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Новини Агресія Росії проти України
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Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, поцілив по промислових підприємствах, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Поцілив по 2 промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.

"Також вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136", - додав Лисак.

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За інформацією начальника міської ВА Олександра Вілкула, три ракети влучили до двох промислових підприємств, які не мали жодного відношення до військових.

"Руйнування значні. ДСНС та екстрені служби швидко загасили пожежі. Ліквідація наслідків продовжується", - зазаначив він.

Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, поцілив по промислових підприємствах, - ОВА 01
Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, поцілив по промислових підприємствах, - ОВА 02
Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, поцілив по промислових підприємствах, - ОВА 03
Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, поцілив по промислових підприємствах, - ОВА 04

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28580) Дніпропетровська область (3746)


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Топ коментарі
+36
Дуже важко збивати ракети Х-101 товстим шаром асфальта, яйцями по 17, та барабанами
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15.06.2023 07:40
+16
майже кожен день завдають ударів по місту нашого народного президента "Какаяразница и сойтись где то посередине"
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15.06.2023 07:53
+16
А ще стоячи на колінах хотів зазирнути в очі путіну
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15.06.2023 08:00
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Дуже важко збивати ракети Х-101 товстим шаром асфальта, яйцями по 17, та барабанами
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15.06.2023 07:40 Відповісти
майже кожен день завдають ударів по місту нашого народного президента "Какаяразница и сойтись где то посередине"
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15.06.2023 07:53 Відповісти
А ще стоячи на колінах хотів зазирнути в очі путіну
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15.06.2023 08:00 Відповісти
після вибачень перед Кадировим і навколішки перед путіним встати не западло - це ж не ураїнці що б перед ними вибачатися

Голодомор - холодомор, Со всех сторон, Эбанитовын палочки, Девчат из москвы - було б перед ким вибачатися - утрутся
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15.06.2023 08:20 Відповісти
Блазень із Кривого Рогу багато років формував на сцені у свідомості глядачів негативний імідж України. У Юрмалі Янелохбоневтік порівняв Україну з німецькою повією. На іншому концерті «95 кварталу» він уподібнив країну зламаному велосипеду «Україна», від якого залишився один маленький «бардачок». П'ятому президенту велосипедист на стадіоні прямо заявив на мові російського агресора: «Я - твой приговор», а його батько образив електорат лайливим словом «біомусор».

В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» автор мема «Зуб даю» вмонтував пісню з таким текстом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, шостий президент висловлює своє ставлення до громадян України. Вороги Україні за допомогою брехні та луб'янських технологій захопили владу. «95 кагал» вже наробив Україні багато зла на багато років. Нинішня юдейська влада загубить Україну, якщо Прокуратура не буде працювати.

Неможно було під час війни з російськими окупантами голосувати за кандідата, якій Конституцію України в руках не тримав, державною мовою не володів і мав свій бізнес на московії.
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15.06.2023 09:41 Відповісти
ні барабаном легше! він як батут, тільки маленький!
ракета від нього ************** та летить назад на кремль

так у відосіку зелінськи казав, а я йому вірю
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15.06.2023 08:41 Відповісти
Не можна у коментарях згадувати про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг.
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15.06.2023 09:39 Відповісти
щось рига вілкула не чуть
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15.06.2023 08:07 Відповісти
Як, не чуть? А останній абзац?
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15.06.2023 08:38 Відповісти
Голова ДОР пише про два десятки автобусів

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15.06.2023 09:56 Відповісти
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15.06.2023 11:20 Відповісти
Цікаве відео - вверсія чому допомога надається потроху та повільно, та без лендлізу

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s

Коротко:

Власник Бурізми, записав 17 розмов, як передавав родині Байденів - хабар у 5 млн.доларів, зараз ховається в росії, тому такі записи можуть бути також в ФСБ, котра шантажує.

Записи попали до ФБР, тепер Сенат та Конгрес хочуть прояснити це питання, та чи сплачені податки з цієї суми.
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15.06.2023 10:35 Відповісти
Гнати у відставку такого президента з камарільєю! Керівництво, як нездатне захистити країну і народ не має права на існування!. Ворог безкарно нищить наші міста і села, руйнує економіку, енергетику, інфраструктуру, школи, лікарні, убиває наших людей. Президент у уряд спостерігають, як країна руйнується і знімають відосіки та зачитують самолюбуванські монологи. Таке враження, що ця камарілья чекає-не-дочекається, поки країну зруйнують а Цвіт Нації виб"ють на фронтах, щоб здати москалям Україну, кинути під ноги під регіт з оплесками. У ВІДСТАВКУ ТАКОГО ПРЕЗИДЕНТА І УРЯД, ПОКИ ВОНИ НЕ ПОГУБИЛИ ДЕРЖАВУ І НАЦІЮ!!!
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15.06.2023 12:25 Відповісти
Кацапи , варвари , яких ще світ не бачив ,
бо вони гірші за фашистів
під час Другоі Світовоі війни 😡
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15.06.2023 13:08 Відповісти
 
 