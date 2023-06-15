Не тисніть на українців. Найближчими тижнями буде масштабний контрнаступ, - міністр оборони Естонії Певкур
Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур розраховує найближчими тижнями побачити більш масштабні контрнаступальні дії України та закликає не чинити тиску на українців, які "знають, що роблять".
Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони НАТО у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Певкур зазначив, що на сьогодні дуже важливо продовжувати підтримку України у той час, як контрнаступ триває.
"Ми всі розуміємо, що це означає: обидві сторони на полі бою зазнають втрат, що означає, що допомога Україні є дуже критичною", - сказав Певкур.
Водночас, за його словами, масштабний контрнаступ ще не почався.
"Ми бачимо рух деяких бригад у різних напрямках, але ми досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що у ближчі тижні ми побачимо більше рухів", - зауважив міністр.
Він закликав не тиснути на українців, які, за його словами, знають, що робити на полі бою.
"Моє повідомлення до всіх: не чиніть великий тиск на українців. Вони знають, що робити, ми допомагаємо їм, і вони повинні виграти війну", - додав він.
За словами міністра, Естонія продовжить підтримку України і надасть нову допомогу: "Я радий, що ми маємо домовленість з низкою наших союзників оголосити новий пакет допомоги Україні на цій зустрічі сьогодні".
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Щодо ситуації, про яку йде мова, то краще б просто мовчали всі. Рівно так само як просять мовчати зараз. І краще було б для всіх. Для населення не було б марних очікувань, а була б реальність такою як вона є. Не було б тиску на військових. І все йшло б так як має йти без тиску з будь яких сторін. На ворога це не вплинуло б ніяк. Жити треба реальністю і діями, а не абстракціями. Будь які абстракції - то самообман. З часом переконаєтесь.
а абстракції - це просто моделі - без них ніяк
просять мовчати - бо мало хто розуміє що НАСПРАВДІ потрібно казати, почитайте коментарі на цензорі - метуть тими дурними мітлами що кому в макітру зайде
ДАЛЯ ГРИБОУСКАЙТЕ
«Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".
Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".»
для "педалювання" були і є певні причини - але для Вас то мабуть занадто складна матерія
Це все не логічно.
просто у кожного свій рівень розуміння - покращуйте свій
у них вистачає і дрлсів і супутників і шкур в наших рядах
Не бачив лише одного -- коли в бойових частинах усі й завжди задоволенні своєю логістикою .
Можливо що лише стрілецької зброї достатньо . А ось гранати , кулемети , артснарядження -- його будь де й завжди не вистачає ...
Навіть жалкуються на їжу , коли 2 раза на день дають скільки завгодно сиру й тунця, й м"ясо в обід .
Все одно - не смачно ... олівки не такі як в мене в кібуці ...
Залужний робить оптімальний наступ -- тобто крітерієм оптіми є не кілометри звільненної Батьківщини , а збереженні життя вояк ЗСУ .
іди про Палестину строчи, повчай ізраільтян, накой ти сюда приперся, патріот на відстані?