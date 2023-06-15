Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, поцілив по промислових підприємствах, - ОВА. ФОТОрепортаж
Вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Поцілив по 2 промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.
Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.
"Також вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136", - додав Лисак.
За інформацією начальника міської ВА Олександра Вілкула, три ракети влучили до двох промислових підприємств, які не мали жодного відношення до військових.
"Руйнування значні. ДСНС та екстрені служби швидко загасили пожежі. Ліквідація наслідків продовжується", - зазаначив він.
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Голодомор - холодомор, Со всех сторон, Эбанитовын палочки, Девчат из москвы - було б перед ким вибачатися - утрутся
В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» автор мема «Зуб даю» вмонтував пісню з таким текстом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, шостий президент висловлює своє ставлення до громадян України. Вороги Україні за допомогою брехні та луб'янських технологій захопили владу. «95 кагал» вже наробив Україні багато зла на багато років. Нинішня юдейська влада загубить Україну, якщо Прокуратура не буде працювати.
Неможно було під час війни з російськими окупантами голосувати за кандідата, якій Конституцію України в руках не тримав, державною мовою не володів і мав свій бізнес на московії.
ракета від нього ************** та летить назад на кремль
так у відосіку зелінськи казав, а я йому вірю
Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг.
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s
Коротко:
Власник Бурізми, записав 17 розмов, як передавав родині Байденів - хабар у 5 млн.доларів, зараз ховається в росії, тому такі записи можуть бути також в ФСБ, котра шантажує.
Записи попали до ФБР, тепер Сенат та Конгрес хочуть прояснити це питання, та чи сплачені податки з цієї суми.
бо вони гірші за фашистів
під час Другоі Світовоі війни 😡