ЦВК РФ призначила "вибори" на окупованих українських територіях на 10 вересня
У Росії призначили "вибори" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"ЦВК офіційно призначила вибори у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях на 10 вересня - Єдиний день голосування", - йдеться в повідомленні.
За даними ТАСС, відбуватимуться вибори "депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень".
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що на них чекає в Украіні !
Здохнете всі , виродки кляті і не буде вам прощення на цій землі 😠
я думаю, що наші військові не повинні клювати на псевдополітичні рішення ворога,
слід неквапливо визначити слабкі місця під час цього наступу (тобто, якщо комбриг не зміг скоординувати наступ своєї бригади із захистом артилерії і це вилилося у великі втрати, має сенс замінити його на більш успішного командира, нехай навіть полкового).
Вибори, де нема вибору.