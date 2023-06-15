Україна може отримати від НАТО гарантії, середні між гарантіями для Фінляндії та Ізраїлю, - президент Чехії Павел

НАТО може надати Україні на саміті у Вільнюсі гарантії, схожі на ті, які раніше надавало Ізраїлю та Фінляндії.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що очікує на "дійсно сильні формулювання" та бачить, що ряд країн узгоджують довготривалий план підтримки України.

"Я чув про два, скажімо так, типи або сценарії гарантій (НАТО щодо України. - Ред.). Один - такі ж гарантії, які були надані Фінляндії: від ідеї приєднання до НАТО до ратифікації. Інший - (щось на зразок. - Ред.) гарантій безпеки для Ізраїлю. Імовірно, ми побачимо щось середнє", - сказав Павел.

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Фінляндія стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Її прийняли до Альянсу швидше, ніж більшість інших країн - процес зайняв менше року.

Ізраїль є партнером НАТО, а не членом. Тож НАТО не захищатиме Ізраїль в разі нападу інших країн. Але "ізраїльська модель" передбачає надання партнеру військової допомоги технікою, зброєю та розвідувальними даними.

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"Для мене гарантією буде, навіть якщо ми просто зафіксуємо на папері те, що ми вже робимо для України, і зробимо це своєрідним довгостроковим планом. Але, звичайно, це залежатиме від того, скільки країн захочуть вкласти свої ресурси в такий план. Але якщо є готовність скласти такий план, то має бути і готовність забезпечити його у вигляді гарантії", - пояснив Павло значення "гарантій", які Україна може отримати від НАТО.