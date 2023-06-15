Три ворожі гаубиці Мста-С одночасно вибухають після прильоту ракет HIMARS на російські позиції в Донецькій області. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни трьома точними ударами ракетами HIMARS знищили три ворожі САУ Мста-С, що перебували на позиції поблизу сіл Ялинське та Новопетриківка на Донеччині.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис ефектної атаки українських воїнів.

"Три російські 152-мм самохідні гаубиці Мста-С одночасно вибухнули в результаті прямих влучань ракет HIMARS і завдяки точній роботі аеророзвідки в ході українського наступу на півдні, на позиціях поблизу сіл Ялинське та Новопетриківка Донецької області. Російські артилерійські розрахунки шансів на порятунок не мали. Розкішна реклама ЗСУ та компанії Локхід-Мартін. Отак виглядає ефективна контрбатарейна боротьба", - зазначає Бутусов у коментарі до відео.

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