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Новини Агресія Росії проти України
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 217 910 осіб (+580 за добу), 3955 танків, 3793 артсистеми, 7667 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 217 910 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 3955 (+12) од,

бойових броньованих машин - 7667 (+14) од,

артилерійських систем - 3793 (+10) од,

РСЗВ - 604 (+1) од,

засоби ППО - 364 (+0) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 301 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3333 (+9),

крилаті ракети - 1199 (+3),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6506 (+24) од,

спеціальна техніка - 519 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 217 910 осіб (+580 за добу), 3955 танків, 3793 артсистеми, 7667 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17457) Генштаб ЗС (6605) ліквідація (3945) знищення (7286)


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Топ коментарі
+18
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15.06.2023 08:51
+12
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15.06.2023 08:32
+11
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15.06.2023 09:13
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+580) осіб ліквідовано
Видно , таки москалі перейшли до повної оборони
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15.06.2023 08:26 Відповісти
Не хотілося б, але Мар'їнка і Білогорівка Л ворог має успіх поки що наступ як такий трохи вщух. Решта без змін.
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15.06.2023 09:08 Відповісти
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15.06.2023 08:32 Відповісти
Єдина приємна ранкова новина ,так це звіт Генштабу про знищену живу силу і техніку ворога. Слава ЗСУ !
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15.06.2023 08:39 Відповісти
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15.06.2023 08:51 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4598436-vsu-sbyly-vse-letevshye-na-kharkov-y-odessu-drony ВСУ сбили все летевшие на Харьков и Одессу дроны
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15.06.2023 08:59 Відповісти
А бахнуло у Харкові гучно! Десь недалеко від мене. Добре, що уламки не людей не попадали.
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15.06.2023 09:05 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3401 день.
64 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 580 чумардосів. Броня, логістика та арта в пріорітеті. Спецтехніка присутня. Боротьба за небо продовжується. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 217 000!!! це як місто Старий Оскол ...
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15.06.2023 09:08 Відповісти
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15.06.2023 09:13 Відповісти
про акулу - хорошо - сожрала кацапа с потрохами
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15.06.2023 11:54 Відповісти
301 !!! Розпочато четверту сотню гвинтокрилів!
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15.06.2023 09:16 Відповісти
Ніби вчора за 301 кацапогвинтокрил не було інфи?
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15.06.2023 09:24 Відповісти
Защитники за сутки уничтожили вражеский вертолет и 12 танков
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15.06.2023 09:28 Відповісти
Цікаво, ци є десь інфа загальна кількість у русні СРЗВ і засобів ППО?
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15.06.2023 09:22 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4598448-vsu-prodolzhauit-kontrnastuplenye-na-dvukh-napravlenyiakh ВСУ продолжают контрнаступление на двух направлениях
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15.06.2023 09:31 Відповісти
 
 