УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4857 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 001 47

Не тисніть на українців. Найближчими тижнями буде масштабний контрнаступ, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур розраховує найближчими тижнями побачити більш масштабні контрнаступальні дії України та закликає не чинити тиску на українців, які "знають, що роблять".

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони НАТО у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Певкур зазначив, що на сьогодні дуже важливо продовжувати підтримку України у той час, як контрнаступ триває.

"Ми всі розуміємо, що це означає: обидві сторони на полі бою зазнають втрат, що означає, що допомога Україні є дуже критичною", - сказав Певкур.

Читайте: Справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе - ще попереду, - президент Чехії Павел

Водночас, за його словами, масштабний контрнаступ ще не почався.

"Ми бачимо рух деяких бригад у різних напрямках, але ми досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що у ближчі тижні ми побачимо більше рухів", - зауважив міністр.

Він закликав не тиснути на українців, які, за його словами, знають, що робити на полі бою.

"Моє повідомлення до всіх: не чиніть великий тиск на українців. Вони знають, що робити, ми допомагаємо їм, і вони повинні виграти війну", - додав він.

Також читайте: ЗСУ продовжують контрнаступ, є певні успіхи, - ISW 

За словами міністра, Естонія продовжить підтримку України і надасть нову допомогу: "Я радий, що ми маємо домовленість з низкою наших союзників оголосити новий пакет допомоги Україні на цій зустрічі сьогодні".

Автор: 

Естонія (1619) контрнаступ (435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
ДЛЯ КОГОСЬ ЦЕ ШОУ У ТЕЛЕВІЗОРІ

ДАЛЯ ГРИБОУСКАЙТЕ
«Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".»
показати весь коментар
15.06.2023 11:10
+12
Хтось пояснить нахера взагалі було педалювати тему з майбутнім контрнастуом? Шоби шо? Налякати кацапів, - ну так вони злякались, замінували десятки кілометрів передпілля. Україні з того яка користь?
показати весь коментар
15.06.2023 11:07
+12
Проблема не в українцях. А в звиздунах марафонних які анонсуюють контрнаступ ось-ось вже більш як пів року. Чим налаштували і населення і захід на очікування, що не відповідають реальності. В результаті створили тиск і на населення і на ЗСУ. Населення і захід тепер тисне у відповідь.
показати весь коментар
15.06.2023 11:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+++
показати весь коментар
15.06.2023 11:03 Відповісти
та тут і серед українців вистачає нетерплячих
показати весь коментар
15.06.2023 11:03 Відповісти
Проблема не в українцях. А в звиздунах марафонних які анонсуюють контрнаступ ось-ось вже більш як пів року. Чим налаштували і населення і захід на очікування, що не відповідають реальності. В результаті створили тиск і на населення і на ЗСУ. Населення і захід тепер тисне у відповідь.
показати весь коментар
15.06.2023 11:24 Відповісти
реальність в великій мірі створюється очікуваннями - якщо Ви звісно здатні зрозуміти такий рівень абстракції, якщо ні - моє повідомлення не для Вас
показати весь коментар
15.06.2023 12:52 Відповісти
Бла бла бла... Можна все життя сидіти очікувати що тобі з неба грошей впаде і при цьому не робити для того нічого. Тому ваша "велика міра" міряє повітря і більше нічого.
показати весь коментар
15.06.2023 15:44 Відповісти
не зрозуміли.... після перемоги поясню, якщо у Вас буде бажання розібратися
показати весь коментар
15.06.2023 18:48 Відповісти
Я чудово розумію про що ви. Я це все давно переріс як дитячі дурниці. Які тоді здавались опорою всесвіту. Тому не сильно опирайтесь на очікування щоб потім не жалкувати.
Щодо ситуації, про яку йде мова, то краще б просто мовчали всі. Рівно так само як просять мовчати зараз. І краще було б для всіх. Для населення не було б марних очікувань, а була б реальність такою як вона є. Не було б тиску на військових. І все йшло б так як має йти без тиску з будь яких сторін. На ворога це не вплинуло б ніяк. Жити треба реальністю і діями, а не абстракціями. Будь які абстракції - то самообман. З часом переконаєтесь.
показати весь коментар
15.06.2023 23:21 Відповісти
не тільки на ворога потрібно впливати....
а абстракції - це просто моделі - без них ніяк

просять мовчати - бо мало хто розуміє що НАСПРАВДІ потрібно казати, почитайте коментарі на цензорі - метуть тими дурними мітлами що кому в макітру зайде
показати весь коментар
15.06.2023 23:27 Відповісти
Хто там куди тисне?? Одне, яке на "ку" починається, на "йло" закінчується, намагалося, тепер разом з ним і раССея завершується..
показати весь коментар
15.06.2023 11:06 Відповісти
Хтось пояснить нахера взагалі було педалювати тему з майбутнім контрнастуом? Шоби шо? Налякати кацапів, - ну так вони злякались, замінували десятки кілометрів передпілля. Україні з того яка користь?
показати весь коментар
15.06.2023 11:07 Відповісти
ДЛЯ КОГОСЬ ЦЕ ШОУ У ТЕЛЕВІЗОРІ

ДАЛЯ ГРИБОУСКАЙТЕ
«Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".»
показати весь коментар
15.06.2023 11:10 Відповісти
Ви, напевне, вважаєте, що кацапи будують свої плани і оборону базуючись на публічних повідомленнях нашої влади.

для "педалювання" були і є певні причини - але для Вас то мабуть занадто складна матерія
показати весь коментар
15.06.2023 11:15 Відповісти
По перше я так не вважаю. А по друге, - якщо це не впливало на кацапів, тоді тим більше який сенс в рекламі наступу?
Це все не логічно.
показати весь коментар
15.06.2023 11:21 Відповісти
логіка і зебеніальний лідор препізедент- це інші виміри та 36-ст і 6-ст йому в дупу.
показати весь коментар
15.06.2023 11:41 Відповісти
принцип невизначеності для майже всіх на Землі - не логічний і тим не менше....
просто у кожного свій рівень розуміння - покращуйте свій
показати весь коментар
15.06.2023 12:49 Відповісти
Принцип невизначеності, пане філософ, це базовий елемент, фундамент логіки.
показати весь коментар
15.06.2023 13:16 Відповісти
та ні, пане неук, принцип невизначеності є фундаментальною засадою квантової механіки і з формальною логікою для багатьох він несумісний
показати весь коментар
15.06.2023 14:32 Відповісти
тобто коли русня кидала свої резерви з одного напрямку на інший реагуючи на наші заяви напряму і всежтаки купилась і кинула більшість на Херсон і там опинившись в пастці - обіс*алась, а зараз ніби щось змінилось? Вкиди робити треба, але тут мова не про спрамоване іпсо від МО на "шаховій дошці", тут мова про рейтинги які почали вже спадати, а вкраїнчики "втомлюватись" від війни і саме тому для них 24\7 транслюють перемоги і ось-ось і квитки в Ялту, така інформація точно русню ніяк не стосується і на неї вони не реагують. Не треба плутати політичну маячню з військовими інф.операціями.
показати весь коментар
15.06.2023 12:03 Відповісти
"реагуючи на наші заяви" - не тіште себе пустим
показати весь коментар
15.06.2023 12:50 Відповісти
дуже аргументовано, прям навіть всі сумніви відпали.
показати весь коментар
15.06.2023 15:42 Відповісти
мав на увазі що наші офіційні повідомлення - це не розвіддані для кацапів
у них вистачає і дрлсів і супутників і шкур в наших рядах
показати весь коментар
15.06.2023 18:36 Відповісти
ага..рух танків колоннами...щоб їх було легше нищити..аякжеш на коні і впєрьод натовпом..тьфу..
показати весь коментар
15.06.2023 11:11 Відповісти
давайте - навчіть наших військових як воювати
показати весь коментар
15.06.2023 11:16 Відповісти
на прорив колонами не йдуть, зараз би ще до слів людини доковирюватись, всім і так зрозуміло про що була мова, але без душніл ніяк не обійтись.
показати весь коментар
15.06.2023 12:05 Відповісти
Якщо кинули в лобові атаки,то так, наступ ще не іде,а прощупування і підготовка . жаль захисників ,в лобових вижити важко
показати весь коментар
15.06.2023 11:13 Відповісти
Думаю наші засвоїли урок минулого року коли за одними даними за годину було знищено 35 танків а за іншими близько 20 саме на Запорізькому напрямку бо їх погнали без розвідки на мінні поля.
показати весь коментар
15.06.2023 11:14 Відповісти
Так там КОРД попав конкретно((
показати весь коментар
15.06.2023 11:27 Відповісти
Вся проблема в союзниках. З однієі сторони, дають, але повільно і мало. А кацапи за цей час укріпляються
показати весь коментар
15.06.2023 11:19 Відповісти
Я бачив скиглення в ЦАХАЛі , скиглення серед натівців ....

Не бачив лише одного -- коли в бойових частинах усі й завжди задоволенні своєю логістикою .
Можливо що лише стрілецької зброї достатньо . А ось гранати , кулемети , артснарядження -- його будь де й завжди не вистачає ...

Навіть жалкуються на їжу , коли 2 раза на день дають скільки завгодно сиру й тунця, й м"ясо в обід .
Все одно - не смачно ... олівки не такі як в мене в кібуці ...
показати весь коментар
15.06.2023 11:31 Відповісти
Може зелю за яйця потрясеш , а не союзників ?
показати весь коментар
15.06.2023 11:32 Відповісти
По твоєму Зеля десь сховав F-16, ATACMS, сотні Абрамсів, і спеціально не відправляє на фронт? Ти розумієш що лише союзники можуть дати нам зброю, а їх подачки мізерні?
показати весь коментар
15.06.2023 12:11 Відповісти
Кожний зайвий рух це підірванний на мині танк -- тому не требо підганяти ЗСУ !

Залужний робить оптімальний наступ -- тобто крітерієм оптіми є не кілометри звільненної Батьківщини , а збереженні життя вояк ЗСУ .
показати весь коментар
15.06.2023 11:24 Відповісти
кремлівське ІПСо ...
показати весь коментар
15.06.2023 13:58 Відповісти
Хм, цікава ситуація, пів-року наша влада зі всіх прасок трубила про контрнаступ, а коли зелені щось притихли, то закордонні почали цю тему.
показати весь коментар
15.06.2023 11:25 Відповісти
Зеля із контрнаступа , ціною життів наших захисників , зробив шоу на бидломарафоні . (((
показати весь коментар
15.06.2023 11:30 Відповісти
я теж не бачу принципової різниці між дебілами і тобою, після цієї тупої маніпуляції.
іди про Палестину строчи, повчай ізраільтян, накой ти сюда приперся, патріот на відстані?
показати весь коментар
15.06.2023 12:09 Відповісти
Маніпулятор !!!
показати весь коментар
15.06.2023 13:33 Відповісти
В тому місці де наступ треба знищувати всі іх дрони - ну і танки з тралами проти мін .
показати весь коментар
15.06.2023 11:32 Відповісти
 
 