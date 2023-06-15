Повернення "скіфського золота": Україна веде переговори, щоб не платити 100 тис. євро за зберігання, - Ткаченко
Українська сторона проводить переговори з Нідерландами щодо повернення "скіфського золота" без сплати музею Амстердама за утримання експонатів.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є певна сума, яку ми маємо сплатити за утримання колекції нідерландському музею. Зараз Міністерство юстиції веде перемовини, щоб ми якомога скоріше отримали без оплати цю колекцію назад", - сказав міністр.
Він додав, що МКІП підтримує зв'язок із колегами, і запевнив, що коли з'являться подробиці, вони будуть опубліковано.
Ткаченко також наголосив, що Україна розглядає лише варіант повернення "скіфського золота" до Національного історичного музею.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна має сплатити 100 тис. євро за зберігання експонатів у музеї Амстердама.
Нагадаємо, 9 червня суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні.
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Задовбали ці зелені довбні у владних кабінетах,ох задовбали...
апеляцію ЗНОВУ програли мосКАЛі, але платити має Україна???
Вы кремлебот или у вас реально так плохо с логикой?
Выставлять Украину нищебродкой для тебя удовольствие ?
Жлобство - это просто состояние души в Неньке.
ps: не ображайтесь на правду,
я також українець і своїх добре знаю: " Поки будуть битись за 3грн.- просеруть мільйон. Так завжди було"
ткаченка-засланець про.бав усю культуру і мав би сидіти, а воно оце ще "ліпить горбатого" ніби тіпА міцний госпідарник
ВОТ призначили москаля ткаченко і від нього одні проблеми
Ну ни верх ли цинизма???