За росіянами, які мешкають на Заході, треба уважно стежити, - президент Чехії Павел
За громадянами Росії, які мешкають у західних країнах, треба стежити набагато уважніше, ніж раніше. Адже вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну.
Про це президент Чехії Петр Павел сказав в інтерв’ю Настоящему Времени, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що війну Росії проти України треба називати війною не лише Путіна, а й росіян загалом.
"Ми дивимося на підтримку, яку має президент Путін серед населення Росії. Ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей навіть закликають до розповсюдження війни на інші країни. І ми маємо назвати це "російською війною"", - сказав Павел.
На думку президента Чехії, за росіянами, які зараз мешкають у Європі та США, потрібно пильно стежити - так само, як під час Другої світової війни стежили за громадянами Японії.
"Я вважаю, що, як і у випадку з низкою світових конфліктів у минулому, під час війни, що триває, заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час. Отже, за всіма громадянами Росії, які проживають у західних країнах, потрібно стежити набагато пильніше, ніж раніше. Тому що вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну. Мені може бути шкода цих людей, але в той же час, якщо ми озирнемося назад, у часи, коли почалася Друга світова війна, тоді все японське населення, яке проживає в Сполучених Штатах, також знаходилося під суворим режимом спостереження. Це просто ціна війни", - зазначив Павел.
Він пояснив, що під "наглядом" має на увазі перебування під пильним наглядом спецслужб.
ДОВІДКА: В роки Другої світової війни влада США помістила щонайменше 125 тис. осіб японського походження, зокрема і американських громадян, до "війскових центрів переміщення". З 1948 року США виплачували переміщеним особам компенсації, а у 1980-х роках - принесли офіційні вибачення.
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Краще хай працює в Європі, платить податки, на які закуповується, у тому числі, зброя для нас, а от стежити - треба, якщо щось не так - ув'язнювати одразу і надовго.
Але спецслужби можуть почати "кошмарити" перевірками бізнес, що понаймав собі русню. Тоді вона стане токсичною, її буде простіше позбутись, ніж тримати у себе.
Зробити максимально незручними процеси отримання кредитів, придбання нерухомості, інші юридичні операції, особливо знущатись з бажаючих отримати громадянство. Тоді русня сама почне тікати в "родную говєнь".
Можна не викидати, а створювати такі умови, щоб сам втік.
Як на окупованих територіях: хочеш жити - бери паспорт росії. Не хочеш - виживай як знаєш. Ні медицини, ні бізнесу, ні роботи, ні пенсії.
Інакше Європа перетвориться на росію. Як от Угорщина перетворюється.
Через нас ніхто не буде вчиняти таких масштабних дій.
Краще нехай напружуються спецслужби, жирок розтрусять.
От кожна окрема свинособака і почне волати: "лічно я нічєго нє нарушал, мєня-то за что?!"
Кого спіймали - або в тюрму, або за порєбрік.
Ще перевірити всі компанії, що брали на роботу русню.
Після такого бажання брати русню на работу поменшає.
Жить у країні і гидити цю країну...
У Чехії кацапів тьма, хоч і сидять тихенько після 24 лютого.