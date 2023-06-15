ЦВК РФ призначила "вибори" на окупованих українських територіях на 10 вересня

У Росії призначили "вибори" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"ЦВК офіційно призначила вибори у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях на 10 вересня - Єдиний день голосування", - йдеться в повідомленні.

За даними ТАСС, відбуватимуться вибори "депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень".

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