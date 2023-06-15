Українська армія має найбільше досвіду, якщо порівняти її з будь-якою армією НАТО, - президент Чехії Павел

Перехід української армії до стандартів НАТО розпочався після окупації Криму.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я був головою Військового комітету НАТО, я відвідав Україну щонайменше три-чотири рази і мав нагоду спостерігати прогрес, якого досягають українські військові. А з початком війни у лютому минулого року прогрес значно пришвидшився. Тож на цьому етапі я б сказав, що українська армія, без сумніву, має найбільше досвіду, якщо порівняти її з будь-якою армією НАТО, тому що жодні збройні сили в альянсі не мають досвіду таких інтенсивних та великомасштабних операцій", - пояснив чеський лідер.

За його словами, зазвичай навчання на деяких видах обладнання займає місяці, та коли західні країни почали навчання українських солдатів, то те, що солдати НАТО опановували протягом кількох місяців звичайних навчань, українські солдати, перебуваючи під тиском, опановували за тижні.

"Отже, ми дійсно бачимо екстремальне зростання українських військових можливостей. З іншого боку, зараз є і недолік, пов’язаний з українською армією. Він полягає в тому, що вона оснащена такою кількістю різного обладнання, що коли війна закінчиться, ЗСУ доведеться пройти через стабілізацію та уніфікацію обладнання.

Але це технічне питання. Важливіше – це рішучість українських солдатів, їхня здатність імпровізувати, справлятися з непередбачуваними подіями. Я вірю, що українська армія в технічному плані, в плані процедур, якщо ще не готова, то дуже скоро буде готова відповідати стандартам НАТО", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Павел закликає не відмовлятися від зусиль щодо розгрому РФ в Україні