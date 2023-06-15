Прицільно на Patriot летіли 16 балістичних ракет, після збиття дізналися, що серед них - 6 "Кинджалів", - командувач 96-ї ЗРБр Яременко (Граніт)

Українські захисники довели, що комплекси Patriot можуть збивати російські ракети "Кинджал", які РФ позиціонувала як ті, які нібито неможливо знищити.

Про це в інтерв'ю "Армія Інформ" заявив командувач 96-ї зенітно ракетної бригади полковник Сергій Яременко (Граніт), передає Цензор.НЕТ.

"Усі тренування із застосування комплексу Patriot за різними типами балістичних ракет, які є на озброєнні країни-агресора, проводили в режимі імітації. Та навіть під час симуляції повітряної обстановки результати не були 100-відсотковими. Наш підрозділ, перші розрахунки, які навчались менше ніж три місяці, зуміли знищити гіперзвукову ракету Х-47, яку путін відніс до розряду "аналоговнєт". Відверто кажучи, я і сам усвідомив, що ми збили саме "Кинджал", тільки після дослідження уламків аналітиками-експертами. А вже 16 травня ми довели, що це точно не випадковість. Майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot", - розповів він.

За його словами, воїни діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури.

"Я був на зв’язку із командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді "Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені" емоцій ніхто не стримував… Уже пізніше ми дізнались, що серед цих цілей було 6 "Кинджалів". Думаю, такі ж емоції, як у нас, були і в країн-партнерів. Кращої реклами для виробників не придумаєш, їхній комплекс реалізував себе повною мірою, довів, що здатний знищувати цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття", - додав він.

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