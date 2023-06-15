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85% українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

церква

У грудні минулого року цю думку поділяли 78% респондентів.

Про це свідчать результати опитування  КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

З 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 19% виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року - 24%).

Водночас з 12% до 6% стало менше респондентів, на думку яких нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

85% українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПЦ МП, - опитування КМІС 01

"Ріст підтримки повної заборони УПЦ (МП) свідчить, що в останніх гострих протистояннях (наприклад, Києво-Печерська лавра) більш переконливими для громадськості були аргументи критиків цієї церкви. Нездатність "на практиці" довести справжність розриву з РПЦ, "наслідки" діяльності в Києво-Печерській лаврі, млява (або просто відсутня) реакція на своїх священнослужителів-зрадників та безпорадна тиша у відповідь на анексію своїх єпархій (як-от Бердянської) тільки кристалізують негативне ставлення до церкви",- зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

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Опитування було проведене з 26 травня - 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Автор: 

опитування (1942) УПЦ МП (1208) КМІС (335)


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Топ коментарі
+18
Нужно просто выполнять закон от 2018 года о РПЦ в Украине и на основании этого запретить деятельность филиала ФСБ МП, а не устраивать шоу для лохов.
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15.06.2023 10:36
+9
з такими пройдисвітами як зе .. ага!
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15.06.2023 10:31
+8
якщо діяльність церкви загрожує національній безпеці у всіх її аспектах - так, держава повинна втрутитись...., які можуть бути варіанти..., якщо результати цієї діяльності підпадають під кримінальні статті, звичайно, що треба втручатись..., національна безпека під час війни повинна бути незаперечним пріоритетом...
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15.06.2023 10:34
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з такими пройдисвітами як зе .. ага!
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15.06.2023 10:31 Відповісти
В такие дела вмешиваться лучше танками. Чтобы до самого большого кацапского святоши дошло, что все пошло не в туда.
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15.06.2023 10:34 Відповісти
З жабами чорногузи справляться. Які танки?
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15.06.2023 10:50 Відповісти
якщо діяльність церкви загрожує національній безпеці у всіх її аспектах - так, держава повинна втрутитись...., які можуть бути варіанти..., якщо результати цієї діяльності підпадають під кримінальні статті, звичайно, що треба втручатись..., національна безпека під час війни повинна бути незаперечним пріоритетом...
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15.06.2023 10:34 Відповісти
Ніяких якщо. Церква на чужій мові - це чужа віра. Всіх чужинців ... додому, на родіну.
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15.06.2023 10:52 Відповісти
Друзі, у вас від самого початку не правильна установка! упц мп - це взагалі аж ніяк не церква. ФСБ маскує свої відділення в світі під різні організації. Але це ж ніяк не означає, що тасс - це інформіційне агенство, а россотруднічєство - займається сотруднічєством.
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15.06.2023 10:58 Відповісти
Рашаботік, йшов би ти на ***, зі своїм ефесбе разом. Тут водкі нєт.
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15.06.2023 11:54 Відповісти
захисник та адепт руSSкого гундяєвського кривослав`я баканфф втік...
пора ВЖЕ цю фсб-шну секту закрити в Україні на завжди....
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15.06.2023 10:36 Відповісти
Нужно просто выполнять закон от 2018 года о РПЦ в Украине и на основании этого запретить деятельность филиала ФСБ МП, а не устраивать шоу для лохов.
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15.06.2023 10:36 Відповісти
абсолютно. Найадекватніший комент
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15.06.2023 10:57 Відповісти
упц мп, це війсковий орден по типу тамплієрів, що служить московії. До християнства не має ніякого відношення, і під час війни з московією має бути ліквідований, як ворожа резидентура...
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15.06.2023 10:37 Відповісти
Какие тамплиеры. Руцькая пародия на орден иезуитов
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15.06.2023 10:45 Відповісти
Тамплієри служили Богу, а ці шаману-попу.
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15.06.2023 10:46 Відповісти
кадило з ху.ловсьго чемодана а а не тамплиеры
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15.06.2023 11:31 Відповісти
втручатися не треба. Эаборонити в назві слово "українська". Хто буде ходити в моськовську церкву
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15.06.2023 10:38 Відповісти
Будуть всі ті, хто ходив раніше. Це ж самая істіная шаманська церква. Повна заборона раскольніков. Без права розкривати рота.
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15.06.2023 10:45 Відповісти
не будуть. бо не буде куди ходити.
Юридично храми та монастирі перебувають у власності української держави.
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15.06.2023 10:49 Відповісти
Всі хто ходив
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15.06.2023 10:46 Відповісти
Посадіть Анухрія у карцер. І весь МП помчиться за поребрик.
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15.06.2023 10:43 Відповісти
Разрешить зарегаться только под настоящим названием - масковский сатанат (филиал фсб масковиии)
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15.06.2023 10:46 Відповісти
Тут не втручання має бути, а заборона. Особливо ''упоротих'' попів або на ''шконку'' , або геть за поребрик!
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15.06.2023 10:48 Відповісти
Ви шо?
Прихожани РПЦ складали вагому частку ватного електорату ЗЄ
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15.06.2023 10:48 Відповісти
Баканова - принципового прихожанина РПЦ достатньо?
Тимошенко. Єрмак. Татаров. Гетманцев. Шурма. Це тільки ті, що зараз у владі та при владі.
Нормальний свідомий украхнець не міг обрати неоригів - тільки дебіл аьа латентний кацап (прихожанин РПЦ).

ОПЗЖ з початку і до кінця є коалвціянтом та союзником СН. А після прибирання Медведчука ОПЗЖ стала дочірньою компанією ЗЄрмака у ВР.
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15.06.2023 11:38 Відповісти
діяльність секти московського сатанату повина бути припинена!
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15.06.2023 10:48 Відповісти
Нужно выполнять волю большинства , мнение украинцев , их желание и право иметь свою церковь. За 700 лет геноцтида андрофагов , власти нужно быть жесткой и решительной - нужно не запретить , а выгнать нахрен из Украины ФСБ- секту в московию. Нужно прекратить беспредел этой шайки( РПЦ никогда не была Церковью - читайте историю). НА ХРЕН в Вятку.
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15.06.2023 10:49 Відповісти
После того как Гундяев одобрив нападение России на Украину-РПЦ должа быть полностью запрещена на территории Украины как теророрестическая организация.А к то не согласен-того в тюрьму
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15.06.2023 10:57 Відповісти
УПЦ МП ніякого відношення до релігії не мають. А тим більш до християнства. Кацапські шпигуни-диверсанти у чистому вигляді. Гнати їх дринами до самого кордону з паРашою з сертифікатом про депортацію
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15.06.2023 11:03 Відповісти
держава не повинна втрутчатися, держава повинна заборонити це як терористичну організацію і деструктивну тоталітарну секту
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15.06.2023 11:03 Відповісти
геть мацковського попа - кгбіста та окупанта !!!
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15.06.2023 11:11 Відповісти
Це не діяльність упц мп це діяльність фсб на території України, давним давно потрібно було втрутитися!!!
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15.06.2023 11:24 Відповісти
Під патронатом ОПЗЄ це стадо намагаються і далі окучувати.

Зараз з Арєстовіча зліплять нового лідера для ватного електорату і вуаля - прихожани РПЦ голосують за Арестовіча.
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15.06.2023 11:41 Відповісти
Що слуги урода -виконувати вже!
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15.06.2023 11:49 Відповісти
Промосковській секті ждунів не місце в Україні.
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15.06.2023 11:54 Відповісти
Вся ця церковна каша тому, що питання ставлять невірно, може навіть свідомо. А треба говорити про діяльність не рпц мп, а злочинне кубло ворожих кремлівських агентів під час війни. Маскуватись вони можуть хоч під попів, хоч під зєліних радників, а хоч і під завхоза опи.
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15.06.2023 12:09 Відповісти
Там де треба вкрасти мільярди у армії чи завести шиті білими нитками справи на українських розвідників, українських патріотів та кинути їх за грати, тут у ОП завжди є і час і натхнення. А коли справа доходить до "ідєйнаблізкіх" москальських щурів, або до корумпованих "слуг", тут "нє фсьо так адназначна". Тому корупціонери вже за кордоном, Ваня Баканов гуляє і "нівчьом ні вінават", а москальські попи плюють на все, бо знають, що їм за цієї влади нічого не буде ...
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15.06.2023 12:10 Відповісти
Дострокові?
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15.06.2023 12:35 Відповісти
Зайрийте московську церкву. Позорище. Прихожани МПЦ донатять на ФСБ, а влада декiлька рокiв розводить руками. Та покажiть вже що ви за народ! Тих, хто вiдвiдуйе МПЦ - треба перевiряти через СБУ. Як це так - 9% не знають "какая разница" Зараз церков як грибiв - якщо закриють МПЦ, то цi зомбi зможуть спокiйно молитися в украiнських церквах. Та просто вслухайтесь у слова: "ворожа органiзацiя пiд час вiйни в краiнi" 🤯

До того ж полвина з попов - агенти ФСБ. Та що тут можна ще соплi жувати? Зробiть людям добро - закрийте iх нах!
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15.06.2023 13:40 Відповісти
Немає в Україні УПЦ МП! Є тільки канонична ПЦУ та фсб-шна РПЦвУ.
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15.06.2023 13:52 Відповісти
Порахуйте! 1) Скільки наших полонених захопив луб'янський вибл*док? 2) Скільки бородато-пузатих агентів фсб вільно гуляє по Україні під рясами РПЦвУ. Обміняти всіх на всіх!
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15.06.2023 13:55 Відповісти
",,,держава має втрутитися,,,!----Це повинно означати-Послати на КуЙ!!!-Раз,та назавжди!,з монатками та також бажаючими послідувати за ними,на болота московії!!!,
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15.06.2023 14:12 Відповісти
влада має все робити для збереження людських життів і цілісності держави,

а тут відому пропагандонську контору не можуть вигнати до біса
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15.06.2023 20:44 Відповісти
 
 