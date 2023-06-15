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Новини Війна
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ЦВК РФ призначила "вибори" на окупованих українських територіях на 10 вересня

выборы,рф,вибори

У Росії призначили "вибори" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"ЦВК офіційно призначила вибори у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях на 10 вересня - Єдиний день голосування", - йдеться в повідомленні.

За даними ТАСС, відбуватимуться вибори "депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень".

Також читайте: Спецслужби Словаччини викрили спробу Росії втрутитися у майбутні парламентські вибори, - міністр оборони Надь

Автор: 

вибори (6693) окупація (6710) росія (65282)


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Топ коментарі
+24
Якраз ЗСУ встигне прийти й проголосувати
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15.06.2023 13:32
+13
в Херсоні вже були вибори. спермоусов та сосальдо не дадуть збрехати.
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15.06.2023 13:33
+6
Ви не проти пожерти гівна?
- так, не проти.
- ні, не проти...
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15.06.2023 13:45
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Якраз ЗСУ встигне прийти й проголосувати
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15.06.2023 13:32 Відповісти
Не впевнений що за місяць-півтора цей наступ завершиться, бо багато хто очікує не бліц-кригу, а марафону на виснаження!
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15.06.2023 13:39 Відповісти
марафон на выснаження триваэ уже скоро другий рік
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17.06.2023 21:12 Відповісти
в Херсоні вже були вибори. спермоусов та сосальдо не дадуть збрехати.
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15.06.2023 13:33 Відповісти
Будуть обирати між "ЗА" та "ЗА-ЗА-ЗА", бо третій варіант - смерть!!!
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15.06.2023 13:37 Відповісти
так вони і так усі вже смертніки - не жільци - ждущіє кондрашку - сразу за путлером спешащие
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17.06.2023 21:14 Відповісти
а шо вибирати будуть
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15.06.2023 13:33 Відповісти
Якесь гімно...
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15.06.2023 13:38 Відповісти
Ви не проти пожерти гівна?
- так, не проти.
- ні, не проти...
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15.06.2023 13:45 Відповісти
Пленные рашисты будут выбирать. Или разбор завалов и разрушений, или с лопатой в руках бетон замешивать. И так 5 сроков подряд как у их путлера.
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15.06.2023 13:39 Відповісти
Яка країна, такі і їх вибори. До вересня, москалів здохне ще третина до тих, що відкинули копита на сьогодні на українській землі.
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15.06.2023 13:34 Відповісти
Навіщо такі понти на які цивілізований світ не реагує, т.я. розуміюєїх фейковість та протизаконність, не зрозуміло. Схоже що рашисти як ті циркові тварини, здатні робити лише те і у тій послідовності якій їх навчив дресирувальник! Шапіто та й годі!
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15.06.2023 13:36 Відповісти
Вражаючий оптімізм...
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15.06.2023 13:36 Відповісти
Ідіоти!
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15.06.2023 13:37 Відповісти
Це вже повний дибілізм московітів , які ннавіть не здогадуються
що на них чекає в Украіні !

Здохнете всі , виродки кляті і не буде вам прощення на цій землі 😠
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15.06.2023 13:41 Відповісти
**** мараз міцнішає, у них ці дібіли вибори назначили( і мабуть е охочі смертники), у нас Кличко як навіжений асфальт ложе та такою півметровою кулею, мости ремонтує,як в останній раз( і це все не зважаючи на війну), ну в них зрозуміло орки, а нас таке враженя що влади взаголі нема, і це при тому, що люди постійно відривають від себе крихту хліба, донатять на ЗСУ
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15.06.2023 13:44 Відповісти
мені здається, що ці неповні 3 місяці до псевдоголосування, це провокування українських сил у Запорізькій, Херсонській і Донецьких областях до незважених рішень (при відсутності зваженої інформації про укріплення ворога) для інтенсифікації наступу,
я думаю, що наші військові не повинні клювати на псевдополітичні рішення ворога,
слід неквапливо визначити слабкі місця під час цього наступу (тобто, якщо комбриг не зміг скоординувати наступ своєї бригади із захистом артилерії і це вилилося у великі втрати, має сенс замінити його на більш успішного командира, нехай навіть полкового).
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15.06.2023 13:51 Відповісти
Головне, щоб орки не забули Залужного внести до списків голосуючих і виписали б йому персональний бюлетень з двома варіантами - "Русні пиз.а" і "Пиз.а русні".
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15.06.2023 14:01 Відповісти
Клоуни)))
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15.06.2023 14:01 Відповісти
В БНР коли вибори?
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15.06.2023 14:13 Відповісти
Згадалося, це як за часів радянського союзу вибори були такі, коли був один призначений кандидат і люди формально ходили голосувати і були всі "за"... 99%, така собі показова демократия.
Вибори, де нема вибору.
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15.06.2023 14:36 Відповісти
Невже ці чорти вірять що хтось визнає якусь легітимність, надіюсь ці тертторії будуть звільнені.
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15.06.2023 14:49 Відповісти
с 2014 г никто не признал формально. но у граждан Украины появилось второе гражданство. В результате они могут с украинским паспортом быть в европе и на территории рефии. Кто то по этому поводу сильно возмутился? Нет.
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15.06.2023 15:03 Відповісти
На мій погляд негайно потрібно ВСУ, не зважаючі ні на що,звільняти усі територіі від загарбників.Щоб не можливо там щось заправоджувати.Нема неякоі справедливості,справедливої кулі моєй.Вона дожине усіх ворогів України.
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15.06.2023 14:57 Відповісти
выборы будут среди граждан рефии
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15.06.2023 14:59 Відповісти
Для України немає ніякого значення відбудуться вибори чи ні бо контрнаступ виборами не зупинять
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15.06.2023 15:03 Відповісти
 
 