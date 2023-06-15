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Повернення "скіфського золота": Україна веде переговори, щоб не платити 100 тис. євро за зберігання, - Ткаченко

золото,скифское

Українська сторона проводить переговори з Нідерландами щодо повернення "скіфського золота" без сплати музею Амстердама за утримання експонатів.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є певна сума, яку ми маємо сплатити за утримання колекції нідерландському музею. Зараз Міністерство юстиції веде перемовини, щоб ми якомога скоріше отримали без оплати цю колекцію назад", - сказав міністр.

Він додав, що МКІП підтримує зв'язок із колегами, і запевнив, що коли з'являться подробиці, вони будуть опубліковано.

Читайте: Суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні

Ткаченко також наголосив, що Україна розглядає лише варіант повернення "скіфського золота" до Національного історичного музею.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна має сплатити 100 тис. євро за зберігання експонатів у музеї Амстердама.

Нагадаємо, 9 червня суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні.

Автор: 

золото (435) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+17
"коли ми будемо сплачувати ще й за зберігання, ми не зможемо й надалі будувати нові дороги"
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15.06.2023 13:22
+12
9 млрд. крадуть у військових не напружуючись, а якихось 100 тисяч за зберігання стародавніх національних реліквій шкода віддати. Це не українська влада!
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15.06.2023 13:28
+11
Що таке для держави 100 тис євро? Цю виставку золотих прикрас потрібно відправити на огляд по музеях Європи,причому безкоштовно ,щоб європейці могли ознайомитись з нашою культурою,історією.
Задовбали ці зелені довбні у владних кабінетах,ох задовбали...
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15.06.2023 13:30
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"коли ми будемо сплачувати ще й за зберігання, ми не зможемо й надалі будувати нові дороги"
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15.06.2023 13:22 Відповісти
і забракне коштів на БАРАБАНИ, для бомбосховищ!!!! 😡😡
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15.06.2023 13:28 Відповісти
від зебень, можна очікувати й звинувачень Нідерландів у зберіганні краденого із компенсацією недоотриманого прибутку... ***** ж не будет, покакієм разницей та оберемо кловуна ще раз, щоб звільнити Україну від українців.
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15.06.2023 13:32 Відповісти
9 млрд. крадуть у військових не напружуючись, а якихось 100 тисяч за зберігання стародавніх національних реліквій шкода віддати. Це не українська влада!
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15.06.2023 13:28 Відповісти
краще нехай на збережені залишиться в нідерландах,бо в країні хазаромоскалі собі привласнять(спе..дять)
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15.06.2023 16:04 Відповісти
Ткаченко мало від бені отримав щоб зі своїх сплатити?
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15.06.2023 13:29 Відповісти
Якщо ви дуже такі борзі будете, то суд Нідерландів може й передумати!
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15.06.2023 13:30 Відповісти
Що таке для держави 100 тис євро? Цю виставку золотих прикрас потрібно відправити на огляд по музеях Європи,причому безкоштовно ,щоб європейці могли ознайомитись з нашою культурою,історією.
Задовбали ці зелені довбні у владних кабінетах,ох задовбали...
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15.06.2023 13:30 Відповісти
Что-то не было видно и слышко этого Ткаченко. Как запахло минус100к зелени с кассы - тут как тут, вылез работяга.
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15.06.2023 13:32 Відповісти
Жадібні д*****би, заплатіть ті жалюгідні в рамках держави 100к, ви і їх хочете вкрасти? Там же цінностей на набагато більшу суму. Кожен чиновник вище середнього за тиждень краде в рази більше.
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15.06.2023 13:33 Відповісти
Все завжди як у Зеленського. Зараз відправлять делегацію на перемовини, щоб зекономити 100 тисяч, потратять на це більше 200 , та ще зіпсують імідж держави.
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15.06.2023 13:44 Відповісти
Стидоба, Ткаченко!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2023 13:48 Відповісти
Щоб на відрядження закордон та перемовини витрати 500 тисяч євро. Геніально)))
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15.06.2023 13:53 Відповісти
А може, краще нехай у Нідерландах полежить? Поки зєлєні при владі, якось не теє повертати в Україну такий артефакт: по дорозі хтось може "прібарахлітся".
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15.06.2023 13:54 Відповісти
***, забери спочатку, а потім шукай свій відкат ****.
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15.06.2023 13:58 Відповісти
крадуть міліардами, а 100 тис - нема, владні шлюхи вонючі
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15.06.2023 14:10 Відповісти
Підтримую пана міністра - краще на ці гроші купити 3 сковорідки і пару барабанів.
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15.06.2023 14:17 Відповісти
суд програли мосКАЛі, але платити має Україна?
апеляцію ЗНОВУ програли мосКАЛі, але платити має Україна???
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15.06.2023 14:25 Відповісти
Як же це дешево і гидко виглядає. Заплатіть, поверніть і забудьте. Ні, треба ще понти киданути.
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15.06.2023 14:28 Відповісти
В суд! Украина должна платить за то что у нас хотели украсть наше? У нас взяли артефакты для выставок, не обеспечили безопасность - пусть организаторы оплачивают + неустойка за невыполнение договорных обязательств. А они пусть уже как хотят с рашистами разбираются!
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15.06.2023 14:29 Відповісти
зебілятко?, а чому ти так довго квокав:
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15.06.2023 15:11 Відповісти
Расписал подробно, специально для недалеких в коментарии.
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16.06.2023 17:29 Відповісти
тобі бракує газонокАсілкі? Чи геть довбанутий із цим порівнянням саседов?
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16.06.2023 21:58 Відповісти
Еще один пук? По делу сказать нечего? В каком именно месте я не прав? Не брали у Украины экспозицию? Очевидно брали. Вернули в оговоренные сроки? Очевидно нет. Теперь хотят чтоб Украина заплатила за то что они не вернули вовремя? Очевидно да.
Вы кремлебот или у вас реально так плохо с логикой?
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17.06.2023 23:46 Відповісти
ти тупорилий чи зкацаплений?
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17.06.2023 23:59 Відповісти
який економний мудак! аж гидко
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15.06.2023 14:52 Відповісти
Ткаченко, это дешевле одного Мерседеса, на которых вы, паразиты, ездите.
Выставлять Украину нищебродкой для тебя удовольствие ?
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15.06.2023 14:58 Відповісти
В разных странах работал, но проблемы с оплатой были только(почти всегда) в Украине.
Жлобство - это просто состояние души в Неньке.
ps: не ображайтесь на правду,
я також українець і своїх добре знаю: " Поки будуть битись за 3грн.- просеруть мільйон. Так завжди було"
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15.06.2023 15:15 Відповісти
Я працював понад 20 років з судновласниками різних країн. З остаточним розрахунками були проблеми із судновласниками України, Росії, Грузії. Один-2 рази були проблеми з греками, турками та німцями 1 раз з індусом із Сінгапуру. Ніколи не було з іранцями, арабськими єміратами, американцями, англійцями та іншими європейцями.
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15.06.2023 15:27 Відповісти
БЛИН, ну українці - прижимісти хлопці , тому зараз так браво воюють за свою землю
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15.06.2023 16:19 Відповісти
Ткаченко-ганебник! 100 000 євро - не сума для країни. Це навіть не сума для будь-якого нашого корупціонера!
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15.06.2023 15:17 Відповісти
для 17яйцегривнєвого Резніченкоко і банди зебариг це взагалі не проблема..
ткаченка-засланець про.бав усю культуру і мав би сидіти, а воно оце ще "ліпить горбатого" ніби тіпА міцний госпідарник
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15.06.2023 15:45 Відповісти
Ткаченко , заробляйте - робить по ЕС виставки скіфського золота під прапором України, робить паралельно лекції В КОЖНІЙ КРАЇНІ про скіфів і ІСТОРИЮ УКРАЇНИ

ВОТ призначили москаля ткаченко і від нього одні проблеми
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15.06.2023 16:17 Відповісти
Краще нехай там й далі зберігаються. Подалі від цих поців з загребущими ручонками.
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15.06.2023 16:30 Відповісти
Поражаюсь коментаторам сетующим на то, что Украина жмется заплатить... Представьте, у вас сосед взял газонокосилку, ходил ей косил, зарабатывал деньги. Потом другой сосед, вдруг, сказал, что это его косилка. Вместо того, чтоб вернуть тому у кого брал, первый сосед идет в суд. И... О чудо! Суд признает, что вернуть надо тому у кого брал. Теперь вместо того чтоб извиниться, заплатить компенсацию и тп, первый сосед вдруг говорит, пока я судился, хранил твою бензопилу у себя в гараже, поэтому ты должен мне денег.....
Ну ни верх ли цинизма???
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16.06.2023 17:27 Відповісти
 
 