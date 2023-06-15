На Луганщині активізувалися бойові дії, рашисти підтягують резерви з тилів на передову, - глава Сєверодонецької РВА Власенко
На Луганщині відбувається активізація бойових дій по всій лінії фронту.
Про це заявив начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"На Луганщині напруга зростає. Активізація бойових дій відбувається практично на всій лінії фронту - це Білогорівка, Кремінна, Сватове. Окупанти активно використовують артилерію та авіацію. Наземні операції не такі масштабні, як на Донеччині та Запоріжжі, але окупанти зазнають шалених втрат в живій силі та бойовій техніці", - пояснив він.
За словами начальника Сєверодонецької РВА, є інформація, що загарбники підтягують резерви з тилів на передову.
"Почалися панічні настрої серед цивільних та військових окупантів. Все більше точково прилітає "бавовна" по тилах та на передові позиції загарбників", - додав він.
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Але суті це не змінює.
А тому генерал-майору за Кріменну та Вугледар треба грамоту від ЗСУ видати