Росіяни минулої доби обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, загинула жінка, - ОВА
Окупанти не припиняють завдавати ударів по цивільному населенню Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах: 1 ракетний, 1 авіаційний та 1 атака з БПЛА, 6 обстрілів з РСЗВ по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах", - йдеться в повідомленні.
Під час обстрілу Преображенки загинула 58-річна жінка.
"Наразі зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель", - додав Малашко.
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