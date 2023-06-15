ЗСУ перебувають як в наступальному процесі, так і в оборонному, - Міноборони

Сили оборони не дають росіянам реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні Збройні Сили України та всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто сьогодні ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії", - пояснила вона.

Так, на Бахмутському напрямку, за словами Маляр, ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування українських Сил оборони.

"Нами зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І власне ворог там продовжує концентрувати величезні зусилля: як особового складу, так і військової техніки для того, щоб не давати просуватися ЗСУ", - додала заступниця міністра.

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Водночас, зазначила Маляр, Сили оборони не дають ворогу реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

"Тому за попередні півтора тижня просування в зоні ОСУВ "Хортиця" склало більш як 3 кілометри. Що стосується південного напрямку, там на декількох напрямках триває наступ, там так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ", - зазначила вона.

Проте війська РФ чинять опір, ЗСУ стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

"Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником з РФ", - підсумувала вона.

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