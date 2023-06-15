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"Живут в наших домах, воруют вещи, загажены туалеты": Жителі Нової Таволжанки на Бєлгородщині скаржаться губернатору на російських військових

окупанти

Жителі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ скаржаться губернатору Гладкову на російських військових, обкрадають порожні будинки мешканців, які змушені були евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

"У багато будинків пробираються військовослужбовці РФ. Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загажені туалети та будинки, крадуться особисті речі та майно. З нашого гаража було вкрадено квадроцикл, який тепер часто бачать у округах Нової Таволжанки. Окрім цього люди скаржилися на вкрадений причіп. Тепер він катається разом із нашим квадроциклом", - пише одна із жінок у коментарях до публікації Гладкова.

"Ми живемо у селі Нова Таволжанка. Сьогодні, 14 червня, ми вперше поїхали подивитись, що з будинками. Два будинки зламані, одні двері — ломом, розбиті вікна, були знайдені в будинках запасні ключі, відчинили ними всі вхідні двері і в двері вставлені ключі і спеціально зламані в замках, щоб був постійний доступ до будинку. Всі речі перевернуті, шукали дрібні дорогоцінні речі, частина з них вкрадена, в одному з будинків є акти вандалізму, розбиті телевізори, розпорошені меблі.

У будинку явно живуть солдати, є сліди життєдіяльності на території будинку (на подвір'ї виявили 2 раніше вкрадені велосипеди в інших сусідів, 1 велосипед впізнаний одним з жителів, 2 каністри з маслом або бензином невідомого походження, сліди, ймовірно, сухпайків з логотипом армії РФ і акуратно складена упаковка яєць), зібрані меблі в купу, напевно, готують вивозити, є підозри, що живуть солдати, просимо захистити будинок від подальшого пограбування", - пише ще один житель.

Читайте: "Проблема є", - Путін вперше відреагував на ситуацію на Бєлгородщині

Живут в наших домах, воруют вещи, загажены туалеты: Жителі Нової Таволжанки на Бєлгородщині скаржаться губернатору на російських військових 01
Живут в наших домах, воруют вещи, загажены туалеты: Жителі Нової Таволжанки на Бєлгородщині скаржаться губернатору на російських військових 02
Живут в наших домах, воруют вещи, загажены туалеты: Жителі Нової Таволжанки на Бєлгородщині скаржаться губернатору на російських військових 03

Автор: 

армія рф (17502) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+39
фу, как не стыдно, они ж ваши защитники, надо будет и жену отдадите "вашим мальчикам", а если жена не подойдет, то и дочь...
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15.06.2023 13:26
+27
Срускій мір прішол!!!!!
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15.06.2023 13:25
+25
"загажены туалеты" це в них такий фєтіш,духовная скрєпа прям
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15.06.2023 13:28
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Срускій мір прішол!!!!!
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15.06.2023 13:25 Відповісти
- Это не ваше имущество!

- А чье же?

- Не ваше.

- А чье же?

- Не ваше, не ваше.

- А чье же, чье?

- Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

- Кем национализировано?

- Советской властью! Советской властью.

- Какой властью? Какой властью?

- Властью трудящихся.

- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?

- Да‑а‑а‑с!..

- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?

- М‑может быть!
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15.06.2023 15:27 Відповісти
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15.06.2023 13:25 Відповісти
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15.06.2023 13:26 Відповісти
фу, как не стыдно, они ж ваши защитники, надо будет и жену отдадите "вашим мальчикам", а если жена не подойдет, то и дочь...
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15.06.2023 13:26 Відповісти
И козу, когда ахмад подъедет...
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15.06.2023 13:33 Відповісти
..там кадиркі приїдуть... Вівці на белгАродщине не водяться... то і смердячі чоловіки белгАродцЫ в діло підуть. СтаврАпольския кізяки знають як нахилятися перед кадирівцямит!!
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15.06.2023 13:35 Відповісти
Цікаво, а оцей народ-баганосєц принципово своїм узкім язиком користуватися не вміє? Читаю, і з очей течуть крокодилячі криваві сльози. Це скільки треба вчитися, два класи церковно-приходської? 21 століття, йомайо...
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15.06.2023 13:27 Відповісти
"загажены туалеты" це в них такий фєтіш,духовная скрєпа прям
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15.06.2023 13:28 Відповісти
Мабуть щось на гєнном уровне...
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15.06.2023 13:34 Відповісти
Да у нас тоже многих, например строителей, в туалет пускать нельзя - покурил, окурок в туалет бросил - вонища редкосная стоит. За 2 дня так засірают - войти не возможно.
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15.06.2023 16:26 Відповісти
це іпсо. рузгє салдат нє какаєт, нє насілуєт і нє **.ться в дупу. спитайте у рамзаки дирова
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15.06.2023 13:28 Відповісти
Не сцикуй,кацапчику,ми ще не починали,то були не ми.
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15.06.2023 13:42 Відповісти
Ти гля які невдячні падали. Їх від НАТО захистили а вони ниють.
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15.06.2023 13:29 Відповісти
Падли.
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15.06.2023 13:30 Відповісти
а ви що чогось іншого чекали ??? це ж кацапська армія "асвабадітелей", вони у нас на Галичині, зокрема у Львові, так само крали та гадили у І, ІІ Світові війни ...
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15.06.2023 13:29 Відповісти
Не знають шо робити -- вили в жопу і на гумно .
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15.06.2023 13:30 Відповісти
это же готовая статья за дискредитацию рос армии! Ишь *****, не нравится ей что русский воин насрал на пол и обрыгал диван
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15.06.2023 13:31 Відповісти
На колени, сукины дети, и обращение к путлеру записывать! Не знаете как челобитную царю подавать?

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15.06.2023 13:32 Відповісти
Та це ж "ваши мальчики " рятують вас від нацистів. Свині невдячні.
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15.06.2023 13:32 Відповісти
Рыцари ордена унитаза.
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15.06.2023 13:33 Відповісти
Повільна та непомітна трансформація:
Російськи території -> Російські окуповані теріторії -> Українськи окуповані території -> Українські звільнені території
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15.06.2023 13:35 Відповісти
жрите свои камни с небес и не ******* , вы этого хотели - получайте , а будет хуже в сотни раз , вас ВСЕХ !!!! кацапов сраных прокляли на сотни лет !!!!! не только словестно , но и эмоционально , через церковь , через веру , не говоря про ведьм , которых в Украине сотни тысяч , вы суки гореть в аду будете , вас корежить будет как чертей от ладана , вы твари еще узнаете и хлебнете в сотни раз больше чем Украинский народ , вы будете завидовать мертвым и умолять о смерти , вас еще ждет ооооооочень страшное и неописуемое , гореть вам тварям живьем.
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15.06.2023 13:35 Відповісти
Терпите гниди, а не то в ваших хатах гидили би солдати НАТО!!!!
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15.06.2023 13:35 Відповісти
р е ф е р е н д у м ! долой нацистскую кремлевскую кровавую хунту ! сколько можно кормить московский фашистский режим !
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15.06.2023 13:36 Відповісти
ай-яй-яй - яка пеечаль, ти диви, не подобаються їм защітічкі. То хай ще будуть вдячні, що їх не ******** та не вбивають
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15.06.2023 13:36 Відповісти
"чувствуют себя так, потому что дома. уютно, по домашнему". при чому за вкрадені стіралки й повикручувані лампочки нічого не розказують. тільки телевізорами спертими хтось з тамошніх встиг прибарахлитись.
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15.06.2023 13:37 Відповісти
Не може бути . Ваші "мальчікі" на таке не здатні. Придивіться уважніше, може, то "салати НАТО" таке зробили? Або особисто Обама вас пограбував?
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15.06.2023 13:37 Відповісти
То замасковані негри-альбіноси НАТО...
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15.06.2023 13:47 Відповісти
Це ж ваша армія, що складається з ваших громадян.
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15.06.2023 13:45 Відповісти
К-какіє такіє «туалети» загажєні?!?
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15.06.2023 13:56 Відповісти
такіє
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15.06.2023 14:54 Відповісти
Курс мАлАдого бійця московії: 1) Як мародерити; 2) Все інше (якщо встигнуть)...
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15.06.2023 13:59 Відповісти
Які огидні орки
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15.06.2023 14:00 Відповісти
ві нєпанімаєтє...ета єлітниє вайска
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15.06.2023 14:16 Відповісти
в тюрьму ...за дискрідітацію вааружонних сіл расейскай федєрації
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15.06.2023 14:15 Відповісти
думайте хоть немнего.... єто к марсіянцам?
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15.06.2023 14:22 Відповісти
Спочатку ті що жаліються декілька раз вибирають тупіна. Потім тупін нагороджує цих мародерів на котрих жаліються виборці . Це такий кругообіг ідіотів в росії.
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15.06.2023 14:28 Відповісти
Да пущяй срут. Лішь би нє салдати НАТО.
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15.06.2023 14:29 Відповісти
Куда смотрит следственный комитет рашки? Налицо дискриминация армии
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15.06.2023 14:35 Відповісти
А я думав "тєпєрь хоть камні с нєба" будуть тільки на крим падати.
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15.06.2023 14:40 Відповісти
кацап кацапу недруг і таварісч волк.
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15.06.2023 14:47 Відповісти
що так прямо серуть? не може бути! какіє ваши даказатєльства?
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15.06.2023 14:54 Відповісти
знову ниють,

це ж стандартна схема асвабаждєнія
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15.06.2023 20:37 Відповісти
 
 