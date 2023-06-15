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Новини Війна
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На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад чотири роти ворога, знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника, - Тарнавський

знищення

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше ніж чотири роти.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

Знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", протитанковий ракетний комплекс "Корнет", самохідна артилерійська установка 2С1"Гвоздика", комплекс РЕБ, 3 БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Також було знищено склад з боєприпасами ворога.

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Автор: 

армія рф (17457) ліквідація (3945) знищення (7286) Тарнавський Олександр (277)


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15.06.2023 10:49 Відповісти
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15.06.2023 10:59 Відповісти
Под Кременной ликвидировали большое количество оккупантов - Луганская ОВА
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15.06.2023 11:28 Відповісти
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15.06.2023 12:00 Відповісти
єрмак з кодлом в ****.
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15.06.2023 19:53 Відповісти
Это уже махровая русофобия какая-то!
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16.06.2023 01:16 Відповісти
 
 