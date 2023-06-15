Три ворожі гаубиці Мста-С одночасно вибухають після прильоту ракет HIMARS на російські позиції в Донецькій області. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни трьома точними ударами ракетами HIMARS знищили три ворожі САУ Мста-С, що перебували на позиції поблизу сіл Ялинське та Новопетриківка на Донеччині.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис ефектної атаки українських воїнів.
"Три російські 152-мм самохідні гаубиці Мста-С одночасно вибухнули в результаті прямих влучань ракет HIMARS і завдяки точній роботі аеророзвідки в ході українського наступу на півдні, на позиціях поблизу сіл Ялинське та Новопетриківка Донецької області. Російські артилерійські розрахунки шансів на порятунок не мали. Розкішна реклама ЗСУ та компанії Локхід-Мартін. Отак виглядає ефективна контрбатарейна боротьба", - зазначає Бутусов у коментарі до відео.
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Вільху через РНБО протягнув порошок в 2016 році. Але знадобилось ще 2 роки доробок та випробувань, аби прийняти на озброєння.
Хто розміняв плани побудови сотень цих комплексів и тисяч ракет, які мають дальність 110-120 км и точність +/- 10 метрів, на побудову доріг та "туристичних хабів" в Чонгарі - сказати, чи самі вже знаєте?
Тож - є. Комплекс прийнятий на озброєння в 2018 році. Перше замовлення - ~100 ракет. Їх відстріляли на початку в 2019 року у різних випробуваннях і навчаннях на буквально 2 перших екземплярах Вільхи - Пастор особисто примушував і протягував на всіх рівнях. В 2020 році замовлення ракет було - декілька десятків. Далі - аналогічно. На 24.02.2022 було лише декілька комплексів, а кількість ракет - далеко не тисячі. Бердянськ глушили Точкою.
Саме тому МО/ГШ досі просять в НАТО ATACMS на 250 км. Річ у тім, що якби в 2019-2021 роках вкладали в Вільху та модернізацію палива в Павлограді (до речі - там сидять просто генії ракетного палива - українська Ігла-1М на їхньому паливі - просто на голову вища за совковий оригінал), то на кінець 2021 року в України були б в "товарній" кількості ракети "на 200+ км". Але - ні. Туристичний хаб в Чонгарі - був важливіший...
Зводячи розмову від зброї, до того щоб "хєр цмоктати", одразу проявляєш всі твої таємні бажання)
Більше б контрбатарейної боротьби щоб Рашисти боялися підходити до своєї арти!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Снаряды для "луганских" танкистов))))так что все эти тысячи не более чем на бумаге)
При съёмках ни одного макета не пострадало Потому что их тут не было.
Й шумлять гаї !
Такий парад файрверків лише "Хаймарс" може влаштувати .
В них нема жодного засобу , що точно бити одночастно в 3 цілі , які 300 метрів одна від іншої .