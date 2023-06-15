Україна матиме сильніші позиції за столом перемовин, якщо досягне успіху в контрнаступі, - Столтенберг

Україна матиме сильніші позиції на переговорах з РФ, якщо досягне успіху в контрнаступі. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів та миру.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не бачимо жодної готовності з боку Путіна, що він готовий до перемовин і миру. Звичайно, Україна буде мати сильніші позиції за столом перемовин, якщо досягне більшого успіху в контрнаступі. І, можливо, на певному етапі Путін зрозуміє, що він не може виграти цю війну на полі битви, й він вирішить, що треба сісти за стіл перемовин", - сказав він під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю у "Рамштайн".

Столтенберг зазначив, що поки невідомо, коли Україна та Росія можуть сісти за стіл переговорів. Генсек підкреслив, що мета НАТО зараз допомогти Україні у звільненні територій.

"Але якщо ми хочемо миру, нам необхідно постійно надавати військову підтримку Україні. Бо це є єдиний шлях до того, щоб Україна продовжила звільняти свої території. А також для того, щоб послати чіткий меседж Москві, що Росія не виграє на полі битви", - наголосив генсек Альянсу.

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