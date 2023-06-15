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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Зеленівці на Херсонщині: Загинула 80-річна жінка, 69-річна цивільна дістала поранення

росія,артилерія

Російські загарбники обстріляли Зеленівку на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли Зеленівку, — постраждали мирні люди. На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна — отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти 40 разів обстріляли Херсонщину, двоє поранених, - ОВА

Автор: 

обстріл (28580) Херсонська область (5776)


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У ніх прятался "Азов"?
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15.06.2023 12:30 Відповісти
Прочитав завдали удару по Зеленському.
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15.06.2023 12:33 Відповісти
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15.06.2023 12:41 Відповісти
 
 