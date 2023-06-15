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Навчання українців на танках Abrams Пентагон хоче завершити до кінця літа, - CBS News

abrams

Пентагон розраховує, що 200 українських військових закінчать навчання на танках Abrams до кінця літа.

Про це з посиланням на неназваного представника Пентагону повідомляє CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Навчання мають закінчитися приблизно тоді ж, коли США поставлять Україні 31 танк M1A1 Abrams. Зараз українці проходять тренування в Німеччині на спеціально обладнаних танках, а обіцяні Abrams перебувають на ремонті.

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Двоє високопосадовців Сухопутних військ США в Європі і Африці розповіли, що зараз 200 українців проходять третій тиждень навчань з 12-тижневого плану підготовки.

Вони відпрацьовують індивідуальні навички. Далі перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів, кульмінацією яких стануть навчання на рівні батальйону.

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Один з американських офіцерів розповів, що США спостерігають за початком контрнаступу України, коли в бій вступають деякі з підготовлених у Штатах бригад. За його словами, США звертають увагу на те, які зміни можуть бути внесені до програми підготовки в майбутньому.

Автор: 

Пентагон (1430) танк (2071) військові навчання (2777) Абрамс (28)


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Розуміючи відставання надання зброї та навчання нею користуватися бійців ЗСУ від насущних потреб так й хочеться з цинізмом запитати - літа ЯКОГО РОКУ???!!!
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15.06.2023 08:52 Відповісти
а чому ти не задоволений танками Asfalt-2 та Bitum M1, які для тебе підготував зеленський?
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15.06.2023 09:07 Відповісти
На це Вам дадуть відповідь слідчі ті, що розслідують справу проти Тетяни Чорновіл і Пашинського які за день до вторгнення встигли вивезти Стугни і Корсари. А через декілька днів база зберігання цих ракет була ворогом знищена.
Не вивезли б і ракет не було і слідства не було.
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15.06.2023 09:07 Відповісти
На сьогодні слідство триває, а оп піариться, що була група Патріотів які врятували ці ракети,
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15.06.2023 09:11 Відповісти
Згадайте як ця "група патріотів з оп" клювала Пашинського до вторгнення. А та "гамбургський рахунок" все розставив по своїх місцях.
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15.06.2023 09:42 Відповісти
Просто нагадування.
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15.06.2023 09:13 Відповісти
Кого ж тоді українське військове командування відправило на навчання? солдатів з довідками пту про завершення курсів трактористів? А може потрібно було відправити молодших офіцерів - мотивованих випускників академії сухопутних військ на 2 тижні ? То вони мабуть зо 5 тижнів будуть вивчати іноземну мову, потім будову танка і систем управління, ремонт агрегатів, а в останній тиждень дадуть ще проіхатись на танку ? Танк не F-16. Американці давно пересвідчились у рівні підготовки наших воїнів до освоєння над складних ракетних систем Patriot та ін., а на літаках наші соколи могли пройти перенавчання за травень-липень, а вони ще й не починали, Сумно з таких стратегів.
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15.06.2023 10:17 Відповісти
у зеленского спроси! у резникова и ермака! ты видно не из тех кто понимает, что такое добро!
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15.06.2023 08:59 Відповісти
Навіщо їх питати? У них справи глобальних масштабів як побільше вкрасти і як не виграти війну.
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15.06.2023 09:14 Відповісти
 
 