УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4895 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 577 21

Прицільно на Patriot летіли 16 балістичних ракет, після збиття дізналися, що серед них - 6 "Кинджалів", - командувач 96-ї ЗРБр Яременко (Граніт)

patriot

Українські захисники довели, що комплекси Patriot можуть збивати російські ракети "Кинджал", які РФ позиціонувала як ті, які нібито неможливо знищити.

Про це в інтерв'ю "Армія Інформ" заявив командувач 96-ї зенітно ракетної бригади полковник Сергій Яременко (Граніт), передає Цензор.НЕТ.

"Усі тренування із застосування комплексу Patriot за різними типами балістичних ракет, які є на озброєнні країни-агресора, проводили в режимі імітації. Та навіть під час симуляції повітряної обстановки результати не були 100-відсотковими. Наш підрозділ, перші розрахунки, які навчались менше ніж три місяці, зуміли знищити гіперзвукову ракету Х-47, яку путін відніс до розряду "аналоговнєт". Відверто кажучи, я і сам усвідомив, що ми збили саме "Кинджал", тільки після дослідження уламків аналітиками-експертами. А вже 16 травня ми довели, що це точно не випадковість. Майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot", - розповів він.

За його словами, воїни діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури.

"Я був на зв’язку із командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді "Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені" емоцій ніхто не стримував… Уже пізніше ми дізнались, що серед цих цілей було 6 "Кинджалів". Думаю, такі ж емоції, як у нас, були і в країн-партнерів. Кращої реклами для виробників не придумаєш, їхній комплекс реалізував себе повною мірою, довів, що здатний знищувати цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає ще 5 батарей Patriot до кінця 2024, - глава Raytheon Technologies Гейс

Автор: 

ППО (3211) Повітряні сили (2667) Patriot (312)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Хлопці , Ви наші Героі і наша надія 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
15.06.2023 13:12
+35
якась сук@ здала де знаходиться петріот...а Воїнам - повага та подяка за захист!!!
показати весь коментар
15.06.2023 13:22
+34
Пишаюсь нашими військовими! Героям слава!!!
показати весь коментар
15.06.2023 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці , Ви наші Героі і наша надія 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
15.06.2023 13:12 Відповісти
Але страшить, що прицільно летіли на Патріот, виходить знали куди.
показати весь коментар
15.06.2023 14:13 Відповісти
Пишаюсь нашими військовими! Героям слава!!!
показати весь коментар
15.06.2023 13:15 Відповісти
ЗСУ повино обкатати всю новітню зброю на кацапах
показати весь коментар
15.06.2023 13:17 Відповісти
якась сук@ здала де знаходиться петріот...а Воїнам - повага та подяка за захист!!!
показати весь коментар
15.06.2023 13:22 Відповісти
Nu spisok mozhet bit bolshim , vapros kak ievo smatret ( sverhu ili snizu ) , ugadeite kto tam Nr.1 ...
показати весь коментар
15.06.2023 13:36 Відповісти
Zelia Number One
показати весь коментар
15.06.2023 13:49 Відповісти
Ну вы уж не считайте противника полными идиотами - у них и разведка, и сеть агентурная, и авиация, беспилотники, и спутники есть.
показати весь коментар
15.06.2023 14:43 Відповісти
У цьому також є позитив ("гнид та щурів" треба знайти ОБОВ'ЯЗКОВО!!!). Хай вони краще воюють с Patriot, ніж з цивільними... Ця "зла" штука (Patriot) може постояти за себе, а цивільні - ні.
показати весь коментар
16.06.2023 00:08 Відповісти
ЗСУ забезпечили пуйлу повну валізку з гіркою.
показати весь коментар
15.06.2023 13:41 Відповісти
От би по кацапах насипати ракет,побільше і різних!
показати весь коментар
15.06.2023 14:03 Відповісти
Значною мірою живу заради того, щоб це побачити.
показати весь коментар
15.06.2023 14:29 Відповісти
Не "кинжал"а "ГОВНЕТ".
показати весь коментар
15.06.2023 13:53 Відповісти
Якась гнида надала точні дані про їх розташування. А це відомо тільки колам близькими до вищого керівництва
показати весь коментар
15.06.2023 14:25 Відповісти
Ярмак?
показати весь коментар
15.06.2023 14:38 Відповісти
Да ладно. В Киеве до последнего разные блохеры снимали работу ПВО. А уж агентуры среди гражданских, да и военных полно.
показати весь коментар
15.06.2023 14:48 Відповісти
Блогери знімають вже по факту, коли ракета вже летить, а тут мова про навідників, до того як ракету запускають.
показати весь коментар
15.06.2023 15:51 Відповісти
Да, а почему она именно туда летит? Может какая питорашка на радостях успела предыдущий налет выложить?
показати весь коментар
17.06.2023 23:40 Відповісти
Низький уклін, Українським Захисникам Неба!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
15.06.2023 15:41 Відповісти
Так, я ту нічку надовго запам'ятаю.
показати весь коментар
15.06.2023 17:10 Відповісти
 
 