85% українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
У грудні минулого року цю думку поділяли 78% респондентів.
Про це свідчать результати опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
З 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 19% виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року - 24%).
Водночас з 12% до 6% стало менше респондентів, на думку яких нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.
"Ріст підтримки повної заборони УПЦ (МП) свідчить, що в останніх гострих протистояннях (наприклад, Києво-Печерська лавра) більш переконливими для громадськості були аргументи критиків цієї церкви. Нездатність "на практиці" довести справжність розриву з РПЦ, "наслідки" діяльності в Києво-Печерській лаврі, млява (або просто відсутня) реакція на своїх священнослужителів-зрадників та безпорадна тиша у відповідь на анексію своїх єпархій (як-от Бердянської) тільки кристалізують негативне ставлення до церкви",- зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Опитування було проведене з 26 травня - 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
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пора ВЖЕ цю фсб-шну секту закрити в Україні на завжди....
Юридично храми та монастирі перебувають у власності української держави.
Прихожани РПЦ складали вагому частку ватного електорату ЗЄ
Тимошенко. Єрмак. Татаров. Гетманцев. Шурма. Це тільки ті, що зараз у владі та при владі.
Нормальний свідомий украхнець не міг обрати неоригів - тільки дебіл аьа латентний кацап (прихожанин РПЦ).
ОПЗЖ з початку і до кінця є коалвціянтом та союзником СН. А після прибирання Медведчука ОПЗЖ стала дочірньою компанією ЗЄрмака у ВР.
Зараз з Арєстовіча зліплять нового лідера для ватного електорату і вуаля - прихожани РПЦ голосують за Арестовіча.
До того ж полвина з попов - агенти ФСБ. Та що тут можна ще соплi жувати? Зробiть людям добро - закрийте iх нах!
а тут відому пропагандонську контору не можуть вигнати до біса