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Новини Агресія Росії проти України
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1 липня стане ключовою точкою в конфлікті Пригожина з міноборони РФ, - британська розвідка

пригожин

Конфлікт Пригожина з керівництвом армії РФ вступає у вирішальну фазу. Ватажок "вагнерівців" відмовився підписувати контракти з російським військовим відомством, попри розпорядження Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

10 червня 2023 року міноборони Росії вимагало, щоб члени формувань найманців, таких як група "Вагнера", підписували контракти безпосередньо з військовим відомством, це було схвалено президентом Володимиром Путіним по телебаченню 13 червня.

За даними британської розвідки, протягом кількох місяців власник компанії "Вагнер" Євген Пригожин піддавався уїдливій критиці керівництво міноборони, але підкорявся владі Путіна.

Однак, попри коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не підписуватимуть контракти".

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"Риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року крайній термін для підписання контрактів найманцями, ймовірно, стане ключовою точкою в конфлікті", - зазначають у британській розвідці.

Автор: 

Велика Британія (5608) розвідка (3866) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+9
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15.06.2023 09:17
+6
В урки є ціла Африка.
Навіщо йому та рашка?
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15.06.2023 09:09
+5
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15.06.2023 09:15
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В урки є ціла Африка.
Навіщо йому та рашка?
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15.06.2023 09:09 Відповісти
"Больше поетов канфліктаф, хароших и разних!"
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15.06.2023 09:13 Відповісти
Да нету никакого "конфликта". Это все игра на публику. Так же само было со снарядами, кричал дайте снарядов... А по факту, их было полно. Интенсивность обстрелов не снижалась.
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15.06.2023 09:15 Відповісти
чия гра? хто стоїть за пригожиним? і головне яка мета цієї гри!?
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15.06.2023 09:46 Відповісти
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15.06.2023 09:15 Відповісти
Просто 1 липня вийде Буданов і, нарешті, скаже, що Пригожин - це агент нашої розвідки.
Позивний - "Гдєснаряди".
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15.06.2023 09:16 Відповісти
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15.06.2023 09:17 Відповісти
Повар та Міноборони рф розігрують шоу/серіал…. Прямої махновщини ми наврядчи побачим ….
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15.06.2023 09:20 Відповісти
який там конфлікт? вистава. першого липня розіграють черговий акт цієї вистави.
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15.06.2023 09:21 Відповісти
Пригожинці виідуть в Африку - ділов то .
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15.06.2023 09:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5vEBQBkvDlM ПРИГОЖИН попёр против ШОЙГУ и путина. "Контракт не подпишу" 😁 [Пародия]
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15.06.2023 09:40 Відповісти
Це все більше - схоже на цирк .
Читав у одного кацблогера що - не встигли вівцейоби чеченського гонДОНа підписати з кацМО контракт , як один з підрозділів ахмата вже - самовільно залишив свої позиції і перемістився туди куди йому схотілось ,, де на їх думку - їм було краще . В міноборони паРаші , лише - втерлися і не промовили ні слова . Тобто кадирня , попри те що підписала контракт , і надалі робить що хоче , і ніякий шойга їм не указ .
Думаю - це саме буде й пітушками пригожина .
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15.06.2023 09:42 Відповісти
пригожина кинуть на підвал.
Всі вагнери, як один, піднімуться на захист свого улюбленого керівника.
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15.06.2023 10:30 Відповісти
 
 