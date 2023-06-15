1 липня стане ключовою точкою в конфлікті Пригожина з міноборони РФ, - британська розвідка
Конфлікт Пригожина з керівництвом армії РФ вступає у вирішальну фазу. Ватажок "вагнерівців" відмовився підписувати контракти з російським військовим відомством, попри розпорядження Володимира Путіна.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
10 червня 2023 року міноборони Росії вимагало, щоб члени формувань найманців, таких як група "Вагнера", підписували контракти безпосередньо з військовим відомством, це було схвалено президентом Володимиром Путіним по телебаченню 13 червня.
За даними британської розвідки, протягом кількох місяців власник компанії "Вагнер" Євген Пригожин піддавався уїдливій критиці керівництво міноборони, але підкорявся владі Путіна.
Однак, попри коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не підписуватимуть контракти".
"Риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року крайній термін для підписання контрактів найманцями, ймовірно, стане ключовою точкою в конфлікті", - зазначають у британській розвідці.
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Навіщо йому та рашка?
поетовканфліктаф, хароших и разних!"
Позивний - "Гдєснаряди".
Читав у одного кацблогера що - не встигли вівцейоби чеченського гонДОНа підписати з кацМО контракт , як один з підрозділів ахмата вже - самовільно залишив свої позиції і перемістився туди куди йому схотілось ,, де на їх думку - їм було краще . В міноборони паРаші , лише - втерлися і не промовили ні слова . Тобто кадирня , попри те що підписала контракт , і надалі робить що хоче , і ніякий шойга їм не указ .
Думаю - це саме буде й пітушками пригожина .
Всі вагнери, як один, піднімуться на захист свого улюбленого керівника.