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Новини Війна
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На Луганщині активізувалися бойові дії, рашисти підтягують резерви з тилів на передову, - глава Сєверодонецької РВА Власенко

сєверодонецьк

На Луганщині відбувається активізація бойових дій по всій лінії фронту.

Про це заявив начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"На Луганщині напруга зростає. Активізація бойових дій відбувається практично на всій лінії фронту - це Білогорівка, Кремінна, Сватове. Окупанти активно використовують артилерію та авіацію. Наземні операції не такі масштабні, як на Донеччині та Запоріжжі, але окупанти зазнають шалених втрат в живій силі та бойовій техніці", - пояснив він.

За словами начальника Сєверодонецької РВА, є інформація, що загарбники підтягують резерви з тилів на передову.

"Почалися панічні настрої серед цивільних та військових окупантів. Все більше точково прилітає "бавовна" по тилах та на передові позиції загарбників", - додав він.

Також читайте: ЗСУ в районі Кремінної ліквідували близько 100 окупантів, - ISW

Автор: 

Луганська область (4883)


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Романе, а де ваш "ліпший друг" серебрянський? . Не вистачає ваших з ним "задушевних розмов" на просторах ФБ
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15.06.2023 09:25 Відповісти
Ех - Мамая б зараз --- він би насипав .
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15.06.2023 09:31 Відповісти
Хорошо там вчера мистер хаймарс напутствие кацапам на плацу дал,бат целый минус,кто без огрызков кто сразу к кабздону)
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15.06.2023 09:36 Відповісти
Нечебто три дні тому.
Але суті це не змінює.
А тому генерал-майору за Кріменну та Вугледар треба грамоту від ЗСУ видати
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15.06.2023 09:43 Відповісти
 
 