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Новини
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ПАР про зброю для РФ: Ми отримали вантаж з Росії, до них нічого не відправляли

судно,пар,lady

Уряд Південно-Африканської Республіки відкидає звинувачення в постачанні зброї до Росії та твердить, що на російське судно Lady R, яке у грудні 2022 року причалило до військово-морської бази, не було завантажено зброєю.

Про це заявила міністерка оборони ПАР Танді Модізе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання Eyewitness News.

Під час години запитань до уряду вона заявила, що тоді судно привезло до Південно-Африканської Республіки партію зброї від Росії зі старого замовлення 2018 року. Судно розвантажили, і воно повернулося до Росії порожнім.

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"Ми в Південно-Африканській Республіці не зробили нічого поганого. Ми замовили та отримали вантаж", - сказала міністерка. Про який саме вантаж ідеться, вона при цьому не уточнила.

Модізе вважає, що нема жодної потреби в судовому розслідуванні, раніше призначеному президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Також читайте: ПАР заперечує заяви посла США про постачання зброї до Росії

Нагадаємо, посол США у Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті 12 травня заявив, що ПАР постачала Росії зброю та боєприпаси попри заяви про нейтралітет.

У відповідь ПАР заперечили постачання зброї до Росії та звинуватили Брігеті у підриві стосунків між ПАР та США.

Пізніше в уряді ПАР додали, що не погоджували постачання зброї до Росії, але зазначили, що окремі випадки незаконного експорту дійсно мали місце.

При цьому Білий дім не підтверджує факти постачання зброї з ПАР до РФ.

Автор: 

зброя (7471) росія (65336) ПАР (164)


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Це та ПАР, яка до України путінську формулу миру збираються везти ?? Мабудь їм гроши завозили від ***** тим судном
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15.06.2023 09:13 Відповісти
А який рівень довіри у світі до цього ПАР…? …. мабуть такий як в ірана ….та Сирії …
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15.06.2023 09:16 Відповісти
Яка довіра, коли самі призналися що є незаконний експорт?
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15.06.2023 10:32 Відповісти
В ПАР владу з подачи "цивілізованих" ?? країн захопили нігєри. Тому ця країна і перетворилась в спонсора міжнародного терориста.
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15.06.2023 09:20 Відповісти
Апартеїд не подобався? Нате вам.Зараз "гуталіни" прохавали тему і верещать про расизм з будь-якого приводу.
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15.06.2023 09:24 Відповісти
Хитродупі бібізянки.
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15.06.2023 09:22 Відповісти
Admini saita , kakaia reakcia budet na rasizm i Gary Grant ? A to ia tut nedavno pro religiu paru dumok napisal , a mene zabanili .
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15.06.2023 09:32 Відповісти
Ніяккої, тому що негативне ставлення до кацапських сраколизів, спонсорів країни терориста і расизм це різні поняття.
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15.06.2023 10:05 Відповісти
 
 