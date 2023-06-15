ПАР про зброю для РФ: Ми отримали вантаж з Росії, до них нічого не відправляли
Уряд Південно-Африканської Республіки відкидає звинувачення в постачанні зброї до Росії та твердить, що на російське судно Lady R, яке у грудні 2022 року причалило до військово-морської бази, не було завантажено зброєю.
Про це заявила міністерка оборони ПАР Танді Модізе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання Eyewitness News.
Під час години запитань до уряду вона заявила, що тоді судно привезло до Південно-Африканської Республіки партію зброї від Росії зі старого замовлення 2018 року. Судно розвантажили, і воно повернулося до Росії порожнім.
"Ми в Південно-Африканській Республіці не зробили нічого поганого. Ми замовили та отримали вантаж", - сказала міністерка. Про який саме вантаж ідеться, вона при цьому не уточнила.
Модізе вважає, що нема жодної потреби в судовому розслідуванні, раніше призначеному президентом ПАР Сирілом Рамафосою.
Нагадаємо, посол США у Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті 12 травня заявив, що ПАР постачала Росії зброю та боєприпаси попри заяви про нейтралітет.
У відповідь ПАР заперечили постачання зброї до Росії та звинуватили Брігеті у підриві стосунків між ПАР та США.
Пізніше в уряді ПАР додали, що не погоджували постачання зброї до Росії, але зазначили, що окремі випадки незаконного експорту дійсно мали місце.
При цьому Білий дім не підтверджує факти постачання зброї з ПАР до РФ.
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