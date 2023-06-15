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Україна може отримати від НАТО гарантії, середні між гарантіями для Фінляндії та Ізраїлю, - президент Чехії Павел

павел,петр

НАТО може надати Україні на саміті у Вільнюсі гарантії, схожі на ті, які раніше надавало Ізраїлю та Фінляндії.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що очікує на "дійсно сильні формулювання" та бачить, що ряд країн узгоджують довготривалий план підтримки України.

"Я чув про два, скажімо так, типи або сценарії гарантій (НАТО щодо України. - Ред.). Один - такі ж гарантії, які були надані Фінляндії: від ідеї приєднання до НАТО до ратифікації. Інший - (щось на зразок. - Ред.) гарантій безпеки для Ізраїлю. Імовірно, ми побачимо щось середнє", - сказав Павел.

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Фінляндія стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Її прийняли до Альянсу швидше, ніж більшість інших країн - процес зайняв менше року.

Ізраїль є партнером НАТО, а не членом. Тож НАТО не захищатиме Ізраїль в разі нападу інших країн. Але "ізраїльська модель" передбачає надання партнеру військової допомоги технікою, зброєю та розвідувальними даними.

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"Для мене гарантією буде, навіть якщо ми просто зафіксуємо на папері те, що ми вже робимо для України, і зробимо це своєрідним довгостроковим планом. Але, звичайно, це залежатиме від того, скільки країн захочуть вкласти свої ресурси в такий план. Але якщо є готовність скласти такий план, то має бути і готовність забезпечити його у вигляді гарантії", - пояснив Павло значення "гарантій", які Україна може отримати від НАТО.

Автор: 

НАТО (6460) саміт (765) членство в НАТО (1724) Павел Петр (154)


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Топ коментарі
+6
Ключове слово ГАРАНТІЇ напевно з Меморандуму в Будапешті...?
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15.06.2023 13:08
+5
Вже в 94му нам давали "гарантії".
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15.06.2023 13:08
+4
Може краще відмовитися від без ядерного статусу?
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15.06.2023 13:12
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а вот и делимханов подьехал,жив-здоров))))
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15.06.2023 12:56 Відповісти
не понял. А шо, ему разве жопу не оторвало??
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15.06.2023 12:59 Відповісти
І куди це опудало "під'їхало"?
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15.06.2023 13:01 Відповісти
Не Высоцкий конечно. Узнать Сирожу можно))
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15.06.2023 13:05 Відповісти
вот сверху 2 сабжа непоняли кто на фото,а для вааты в забайкалье сойдет,гарантия 300 процентов
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15.06.2023 13:12 Відповісти
та да, до сих пор не понял. Но всё равно телевизор заводить не буду. Здоровье важнее.
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15.06.2023 13:18 Відповісти
Навіщо українським "сабжам" знати ваших кацапських акторів та клоунів?
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15.06.2023 13:19 Відповісти
Та ладно. Тільки не кажи,що ти Бригаду не дивився.)
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15.06.2023 13:45 Відповісти
У 90-х - ні. Трохи дивився, десь у 2007. Суто з цікавості - що то за лайно. А у 2018-19 зрозумів що Квартал-95 - це "криворогульськи" діти яки зростали на цьому (та йому подібному) лайні.
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15.06.2023 13:57 Відповісти
Коротше,дивився. Ну і хто це на фото?
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15.06.2023 14:01 Відповісти
Типу я десь написав що не знаю хто на фото. Я лише спитав - куди воно під'їхало.
А дивився я по роботі, це було вимушено. В мене вже давно стійка алергія на пізню радянську та російську "чорнуху".
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15.06.2023 14:12 Відповісти
Тобто,ти не знаєш хто на фото. Буває 🤷
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15.06.2023 15:06 Відповісти
Вражаюча "логіка"...
"Типу я десь написав що не знаю хто на фото." - це для вас = "не знаю хто на фото"
Той що притягнув це лайно у тему (ще й кацапською мовою) вже давно десь пішов, а ви досі продовжуєте пишатися знанням пик кацапських клоунів...
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15.06.2023 15:20 Відповісти
Треба вам видати медаль "За героїчне вертіння дупою"
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15.06.2023 15:43 Відповісти
Тобто ви вирішили що це ви тут лікар, фанат-поціновувач кацапських ліцедіїв та їхніх огидних пик?
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15.06.2023 15:51 Відповісти
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15.06.2023 15:56 Відповісти
"Спасиба, что живой"?
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15.06.2023 14:42 Відповісти
"пояснив Павло значення "гарантій"" - Хочется сказать тому, кто это написал - сам ты "Павло". Опять "пидлога краины в пекельных борошнах".
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15.06.2023 13:00 Відповісти
Йдіть на х@й зі своїми гарантіями. Тільки вступ до НАТО, крапка.
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15.06.2023 13:02 Відповісти
Я сумніваюся -- шо якби Ізраіль зчепився з Іраном -- США би спостерігали .
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15.06.2023 13:04 Відповісти
Вже в 94му нам давали "гарантії".
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15.06.2023 13:08 Відповісти
Ключове слово ГАРАНТІЇ напевно з Меморандуму в Будапешті...?
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15.06.2023 13:08 Відповісти
Може краще відмовитися від без ядерного статусу?
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15.06.2023 13:12 Відповісти
Це щось між " від оселедця вуха" і "дірка від бублика".
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15.06.2023 13:15 Відповісти
Альоу, шановні! Який на хрін павло! У вас редактор зі слугами наріда в одних вишах навчався, чи що взагалі відбувається?
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15.06.2023 13:23 Відповісти
Єдина гарантія, на слідуючий день після завершення війни Україна стає членом НАТО!!!
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15.06.2023 13:39 Відповісти
Єдина гарантія, на слідуючий день після перевиборів президента країна стає членом НАТО !!!
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15.06.2023 15:39 Відповісти
гарантії, середні між гарантіями----------це мабуть ще гірше будапЄшта,,),,
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15.06.2023 14:02 Відповісти
До сраки такі гарантії. Вони ні хріна не гарантують. А нам треба гарантія, що паРаша ніколи більше в житті не суне в Україну своє рило.
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15.06.2023 14:40 Відповісти
Є давня мудрість - не бажай ближньому того, чого не бажаєш собі.
Може спробувати помінятися: нам НАТО а Чехії "гарантії, середні між гарантіями для Фінляндії та Ізраїлю Джерело: "
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15.06.2023 14:44 Відповісти
Ηαχ βони потрібни !
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15.06.2023 15:37 Відповісти
В общем надо свое ядерное оружие. Других вариантов просто нет( Это все равно реалистичнее чем все эти НАТО и пр. типо гарантии. Или воевать каждые 5-6 лет. пока либо нас либо рахи не станет. Сравнение с Израилем вообще бред. И то, я еще посмотрю на Израиль когда и аятоллы ядерной дубиной обзаведутся. Это уже не за горами.
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15.06.2023 17:39 Відповісти
 
 