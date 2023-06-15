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Окупанти з Луганської області вивезли 150 дітей до Росії, - Центр національного спротиву

діти,депортація

Російські загарбники продовжують незаконне вивезення українських дітей у РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки РФ. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини", - йдеться в повідомленні.

В Центрі нацспротиву зазначили, що зараз достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з окупованих територій України.

Водночас на тимчасово окупованих територіях проводять так звані медогляди дітей.

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"На всій території ТОТ окупанти проводять "поглиблені профілактичні медичні огляди" дітей. Даний підхід є одним з елементів комплексних заходів щодо вивезення українських дітей на територію РФ. Адже ті діти, які нібито не проходять так званий медогляд – вирушають у РФ "на лікування". На відповідну схему викрадення дітей уряд РФ виділив близько 1.5 млрд рублів. Процес очолює міністерство охорони здоров’я РФ за кураторства уповноваженої Путіна з прав дітей Марії Львової-Бєлової, якій 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

депортація (723) діти (5087) Центр національного спротиву (819) Луганська область (4883)


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Лоханці мабуть раді до всирачки. Там же їхні браття.
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15.06.2023 11:33 Відповісти
 
 