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Новини Війна
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Україна матиме сильніші позиції за столом перемовин, якщо досягне успіху в контрнаступі, - Столтенберг

столтенберг

Україна матиме сильніші позиції на переговорах з РФ, якщо досягне успіху в контрнаступі. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів та миру.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не бачимо жодної готовності з боку Путіна, що він готовий до перемовин і миру. Звичайно, Україна буде мати сильніші позиції за столом перемовин, якщо досягне більшого успіху в контрнаступі. І, можливо, на певному етапі Путін зрозуміє, що він не може виграти цю війну на полі битви, й він вирішить, що треба сісти за стіл перемовин", - сказав він під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю у "Рамштайн".

Столтенберг зазначив, що поки невідомо, коли Україна та Росія можуть сісти за стіл переговорів. Генсек підкреслив, що мета НАТО зараз допомогти Україні у звільненні територій.

"Але якщо ми хочемо миру, нам необхідно постійно надавати військову підтримку Україні. Бо це є єдиний шлях до того, щоб Україна продовжила звільняти свої території. А також для того, щоб послати чіткий меседж Москві, що Росія не виграє на полі битви", - наголосив генсек Альянсу.

Також читайте: Ми ще не знаємо, чи буде контрнаступ ЗСУ поворотним у війні, - Столтенберг

Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+7
Кулеба ж нібито вже радив західним партнерам забути слово "переговори". Бо інакше куди тоді притулити рішення Міжнародного кримінального суду про арешт пуйла?!
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15.06.2023 11:44
+6
А хто сказав, що ***** взагалі коли-небудь буде готовий до перемовин? Придумали собі казочку та й тішаться нею.
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15.06.2023 11:36
+6
Я пропоную Джонсона і ГРИБОУСКАЙТЕ
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15.06.2023 11:50
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Столенберга пора у відставку - він болтун ‼️‼️‼️
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15.06.2023 11:21 Відповісти
А ось Грета вже працюе на Україну
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15.06.2023 11:22 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/14/7163637 У НАТО хочуть залишити Столтенберга генсеком через труднощі вибору його наступника, а у Воллеса недостатня підтримка серед членів альянсу - FT
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15.06.2023 11:42 Відповісти
Я пропоную Джонсона і ГРИБОУСКАЙТЕ
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15.06.2023 11:50 Відповісти
Джонсон, як політична фігура вже закінчився. Йому вже час мемуари писати
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15.06.2023 13:15 Відповісти
Дайте зброю: ATACAMS, F-16, F-18, Scalp (Taurus) та буде Вам у НАТО щастя!
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15.06.2023 11:28 Відповісти
А хто сказав, що ***** взагалі коли-небудь буде готовий до перемовин? Придумали собі казочку та й тішаться нею.
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15.06.2023 11:36 Відповісти
Переизберайся уже нах. Пора Уолеса или лучше Борю.
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15.06.2023 11:40 Відповісти
Кулеба ж нібито вже радив західним партнерам забути слово "переговори". Бо інакше куди тоді притулити рішення Міжнародного кримінального суду про арешт пуйла?!
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15.06.2023 11:44 Відповісти
Так, як ви даєте літаки...
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15.06.2023 11:56 Відповісти
повна дурня..)(уйло ніколи не сяде за стіл переговорів.. а Західні партнери так і хочуть посадити на переговори.
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15.06.2023 12:47 Відповісти
 
 