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Новини Війна
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Мешканця Костянтинівки, який "наводив" російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом, затримала СБУ

зрадник

СБУ затримала агента ФСБ, який "наводив" російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу "Одноклассники".

"Зловмисник передавав до ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів з російських зенітно-ракетних комплексів С-300 по районах зосередження підрозділів Збройних Сил України. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого завдання", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуку у зловмисника знайшли мобільний телефон, в якому були підготовлені до "відправки" файли електронних карт з позначеними координатами підрозділів ЗСУ.

З1ясувалося, що російській агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху Сил оборони поблизу лінії зіткнення. Зібрані відомості відправляв до ФСБ під видуманим іменем через месенджер "Телеграм".

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Автор: 

СБУ (12847) Донецька область (8546) державна зрада (1690)


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Топ коментарі
+11
100% рускаязичний укрАієц, а насправді росіянин із громадянством України, предків якого завезли в скотовагонах в іще теплі хати українців вбитих Голодомором. Нє ущємляйтє рускаязичних, бо вони вас хочуть знищити.
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15.06.2023 12:18
+9
Тобто займався тим же, що і "перша лєді" з 2014-го...
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15.06.2023 12:19
+9
Там і дістанційно вербувати не потрібно, через 10, ***** спасі волають.
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15.06.2023 12:30
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Тварюка!
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15.06.2023 12:14 Відповісти
--
- ініціативник (особа, що за власною ініціативою шукає виходи на співробітників спец служб іноземних держав
----
Не треба применшувати його звірячі наміри - вбивати чужими руками
...
це що в Україні появився новий вид підробітків ?
...
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15.06.2023 15:49 Відповісти
А як він такии красавец там бродив -- кругом же ж передок .
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15.06.2023 12:18 Відповісти
Невидимка
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15.06.2023 12:26 Відповісти
місцевий. мусить колись вилазити з льоху. до батьків, в магаз, за сіном, ..
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15.06.2023 12:33 Відповісти
Як це серед віиськових на передку бродить цивільнии .
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15.06.2023 12:38 Відповісти
Маленький хлопчик:
- Мамо, я хочу на день народження тампон!
Мама:
- Що? Ти знаєш, що це таке?
Хлопчик:
- Ні, але по телевізору кажуть: якщо у тебе є тампон, то ти можеш ходити на пляж кожний день, кататись на велосипеді, бігати, і взагалі робити все, що тобі подобається і ніхто нічого не помітить!
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15.06.2023 12:52 Відповісти
Чого це передок. Констаха рік тому була глибоким тилом.
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15.06.2023 12:41 Відповісти
Бродив під Бахмутом .
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15.06.2023 12:43 Відповісти
Ви буквально сприймаєте текст. Від Констахи до Бахмута 25 км, а рік тому до ЛБЗ було десь 35-40 км. Тил, по якому гатять кацапи. Йому не потрібно було їздити до Бахмуту, якщо мав змоги контролювати виїздну трасу, обо об'їжджати промзону.
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15.06.2023 14:18 Відповісти
ну, він не прямо по траншеях на вєліку ганяв, а "поблизу лінії зіткнення"(с)
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15.06.2023 12:43 Відповісти
100% рускаязичний укрАієц, а насправді росіянин із громадянством України, предків якого завезли в скотовагонах в іще теплі хати українців вбитих Голодомором. Нє ущємляйтє рускаязичних, бо вони вас хочуть знищити.
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15.06.2023 12:18 Відповісти
Дурак?
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15.06.2023 12:44 Відповісти
Зросійщений зрадник або окупант. В бан.
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15.06.2023 15:34 Відповісти
Тобто займався тим же, що і "перша лєді" з 2014-го...
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15.06.2023 12:19 Відповісти
розстріляти треба було, бо гуманний суд випустить
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15.06.2023 12:24 Відповісти
Не розумію, чому не відселяють населення з зони бойових дій. Що значить - хочу, не хочу? Це ж війна зрештою, а не забавки.
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15.06.2023 12:26 Відповісти
Там і дістанційно вербувати не потрібно, через 10, ***** спасі волають.
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15.06.2023 12:30 Відповісти
Треба там йому влаштвати "приліт" по тихому - це ж район бойових дій!
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15.06.2023 12:43 Відповісти
або прив'язати десь у безлюдді, а потім із його телефона дати координати: тут дофіга війська!

кацапи самі його прикончать.
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15.06.2023 13:35 Відповісти
Хто має перекваліфікувати статтю за цей злочин на масове вбивство?
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15.06.2023 12:46 Відповісти
Слідчій прокуратури.
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15.06.2023 12:51 Відповісти
виродок
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15.06.2023 12:59 Відповісти
Як вони чьотко працюють.
Не залишають ніяких шансів спробувати втекти.
Бож доведеться його стріляти, а то - сцикотно
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15.06.2023 13:12 Відповісти
на гляку запроданця !!!
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15.06.2023 13:17 Відповісти
треба захищати цивiльних та евакуювати з зони бойових дiй. Хай вiйськовi працюють.
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15.06.2023 14:04 Відповісти
Мелкий тупой сучёныш.
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15.06.2023 14:08 Відповісти
язавжди оТуєваю від слів "дистанційне вербування". Таких понять у розвдці та контррозвідці не існує.
- ініціативник (особа, що за власною ініціативою шукає виходи на співробітників спец служб іноземних держав (ДАЛІсм ід));
- КМщик (особа завербована на підставі наявних компрометуючих матеріалів);
- особа завербована на патріотичній основі (***** придумана для контррозвідки, відділівк, МВС та інших структур, які мають право на проведення ОРД).
Такимчином, уся ця *******, підпадає під ініціативне шпигунство. Дистанційного вербування не існує в природі.
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15.06.2023 14:14 Відповісти
Місцеві тг канали опублікували його пику без блюра. Експонат по проф. Ломброзо + чЬОткЙа чЬОлка.
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15.06.2023 15:46 Відповісти
Питор!
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16.06.2023 00:39 Відповісти
 
 