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За росіянами, які мешкають на Заході, треба уважно стежити, - президент Чехії Павел

павел,петр

За громадянами Росії, які мешкають у західних країнах, треба стежити набагато уважніше, ніж раніше. Адже вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну.

Про це президент Чехії Петр Павел сказав в інтерв’ю Настоящему Времени, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що війну Росії проти України треба називати війною не лише Путіна, а й росіян загалом.

"Ми дивимося на підтримку, яку має президент Путін серед населення Росії. Ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей навіть закликають до розповсюдження війни на інші країни. І ми маємо назвати це "російською війною"", - сказав Павел.

Читайте: Справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе - ще попереду, - президент Чехії Павел

На думку президента Чехії, за росіянами, які зараз мешкають у Європі та США, потрібно пильно стежити  - так само, як під час Другої світової війни стежили за громадянами Японії.

"Я вважаю, що, як і у випадку з низкою світових конфліктів у минулому, під час війни, що триває, заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час. Отже, за всіма громадянами Росії, які проживають у західних країнах, потрібно стежити набагато пильніше, ніж раніше. Тому що вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну. Мені може бути шкода цих людей, але в той же час, якщо ми озирнемося назад, у часи, коли почалася Друга світова війна, тоді все японське населення, яке проживає в Сполучених Штатах, також знаходилося під суворим режимом спостереження. Це просто ціна війни", - зазначив Павел.

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Він пояснив, що під "наглядом" має на увазі перебування під пильним наглядом спецслужб.

ДОВІДКА: В роки Другої світової війни влада США помістила щонайменше 125 тис. осіб японського походження, зокрема і американських громадян, до "війскових центрів переміщення". З 1948 року США виплачували переміщеним особам компенсації, а у 1980-х роках - принесли офіційні вибачення.

Автор: 

росія (65336) Чехія (1615) Павел Петр (154)


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Топ коментарі
+44
Краще женіть їх у рідні *****. Не помилитесь.
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15.06.2023 12:10
+23
Может проще депортировать их в родную говень
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15.06.2023 12:10
+22
ну, НА КІНЕЦЬ, хоч хтось притомний виступив!!!! бо кацапйо тут, в ЕС, курорт собі готує!!!! 😡😡
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15.06.2023 12:11
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Краще женіть їх у рідні *****. Не помилитесь.
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15.06.2023 12:10 Відповісти
ні-ні, не треба. В "рідних ******" воно отримає повістку і до того, як перетвориться на пельмені, може наробити тут лиха. А навіть якщо і не отримає, то буде працювати в рашці і платити податки.

Краще хай працює в Європі, платить податки, на які закуповується, у тому числі, зброя для нас, а от стежити - треба, якщо щось не так - ув'язнювати одразу і надовго.
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15.06.2023 12:33 Відповісти
Вбивати їх потрібно де б вони не перебували.
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15.06.2023 12:35 Відповісти
У Абдристовича інфаркт станеться
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15.06.2023 14:17 Відповісти
Він і так не жилець, скільки всякого лайна своїм язиком намолотив .
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15.06.2023 14:21 Відповісти
не знаю як там у відсотковому вираженні, але дуже багато з таких "емігрантів" продовжують і в Європі пітримувати путєна і "сво", не маючи в Європі жодної заборони до доступу різних ЗМІ (тобто питання тут не в пропаганді **********/соловйова/кисельва, а в їхній самій кацапській сутності). Вони збирають там гроші на підтримку учасників "сво", проводять різні акції за "мир" і за припинення постачань західної зброї українцям для захисту від агресії, ведуть інформаційну війну проти України на Заході. Тому шкоди від них у Європі буде набагато більше, ніж від їхніх мізерних податків. Звісно, їх усіх гребти під одну гребінку не можна, але і час і ресурси на таке фільтрування їх теж не варто витрачати. Тому правильніше буде їх усіх назад в *****. Бо на камеру воно буде бити себе в груди, що воно проти путєна і проти війни, а насправді тихцем буде донатити на пітримку сваїх мальчіков на "сво".
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15.06.2023 13:38 Відповісти
Может проще депортировать их в родную говень
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15.06.2023 12:10 Відповісти
Некрасиво вийде. Навіть русня не виганяє масово громадян США, Ізраїлю і Європи.
Але спецслужби можуть почати "кошмарити" перевірками бізнес, що понаймав собі русню. Тоді вона стане токсичною, її буде простіше позбутись, ніж тримати у себе.
Зробити максимально незручними процеси отримання кредитів, придбання нерухомості, інші юридичні операції, особливо знущатись з бажаючих отримати громадянство. Тоді русня сама почне тікати в "родную говєнь".
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15.06.2023 12:15 Відповісти
І скільки тих громадян США, Ізраїлю і Європи в масковских ******? Який дурбецело туди поїде?
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15.06.2023 12:28 Відповісти
Чому урядовці Ізраїлю та США не раз закликали своїх громадян залишити територію рф вже після 24.02, якщо їх там немає?
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15.06.2023 12:54 Відповісти
Ти ставиш на один рівень русскіх та громадян США, Ізраїлю і Європи???
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15.06.2023 12:28 Відповісти
Європейці - сволочі, фашісти, дєпортіруют, россія - радушная і прощающая, всєгда всєм рада. І цей меседж піде по Європі через підконтрольні кремлю ЗМІ.
Можна не викидати, а створювати такі умови, щоб сам втік.
Як на окупованих територіях: хочеш жити - бери паспорт росії. Не хочеш - виживай як знаєш. Ні медицини, ні бізнесу, ні роботи, ні пенсії.
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15.06.2023 12:59 Відповісти
Некрасиво - це коли в країні діє кацапська шпигунська мережа.
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15.06.2023 12:49 Відповісти
У європейців "права людини" - то не порожній звук.
Інакше Європа перетвориться на росію. Як от Угорщина перетворюється.
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15.06.2023 12:56 Відповісти
запоребриковые орки не люди, так что можно делать с ними что хочешь
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15.06.2023 13:27 Відповісти
Спробуйте. У європейській країні. Спіймають, посадять. Закон там один для всіх, не те що тут.
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15.06.2023 13:40 Відповісти
Ні кацапів треба депортувати з Європи бо кацапи це сміття непотріб, їм не місце в Європі
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15.06.2023 13:37 Відповісти
Можна створити умови, за яких більша частина сама піде, а менша або впаде і зариється, або піде проти закону, за що і отримає. Це робота спецслужб, про що каже Павел.
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15.06.2023 13:41 Відповісти
А можна виселити примусово або взагалі як робили в середньовіччі з населенням якого мало не стати
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15.06.2023 14:48 Відповісти
Зараз не середньовіччя.
Через нас ніхто не буде вчиняти таких масштабних дій.
Краще нехай напружуються спецслужби, жирок розтрусять.
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15.06.2023 14:51 Відповісти
Може ви і санкції проти кацапів назвете "порушенням" прав людини? Було б абсолютно справедливо взагалі не пускати в країни ЄС росіян після початку нападу на Україну, а пильно слідкувати за тими, хто там осів давно. Єдиний виняток - політичний притулок - для тих кілька десятків, які в перші дні війни виходили на площі з протестами. Права людини мають беззаперечно дотримуватися до тих, хто не порушує права інших.
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15.06.2023 13:48 Відповісти
Права людини мають беззаперечно дотримуватися до тих, хто не порушує права інших.
От кожна окрема свинособака і почне волати: "лічно я нічєго нє нарушал, мєня-то за что?!"
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15.06.2023 13:49 Відповісти
Вам би десь в ООН працювати...
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15.06.2023 14:01 Відповісти
Нічого не робити можна і тут, правда, за інші гроші.
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15.06.2023 14:04 Відповісти
Тобто Дєніс Войцеховскій не проти рускої шпигунсько-диверсійної мережі? Дійсно, та хай вже собі буде. Головне - це щоб демократію не чіпали.
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15.06.2023 14:21 Відповісти
під "наглядом" має на увазі перебування під пильним наглядом спецслужб. Джерело:
Кого спіймали - або в тюрму, або за порєбрік.
Ще перевірити всі компанії, що брали на роботу русню.
Після такого бажання брати русню на работу поменшає.
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15.06.2023 14:23 Відповісти
краще не стежити, а відпздити, обісцяти і відправити в радую говєнь, на расію.
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15.06.2023 12:11 Відповісти
ну, НА КІНЕЦЬ, хоч хтось притомний виступив!!!! бо кацапйо тут, в ЕС, курорт собі готує!!!! 😡😡
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15.06.2023 12:11 Відповісти
Все-то воно правильно, але ж лібєрастів-правозахисників розвелось, почнуть волати про "ущємлєніє прав" за кацапські гроші.
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15.06.2023 12:11 Відповісти
він мені щє більше подобається
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15.06.2023 12:12 Відповісти
Відстежувати і чіпірувати! А тих кого піймають 9-го травня - таврувати...
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15.06.2023 12:12 Відповісти
Глибокий РЕСПЕКТ Президенту Петру Павелу! Щира подяка Чехії за підтримку України! Чехія справжня сестра Україні!
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15.06.2023 12:13 Відповісти
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15.06.2023 12:15 Відповісти
Все вірно. Але прикро що для такого висновку Заходу знадобилось так багато часу.
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15.06.2023 12:18 Відповісти
не Заходу, всього одній країні. решті країн, тієї ж Німеччині або Франції, про такий рівень русофобії тільки мріяти лишається.
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15.06.2023 12:28 Відповісти
З поправкою згоден.
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15.06.2023 12:50 Відповісти
Таке..Нащо за ними стежити...Чемодан-вокзал-раша...
Жить у країні і гидити цю країну...
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15.06.2023 12:20 Відповісти
Вони в любій країні західного світу можуть влаштувати заколоти по наказу кремля. Цей нарід - це кремлівські тентаклі, запущені глибоко в Західний світ готові до пуску в любу мить.
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15.06.2023 12:21 Відповісти
Золоті слова, пане президент
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15.06.2023 12:22 Відповісти
простіше приспати
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15.06.2023 12:26 Відповісти
Надо продолжать у них все отнимать. Сами сбегут.
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15.06.2023 12:30 Відповісти
Их всех надо на карандаш и бирку на груди с номером, а лучше всего за поребрик выслать.
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15.06.2023 12:31 Відповісти
краще бірку на великий палець лівої ноги )))). Так надійніше.
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15.06.2023 12:52 Відповісти
Їх взагалі треба гнати з цивілізованих країн ,в них же така прекрасна країна чому вони їдуть в ненависний їм західний світ ?
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15.06.2023 12:35 Відповісти
едут, но не теряют связь с рефией. она им дала возможность получить второе гражданство , а у них там может быть и работа есть онлайн. в результате могут получить две пенсии .
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15.06.2023 12:55 Відповісти
Все правильно він каже, крім одного- це не люди це гуманоїди.
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15.06.2023 12:36 Відповісти
в европейской демократии нет заочного ареста, если нет доказательств. Поэтому пока на горячем не поймают, никто никого не выгонит.
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15.06.2023 12:38 Відповісти
100 баллів ‼️‼️
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15.06.2023 12:39 Відповісти
Тут нічого нового придумувати не треба. Під час Другої світової війни у США всі громадяни Японці і навіть американці японського походження були поміщені у спеціально створені табори під охорону до кінця війни.
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15.06.2023 12:39 Відповісти
А за китайцами? их десант есть в каждой стране Европы
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15.06.2023 12:43 Відповісти
Особливо за Джеки Чаном.
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15.06.2023 12:45 Відповісти
це точно, бо унітази виносять на раз-два-три ))
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15.06.2023 12:51 Відповісти
Я весь час про це кажу!!!! Гнати на болотах цих монголоїдів, щоб потім десь не народився новий " руській мір"!!!!
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15.06.2023 12:54 Відповісти
А не простіше капатам анулювати тривалі побити і відправити в родную гавонь.
У Чехії кацапів тьма, хоч і сидять тихенько після 24 лютого.
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15.06.2023 12:57 Відповісти
золоті слова...
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15.06.2023 13:00 Відповісти
Відправляйте їх до Путіна, а то всю Європу заштинили вєлічієм своїх портянок.
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15.06.2023 13:07 Відповісти
Зараз половина тих росiйських зомбi збирають iнформацiю для ФСБ та дякують Европi за те що вона тупа.
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15.06.2023 14:00 Відповісти
До розовых пони доходит как до жирафа...
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15.06.2023 14:10 Відповісти
Треба їх департувати до батьківщини або до дружніх країн де мешкають їх родичі: Габон, Сомалі, Чад, Бурунди, Мозамбик
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15.06.2023 14:31 Відповісти
бо вони потім почнуть кликати хутіна, аргументовуючи що це іхнія ісконния зємлі.
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15.06.2023 14:52 Відповісти
прав на 100 процентов!в Израиле рашистского говна и ваты хоть жопой еш!
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15.06.2023 18:54 Відповісти
прекрасная мысль. И еще неплохо было бы присмотреть за своими гражданами, которые плюют укр. детям в лицо и рассказывают про великую россию.
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16.06.2023 01:09 Відповісти
 
 