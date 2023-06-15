Рашисти вдарили по Зеленівці на Херсонщині: Загинула 80-річна жінка, 69-річна цивільна дістала поранення

Російські загарбники обстріляли Зеленівку на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли Зеленівку, — постраждали мирні люди. На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна — отримала поранення", - йдеться в повідомленні.



На місці працюють екстрені служби.

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