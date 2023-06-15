Навчання українців на танках Abrams Пентагон хоче завершити до кінця літа, - CBS News
Пентагон розраховує, що 200 українських військових закінчать навчання на танках Abrams до кінця літа.
Про це з посиланням на неназваного представника Пентагону повідомляє CBS News, інформує Цензор.НЕТ.
Навчання мають закінчитися приблизно тоді ж, коли США поставлять Україні 31 танк M1A1 Abrams. Зараз українці проходять тренування в Німеччині на спеціально обладнаних танках, а обіцяні Abrams перебувають на ремонті.
Двоє високопосадовців Сухопутних військ США в Європі і Африці розповіли, що зараз 200 українців проходять третій тиждень навчань з 12-тижневого плану підготовки.
Вони відпрацьовують індивідуальні навички. Далі перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів, кульмінацією яких стануть навчання на рівні батальйону.
Один з американських офіцерів розповів, що США спостерігають за початком контрнаступу України, коли в бій вступають деякі з підготовлених у Штатах бригад. За його словами, США звертають увагу на те, які зміни можуть бути внесені до програми підготовки в майбутньому.
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