На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад чотири роти ворога, знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника, - Тарнавський
На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше ніж чотири роти.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
Знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", протитанковий ракетний комплекс "Корнет", самохідна артилерійська установка 2С1"Гвоздика", комплекс РЕБ, 3 БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".
Також було знищено склад з боєприпасами ворога.
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