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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 217 910 осіб (+580 за добу), 3955 танків, 3793 артсистеми, 7667 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 217 910 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,
танків - 3955 (+12) од,
бойових броньованих машин - 7667 (+14) од,
артилерійських систем - 3793 (+10) од,
РСЗВ - 604 (+1) од,
засоби ППО - 364 (+0) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 301 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3333 (+9),
крилаті ракети - 1199 (+3),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6506 (+24) од,
спеціальна техніка - 519 (+3).
Топ коментарі
+18 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар15.06.2023 08:51
+12 ZoV KobZona
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+11 Вольный Каменьщик #566019
показати весь коментар15.06.2023 09:13
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Видно , таки москалі перейшли до повної оборони
64 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 580 чумардосів. Броня, логістика та арта в пріорітеті. Спецтехніка присутня. Боротьба за небо продовжується. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 217 000!!! це як місто Старий Оскол ...