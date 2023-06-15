Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 217 910 осіб (+580 за добу), 3955 танків, 3793 артсистеми, 7667 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 217 910 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 3955 (+12) од,

бойових броньованих машин - 7667 (+14) од,

артилерійських систем - 3793 (+10) од,

РСЗВ - 604 (+1) од,

засоби ППО - 364 (+0) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 301 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3333 (+9),

крилаті ракети - 1199 (+3),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6506 (+24) од,

спеціальна техніка - 519 (+3).

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