розповіли у Повітряних силах.
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