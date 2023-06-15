За росіянами, які мешкають на Заході, треба уважно стежити, - президент Чехії Павел

За громадянами Росії, які мешкають у західних країнах, треба стежити набагато уважніше, ніж раніше. Адже вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну.

Про це президент Чехії Петр Павел сказав в інтерв’ю Настоящему Времени, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що війну Росії проти України треба називати війною не лише Путіна, а й росіян загалом.

"Ми дивимося на підтримку, яку має президент Путін серед населення Росії. Ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей навіть закликають до розповсюдження війни на інші країни. І ми маємо назвати це "російською війною"", - сказав Павел.

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На думку президента Чехії, за росіянами, які зараз мешкають у Європі та США, потрібно пильно стежити - так само, як під час Другої світової війни стежили за громадянами Японії.

"Я вважаю, що, як і у випадку з низкою світових конфліктів у минулому, під час війни, що триває, заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час. Отже, за всіма громадянами Росії, які проживають у західних країнах, потрібно стежити набагато пильніше, ніж раніше. Тому що вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну. Мені може бути шкода цих людей, але в той же час, якщо ми озирнемося назад, у часи, коли почалася Друга світова війна, тоді все японське населення, яке проживає в Сполучених Штатах, також знаходилося під суворим режимом спостереження. Це просто ціна війни", - зазначив Павел.

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Він пояснив, що під "наглядом" має на увазі перебування під пильним наглядом спецслужб.

ДОВІДКА: В роки Другої світової війни влада США помістила щонайменше 125 тис. осіб японського походження, зокрема і американських громадян, до "війскових центрів переміщення". З 1948 року США виплачували переміщеним особам компенсації, а у 1980-х роках - принесли офіційні вибачення.