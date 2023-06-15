Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, поцілив по промислових підприємствах, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Поцілив по 2 промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.

"Також вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136", - додав Лисак.

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За інформацією начальника міської ВА Олександра Вілкула, три ракети влучили до двох промислових підприємств, які не мали жодного відношення до військових.

"Руйнування значні. ДСНС та екстрені служби швидко загасили пожежі. Ліквідація наслідків продовжується", - зазаначив він.







