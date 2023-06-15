"Живут в наших домах, воруют вещи, загажены туалеты": Жителі Нової Таволжанки на Бєлгородщині скаржаться губернатору на російських військових

Жителі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ скаржаться губернатору Гладкову на російських військових, обкрадають порожні будинки мешканців, які змушені були евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

"У багато будинків пробираються військовослужбовці РФ. Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загажені туалети та будинки, крадуться особисті речі та майно. З нашого гаража було вкрадено квадроцикл, який тепер часто бачать у округах Нової Таволжанки. Окрім цього люди скаржилися на вкрадений причіп. Тепер він катається разом із нашим квадроциклом", - пише одна із жінок у коментарях до публікації Гладкова.

"Ми живемо у селі Нова Таволжанка. Сьогодні, 14 червня, ми вперше поїхали подивитись, що з будинками. Два будинки зламані, одні двері — ломом, розбиті вікна, були знайдені в будинках запасні ключі, відчинили ними всі вхідні двері і в двері вставлені ключі і спеціально зламані в замках, щоб був постійний доступ до будинку. Всі речі перевернуті, шукали дрібні дорогоцінні речі, частина з них вкрадена, в одному з будинків є акти вандалізму, розбиті телевізори, розпорошені меблі.

У будинку явно живуть солдати, є сліди життєдіяльності на території будинку (на подвір'ї виявили 2 раніше вкрадені велосипеди в інших сусідів, 1 велосипед впізнаний одним з жителів, 2 каністри з маслом або бензином невідомого походження, сліди, ймовірно, сухпайків з логотипом армії РФ і акуратно складена упаковка яєць), зібрані меблі в купу, напевно, готують вивозити, є підозри, що живуть солдати, просимо захистити будинок від подальшого пограбування", - пише ще один житель.

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