УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4754 відвідувача онлайн
Новини Війна
32 772 50

Три ворожі гаубиці Мста-С одночасно вибухають після прильоту ракет HIMARS на російські позиції в Донецькій області. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни трьома точними ударами ракетами HIMARS знищили три ворожі САУ Мста-С, що перебували на позиції поблизу сіл Ялинське та Новопетриківка на Донеччині.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис ефектної атаки українських воїнів.

"Три російські 152-мм самохідні гаубиці Мста-С одночасно вибухнули в результаті прямих влучань ракет HIMARS і завдяки точній роботі аеророзвідки в ході українського наступу на півдні, на позиціях поблизу сіл Ялинське та Новопетриківка Донецької області. Російські артилерійські розрахунки шансів на порятунок не мали. Розкішна реклама ЗСУ та компанії Локхід-Мартін. Отак виглядає ефективна контрбатарейна боротьба", - зазначає Бутусов у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни з HIMARS знищили частину російської колони біля Енергодару. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) знищення (7286) Бутусов Юрій (3597) HIMARS (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
Якби довбні в 2019 році не вибрали асфальт то так би виглядала реклама Вільхи.
показати весь коментар
15.06.2023 09:54
+39
Файно. Це вам суки кацапські не так, як у 2014 році, коли стріляли по нам зі своєї території, знаючи що відповіді нет буде.
показати весь коментар
15.06.2023 09:39
+32
Гарнюче.
Більше б контрбатарейної боротьби щоб Рашисти боялися підходити до своєї арти!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
показати весь коментар
15.06.2023 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре -- а то вони нам 3 снаряди а ми ім 1 .
показати весь коментар
15.06.2023 09:33 Відповісти
якби Захід прагнув нашої швидкої перемоги, на сьогодні ми б вже мали 100+ Хаймарсів з безлімітним БК. Але ні Тому мусимо ганяти підорів 20-ма РСЗО
показати весь коментар
15.06.2023 09:34 Відповісти
Якби довбні в 2019 році не вибрали асфальт то так би виглядала реклама Вільхи.
показати весь коментар
15.06.2023 09:54 Відповісти
За словами Буданова кацапи готували вторгнення з 2007 року. Якщо наші спецслужби про це знали ще тоді, то в чому проблема була займатись вільхами до 2019?
показати весь коментар
15.06.2023 13:54 Відповісти
Може тому що до 2013 включно керівниками мо/сбу були або відверті крадії типу гриценки, або взагалі громадяни засрашки?

Вільху через РНБО протягнув порошок в 2016 році. Але знадобилось ще 2 роки доробок та випробувань, аби прийняти на озброєння.

Хто розміняв плани побудови сотень цих комплексів и тисяч ракет, які мають дальність 110-120 км и точність +/- 10 метрів, на побудову доріг та "туристичних хабів" в Чонгарі - сказати, чи самі вже знаєте?
показати весь коментар
15.06.2023 17:20 Відповісти
А є факти які підверджують, що на ці комплекси не дають гроші?
показати весь коментар
15.06.2023 19:24 Відповісти
Як цікаво ви ставите питання. ЗВІСНО ЗАРАЗ - ДАЮТЬ. А в 2019-2021 - хєр давали... Тобто - так, аби тільки в КБ Луч не здохли з голоду.

Тож - є. Комплекс прийнятий на озброєння в 2018 році. Перше замовлення - ~100 ракет. Їх відстріляли на початку в 2019 року у різних випробуваннях і навчаннях на буквально 2 перших екземплярах Вільхи - Пастор особисто примушував і протягував на всіх рівнях. В 2020 році замовлення ракет було - декілька десятків. Далі - аналогічно. На 24.02.2022 було лише декілька комплексів, а кількість ракет - далеко не тисячі. Бердянськ глушили Точкою.

Саме тому МО/ГШ досі просять в НАТО ATACMS на 250 км. Річ у тім, що якби в 2019-2021 роках вкладали в Вільху та модернізацію палива в Павлограді (до речі - там сидять просто генії ракетного палива - українська Ігла-1М на їхньому паливі - просто на голову вища за совковий оригінал), то на кінець 2021 року в України були б в "товарній" кількості ракети "на 200+ км". Але - ні. Туристичний хаб в Чонгарі - був важливіший...
показати весь коментар
15.06.2023 23:01 Відповісти
Якщо Ви оперуєте такими цифрами, то вкажіть звідки Ви їх берете. Це стосовно виготовлених лише декількох десятків за 19 і 20 роки. Без підтверджень це просто слова
показати весь коментар
16.06.2023 17:27 Відповісти
Профільні змі треба регулярно та уважно читати, а не телеграм-канали стрєлкова чи арєстовича переглядати в режимі "нон-стоп". Якби уважно слідкували за відповідними новинами, знали би розмір оборонзамовлення на Вільху, і приблизну кількість створених ракет, і ситуацію з роботою КБ Луч (завантаженням, ситуацією з кадрами тощо). Я - читав і бачив. Ви, очевидно, чийсь хєр цмоктали десь в цей час...
показати весь коментар
17.06.2023 22:45 Відповісти
Свої слова треба підтверджувати фактами, а ти просто звичайний балабол)

Зводячи розмову від зброї, до того щоб "хєр цмоктати", одразу проявляєш всі твої таємні бажання)
показати весь коментар
18.06.2023 11:05 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2023 09:35 Відповісти
Приємне видовище.
показати весь коментар
15.06.2023 09:35 Відповісти
Гарнюче.
Більше б контрбатарейної боротьби щоб Рашисти боялися підходити до своєї арти!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
показати весь коментар
15.06.2023 09:35 Відповісти
Ідеально
показати весь коментар
15.06.2023 09:38 Відповісти
Файно. Це вам суки кацапські не так, як у 2014 році, коли стріляли по нам зі своєї території, знаючи що відповіді нет буде.
показати весь коментар
15.06.2023 09:39 Відповісти
Так і зараз зєля забороняє. Чому не нищать кримський міст і по москві перестали довбати? Договорняк.
показати весь коментар
15.06.2023 10:30 Відповісти
гарно, і пацюки ті що вижили розбігаються.
показати весь коментар
15.06.2023 09:39 Відповісти
Лохід Мартін рекламу має одну з найкращих!! Компанія нордман трумен не хоче теж зарекламувати себе
показати весь коментар
15.06.2023 09:42 Відповісти
нортроп грумен?
показати весь коментар
15.06.2023 14:03 Відповісти
Зараз знов напишуть, що це були макети...
показати весь коментар
15.06.2023 09:42 Відповісти
не,тут видно сразу что не фанера по горению)
показати весь коментар
15.06.2023 09:48 Відповісти
На цому відео, якраз сумнівів не має. На відміну від вчорашнього -
показати весь коментар
15.06.2023 10:52 Відповісти
красавцы, браво !!!
показати весь коментар
15.06.2023 09:47 Відповісти
До хера. 20 тысяч танков вывели из ГДР и Чехословакии. Думаю, половина где-то ещё ржавеет по складам. Даже если из 3-х слепят 1, ещё на год. С артиллерией нечто схожее.
показати весь коментар
15.06.2023 10:02 Відповісти
а кто на них будет работать ? кацап конечно поц, но понимание того , что ВСУ делает с современной парашной техникой , желающих садится в консерву которой 50+ лет будет на много , зип тоже под вопросом , даже если такого говна много его нужно обслуживать на поле боя , а притащить туда сотни доноров єто потенциальная цель , и что єти лоханки будут делать в ночное время ? без активніх прицелов , без автомата зарядки, с ограниченным запасом хода , отсутствием нормальной брони , и тд , ..............***** это все , хотя для парашников и так сойдет, пусть дохнут.
показати весь коментар
15.06.2023 11:43 Відповісти
А деваться некуда. Новых танков почти нет. А во всяких Улан-Удэ на танкоремонтных заводах что-то пытаются чинить. Тем более, димон приезжал и задачу поставил. Ну а контингент всё хуже и хуже, по пленным видно.
показати весь коментар
15.06.2023 11:50 Відповісти
Perfetto
показати весь коментар
15.06.2023 09:52 Відповісти
Уничтожено уже 4000 артсистем , а у них их как говна интересно кто то знает хоть приблизительно сколько у них осталось пушек, танков и бронетехники ?!!!
показати весь коментар
15.06.2023 10:00 Відповісти
Яка різниця, якщо вони їх безперервно виробляють.
показати весь коментар
15.06.2023 10:03 Відповісти
4000 САУ, причепних 12,5К, танків 12К, 3К РСЗВ. Більша частина на зберіганні і старе, але воно може стріляти. Короче, багато просто до всирачки
показати весь коментар
15.06.2023 10:06 Відповісти
не переоценивай **********,максимум из всего этого количества процентов 30 ещеедет своим ходом

Снаряды для "луганских" танкистов))))так что все эти тысячи не более чем на бумаге)
показати весь коментар
15.06.2023 10:10 Відповісти
Коли на початку АТО у нас теж були такі танки (на довготривалому зберіганні), з 10 штук робили в середньому 3. Знайомий танкіст-відставник був призваний і розповідав з матюками.
показати весь коментар
15.06.2023 11:53 Відповісти
"Дымилась, падая, ракета. А от неё бежал расчёт. Кто хоть однажды видел это, хрен в артиллерию пойдёт"))))(с)
показати весь коментар
15.06.2023 10:04 Відповісти
Красівоє!
показати весь коментар
15.06.2023 10:06 Відповісти
Слава ЗСУ!Ублюдкам пекло!
показати весь коментар
15.06.2023 10:26 Відповісти
Гори, гори ясно, что-бы не погасло.
показати весь коментар
15.06.2023 10:30 Відповісти
Была Мста, стала бзда 😁

При съёмках ни одного макета не пострадало Потому что их тут не было.
показати весь коментар
15.06.2023 10:36 Відповісти
Дерева шкода! Ніди буде москаля повісити.
показати весь коментар
15.06.2023 10:41 Відповісти
Що б московитів вішати висадять гаї .
Й шумлять гаї !
показати весь коментар
15.06.2023 10:59 Відповісти
есть подозрение что на секелев тв выдадут как за свою пабеду
показати весь коментар
15.06.2023 10:51 Відповісти
Та ладна ...

Такий парад файрверків лише "Хаймарс" може влаштувати .
В них нема жодного засобу , що точно бити одночастно в 3 цілі , які 300 метрів одна від іншої .
показати весь коментар
15.06.2023 11:01 Відповісти
Так население в таких нюансах не разбирается, им чего скажут в телевизоре, так значит и есть...
показати весь коментар
15.06.2023 12:03 Відповісти
Московитська піджарка це називаєтся -- українським тваринкам смачного !
показати весь коментар
15.06.2023 11:00 Відповісти
Невже Арчери доїхали нарешті?
показати весь коментар
15.06.2023 11:00 Відповісти
Ні хімарсом знищували
показати весь коментар
15.06.2023 11:06 Відповісти
Кацапи вивчили урок падежа 1941 року та ввели в КК статтю про кримінальну відповідальність за залишену техніку. Після танкового падежа під Бродами відписувались, що залишено через технічні причини. Солонін наводив по донесеннях приклади як в танкових корпусах не було танків але 80 відсотків авто збереглися. Тому в орків є два стратегічні рішення - розстріл за уход з поля бою і тюрма за втрату техніки. Строго по основателю РККА Троцькому. Тоді кацапів нищили латишські стрелкі а тепер кадирівці.
показати весь коментар
15.06.2023 11:06 Відповісти
one push of a button - 1 howitzer destroyed. Sweet 🤤
показати весь коментар
15.06.2023 14:24 Відповісти
Гарно
показати весь коментар
15.06.2023 15:38 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2023 16:20 Відповісти
 
 