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Новини Агресія Росії проти України
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Сили ППО знищили 20 "шахедів", 1 крилату ракету та 1 "Орлан", - Повітряні сили

Уночі в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться в повідомленні.

З північного та південного напрямків ворог атакував територію України іранськими "шахедами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по Кривому Рогу ракетами повітряного базування Х-101, Х-555, - Повітряні сили

"Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку", - розповіли у Повітряних силах.

Сили ППО знищили 20 шахедів, 1 крилату ракету та 1 Орлан, - Повітряні сили 01

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ракети (4027) знищення (7286) дрони (4735) Повітряні сили (2657)


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А в Кривий Ріг прилетіло не меньше 3-х ракет
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15.06.2023 06:55 Відповісти
Було 4 ракети, збили 1, скільки ракет залишилось?
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15.06.2023 07:56 Відповісти
Кажется пу нащупал тему - террор небольших или не областных городов.Без авиации такое сложно прикрыть.
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15.06.2023 08:07 Відповісти
це досить стара фішка: якщо є можливість - знищувати місця розміщення БК для ЗСУ, якщо ні - методично випаровувати об'єкти великої промисловості держави... (оскільки вони не є державними, - захистом мали б хоч трохи перейматись олігархи, але їм піх... потім контрибуціями візмуть, ще й з надлишком)...
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15.06.2023 08:38 Відповісти
Коло великих об'єктів має чергувати місцева мала авіація -як понти ганяти., то Цессни є.
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15.06.2023 09:20 Відповісти
досить щільно прикритий тільки Київ, решту України ***** може кошмарити. як ракети летять на Київ - результативність збиття до 100% доходить, а на інших напрямках, як сьогодні, всього 25%.
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15.06.2023 09:09 Відповісти
Пока США не даст ф16-так и будет. Ф 16 легко собьет крылатые ракеты в любом регионе Украины. Времени чтобы взлететь и сблизится с крылатой ракетой пока она летит с Каспия-дохрена. и не нужно под каждым городом держать Петриоты или Ирисы-тем более что у Украины нет такого их количества и не будет чтобы закрыть все 10 крупных промышленных центорв. Меня другое волнует-Почему не наладили выпуск собственных дронов и зеркально не пуляем по промпредприятиям парашки?
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15.06.2023 10:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s

Очень интересная версия, почему так медленно идет помощь
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15.06.2023 10:54 Відповісти
 
 