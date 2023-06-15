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Новини Війна
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ЗСУ перебувають як в наступальному процесі, так і в оборонному, - Міноборони

війна,зсу

Сили оборони не дають росіянам реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні Збройні Сили України та всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто сьогодні ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії", - пояснила вона.

Так, на Бахмутському напрямку, за словами Маляр, ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування українських Сил оборони.

"Нами зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І власне ворог там продовжує концентрувати величезні зусилля: як особового складу, так і військової техніки для того, щоб не давати просуватися ЗСУ", - додала заступниця міністра.

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Водночас, зазначила Маляр, Сили оборони не дають ворогу реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

"Тому за попередні півтора тижня просування в зоні ОСУВ "Хортиця" склало більш як 3 кілометри. Що стосується південного напрямку, там на декількох напрямках триває наступ, там так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ", - зазначила вона.

Проте війська РФ чинять опір, ЗСУ стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

"Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником з РФ", - підсумувала вона.

Читайте: Триває жорстокий двобій, але наше просування впевнене, − Маляр про контрнаступ

Автор: 

Міноборони (7401) ЗСУ (7577) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
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Українські військові 36-ої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили сьогодні дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".
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15.06.2023 12:53
+2
Февраль 2022 : за убийство двух израильтян, еврейские поселенцы сожгли палестинский город

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15.06.2023 12:55
+2
"заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр"
----------------
Далі можна не читати
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15.06.2023 12:58
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Українські військові 36-ої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили сьогодні дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".
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15.06.2023 12:53 Відповісти
Февраль 2022 : за убийство двух израильтян, еврейские поселенцы сожгли палестинский город

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15.06.2023 12:55 Відповісти
І не зійшлись пасрєдінє чомусь.
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15.06.2023 12:58 Відповісти
"заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр"
----------------
Далі можна не читати
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15.06.2023 12:58 Відповісти
Цікаво. През поїде Кривий Ріг особисто захищати? Вуличні бої в рідному кварталі і все таке...
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15.06.2023 13:29 Відповісти
А як же

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15.06.2023 13:33 Відповісти
Поки не розженуть ту Кротячу "Ставку" та головного Крота-Завхоза не дінуть кудись толку не буде. Україна тримається не завдяки, а всупереч.
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15.06.2023 13:26 Відповісти
Сьогодні в підерації розпочався суд над 22 полоненими азовцями, які боронили Маріуполь та були "евакуйовані" Зеленським. Їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Зеленському нема віри, брехун і лошара!
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15.06.2023 14:09 Відповісти
 
 