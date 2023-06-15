РФ перекидає залишки зеків-окупантів зі "штурмових рот "Z" до "добровольчого корпусу", - ГУР МО

За наказом Путіна ПРС-563, штурмові роти "Z" були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"На практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим "спецконтингентом", показали вкрай низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати.

Для перегрупування та доукомплектації так званого "добровольчого корпусу" засудженими особами військове керівництво московії утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор польгуєв", - йдеться в повідомленні.

Так, комісії наказали відібрати близько 2 тис. осіб з числа "спецконтингенту", провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій.

"Для членів спецкомісії польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона, а за дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції рф", - додали у ГУР.

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