Окупанти погрожують депортацією мешканцям Кирилівки на Запоріжжі, які не беруть їхні паспорти, - Центр нацспротиву

Росіяни тиснуть на мешканців тимчасово окупованої Кирилівки, змушуючи їх набувати громадянства РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованому селищі Кирилівка на Приазов’ї росіяни збираються виселити всіх, хто не взяв паспорт рф. Колаборанти, що служать в Якимівському райвідділу окупаційної поліції, ходять по домівках та вимагають показати російський паспорт. Всіх, хто його не має, вносять в список та погрожують примусовим виселенням, якщо за тиждень не оформлять паспорт", - йдеться у повідомленні.

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Повторний обід відбувся в Кирилівці 9 червня. На пересувних блок-постах затримали близько 20 людей без російського паспорта та відвезли у відділ поліції.

Медикам, які працюють в лікарнях та поліклініках на окупованих територіях, погрожують, що без російського паспорту не платитимуть зарплатню або взагалі звільнять, додали у Нацспротиві.

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Спротив просить повідомляти інформацію про людей, які причетні до репресій цивільного населення на окупованих територіях, через телеграм-бот.