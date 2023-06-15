Мешканця Костянтинівки, який "наводив" російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом, затримала СБУ
СБУ затримала агента ФСБ, який "наводив" російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу "Одноклассники".
"Зловмисник передавав до ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.
Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів з російських зенітно-ракетних комплексів С-300 по районах зосередження підрозділів Збройних Сил України. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого завдання", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуку у зловмисника знайшли мобільний телефон, в якому були підготовлені до "відправки" файли електронних карт з позначеними координатами підрозділів ЗСУ.
З1ясувалося, що російській агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху Сил оборони поблизу лінії зіткнення. Зібрані відомості відправляв до ФСБ під видуманим іменем через месенджер "Телеграм".
На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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- ініціативник (особа, що за власною ініціативою шукає виходи на співробітників спец служб іноземних держав
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Не треба применшувати його звірячі наміри - вбивати чужими руками
...
це що в Україні появився новий вид підробітків ?
...
- Мамо, я хочу на день народження тампон!
Мама:
- Що? Ти знаєш, що це таке?
Хлопчик:
- Ні, але по телевізору кажуть: якщо у тебе є тампон, то ти можеш ходити на пляж кожний день, кататись на велосипеді, бігати, і взагалі робити все, що тобі подобається і ніхто нічого не помітить!
кацапи самі його прикончать.
Не залишають ніяких шансів спробувати втекти.
Бож доведеться його стріляти, а то - сцикотно
- ініціативник (особа, що за власною ініціативою шукає виходи на співробітників спец служб іноземних держав (ДАЛІсм ід));
- КМщик (особа завербована на підставі наявних компрометуючих матеріалів);
- особа завербована на патріотичній основі (***** придумана для контррозвідки, відділівк, МВС та інших структур, які мають право на проведення ОРД).
Такимчином, уся ця *******, підпадає під ініціативне шпигунство. Дистанційного вербування не існує в природі.