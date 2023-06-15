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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни минулої доби обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, загинула жінка, - ОВА

область,запорізька

Окупанти не припиняють завдавати ударів по цивільному населенню Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах: 1 ракетний, 1 авіаційний та 1 атака з БПЛА, 6 обстрілів з РСЗВ по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах", - йдеться в повідомленні.

Під час обстрілу Преображенки загинула 58-річна жінка.

"Наразі зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель", - додав Малашко. 

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Автор: 

обстріл (28580) Запорізька область (3620) Малашко Юрій (62)


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