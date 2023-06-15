Не тисніть на українців. Найближчими тижнями буде масштабний контрнаступ, - міністр оборони Естонії Певкур

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур розраховує найближчими тижнями побачити більш масштабні контрнаступальні дії України та закликає не чинити тиску на українців, які "знають, що роблять".

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони НАТО у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Певкур зазначив, що на сьогодні дуже важливо продовжувати підтримку України у той час, як контрнаступ триває.

"Ми всі розуміємо, що це означає: обидві сторони на полі бою зазнають втрат, що означає, що допомога Україні є дуже критичною", - сказав Певкур.

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Водночас, за його словами, масштабний контрнаступ ще не почався.

"Ми бачимо рух деяких бригад у різних напрямках, але ми досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що у ближчі тижні ми побачимо більше рухів", - зауважив міністр.

Він закликав не тиснути на українців, які, за його словами, знають, що робити на полі бою.

"Моє повідомлення до всіх: не чиніть великий тиск на українців. Вони знають, що робити, ми допомагаємо їм, і вони повинні виграти війну", - додав він.

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За словами міністра, Естонія продовжить підтримку України і надасть нову допомогу: "Я радий, що ми маємо домовленість з низкою наших союзників оголосити новий пакет допомоги Україні на цій зустрічі сьогодні".